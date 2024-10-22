В России хотят разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто

СРЗП также предложила запустить программу "Минивэн для многодетных" с льготными автокредитами

22 октября 2024, 07:17, ИА Амител

Фото: Александр Бендус / unsplash.com

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова обратились к министру финансов Антону Силуанову с предложением разрешить семьям тратить 450 тысяч рублей из материнского капитала на погашение автокредита или покупку российской машины при рождении в семье третьего и последующих детей. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы инициативы считают, что такая мера поддержки улучшит уровень жизни многодетных семей, благоприятно скажется на демографической ситуации и поможет отечественной автомобильной отрасли и экономике в целом.

Сейчас полученные за рождение третьего ребенка 450 тысяч рублей можно использовать только для погашения ипотеки.

Также лидер СРЗП отметил, что партия предложила запустить программу "Минивэн для многодетных", чтобы семьи могли получать субсидии на покупку автомобиля и оформлять автокредиты по льготной ставке.