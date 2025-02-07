В России хотят сделать выходными Пасху и день Святой Троицы

Готовится соответствующий законопроект

07 февраля 2025, 16:50, ИА Амител

Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме готовится законопроект, согласно которому Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными. Об этом РИА Новости рассказал депутат из партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.

Поскольку оба праздника выпадают на воскресенье, инициатива предусматривает дополнительный выходной в понедельник.

"День Святой Троицы и Пасха – это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями", – отметил Гусев.

По словам депутата, законопроект необходим, "чтобы сделать эти дни еще более значимыми".

Дмитрий Гусев указал, что дополнительные выходные позволят россиянам проводить больше времени с близкими.