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В России хотят сделать выходными Пасху и день Святой Троицы

Готовится соответствующий законопроект

07 февраля 2025, 16:50, ИА Амител

Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме готовится законопроект, согласно которому Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными. Об этом РИА Новости рассказал депутат из партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.

Поскольку оба праздника выпадают на воскресенье, инициатива предусматривает дополнительный выходной в понедельник.

"День Святой Троицы и Пасха – это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями", – отметил Гусев.

По словам депутата, законопроект необходим, "чтобы сделать эти дни еще более значимыми".

Дмитрий Гусев указал, что дополнительные выходные позволят россиянам проводить больше времени с близкими.

"Так мы укрепим традиции, приумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", – считает парламентарий.

Россия религия пасха Госдума Законопроекты депутаты выходные

Комментарии 20

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Гость

16:52:08 07-02-2025

депутат из партии "Справедливая Россия — За правду" - инициатива не от той партии, не сделают.

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Олег

17:02:54 07-02-2025

Хоть и не причастен, но поддерживаю.

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Гость

17:04:34 07-02-2025

Так то Пасха всегда в воскресенье
Но если его ещё и выходным сделают , ваще круто

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Гость

17:31:09 07-02-2025

Гость (17:04:34 07-02-2025) Так то Пасха всегда в воскресеньеНо если его ещё и выхо... Просто сделают это воскресенье выходным только для христиан, а для остальных отменят выходной. =)

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Гость

18:19:52 07-02-2025

Гость (17:04:34 07-02-2025) Так то Пасха всегда в воскресеньеНо если его ещё и выхо... Люто поддерживаю, в воскресенье в 2 раза больше отдохнем:)

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Гость

17:25:51 07-02-2025

Про трусы и крестик еще не вспоминали?

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Гость

17:27:38 07-02-2025

7 ноября лучше пусть сделают выходным! А 4 можно и отменить.

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Гость

18:26:46 07-02-2025

Гость (17:27:38 07-02-2025) 7 ноября лучше пусть сделают выходным! А 4 можно и отменить.... В Белоруссии 7 ноября праздничный день.

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Гость

17:41:58 07-02-2025

Молодежь уже не помнит, но старики не дадут соврать. Еще с полгода назад России угрожали квадроберры

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Musik

21:15:16 07-02-2025

Гость (17:41:58 07-02-2025) Молодежь уже не помнит, но старики не дадут соврать. Еще с п... Трамп их затмил

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Гость

19:37:44 07-02-2025

А давайте удаву отрежем голову...

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Гость

20:36:55 07-02-2025

Гость (19:37:44 07-02-2025) А давайте удаву отрежем голову...... может сначала хвост? только по самые уши

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Sic semper tyrannis

21:18:22 07-02-2025

Они соревнуются в дурости?

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Гость

22:09:27 07-02-2025

Как бы не обиделись мусульмане: чем их, к примеру, Курбан-байрам хуже христианской Пасхи и Троицы, чтобы аналогично не претендовать на статус общероссийского праздника?

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Гость

14:42:49 08-02-2025

Гость (22:09:27 07-02-2025) Как бы не обиделись мусульмане: чем их, к примеру, Курбан-ба... Мусульманские праздники тоже надо делать выходными. И будаистские. И иудейские. Всех основных религий РФ. Для консолидации всех конфессий. Гулять, так гулять!

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гость

13:40:55 08-02-2025

А как же "церковь отделена от государства"?

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Гость

14:53:03 08-02-2025

В чём логика? Эти праздники всегда выпадают на воскресенье.

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Гость

13:22:51 09-02-2025

Гость (14:53:03 08-02-2025) В чём логика? Эти праздники всегда выпадают на воскресенье.... Правильно, нельзя доходный дом без дохода оставлять.

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Гость

14:54:28 08-02-2025

Скорее всего, новогодние праздники укоротят.

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Гость

09:40:43 10-02-2025

Ну нет.

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