В России хотят сделать выходными Пасху и день Святой Троицы
Готовится соответствующий законопроект
07 февраля 2025, 16:50, ИА Амител
В Госдуме готовится законопроект, согласно которому Пасху и день Святой Троицы следует сделать выходными. Об этом РИА Новости рассказал депутат из партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев.
Поскольку оба праздника выпадают на воскресенье, инициатива предусматривает дополнительный выходной в понедельник.
"День Святой Троицы и Пасха – это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями", – отметил Гусев.
По словам депутата, законопроект необходим, "чтобы сделать эти дни еще более значимыми".
Дмитрий Гусев указал, что дополнительные выходные позволят россиянам проводить больше времени с близкими.
"Так мы укрепим традиции, приумножив их смысл для наших детей и будущих поколений", – считает парламентарий.
16:52:08 07-02-2025
депутат из партии "Справедливая Россия — За правду" - инициатива не от той партии, не сделают.
17:02:54 07-02-2025
Хоть и не причастен, но поддерживаю.
17:04:34 07-02-2025
Так то Пасха всегда в воскресенье
Но если его ещё и выходным сделают , ваще круто
17:31:09 07-02-2025
Гость (17:04:34 07-02-2025) Так то Пасха всегда в воскресеньеНо если его ещё и выхо... Просто сделают это воскресенье выходным только для христиан, а для остальных отменят выходной. =)
18:19:52 07-02-2025
Гость (17:04:34 07-02-2025) Так то Пасха всегда в воскресеньеНо если его ещё и выхо... Люто поддерживаю, в воскресенье в 2 раза больше отдохнем:)
17:25:51 07-02-2025
Про трусы и крестик еще не вспоминали?
17:27:38 07-02-2025
7 ноября лучше пусть сделают выходным! А 4 можно и отменить.
18:26:46 07-02-2025
Гость (17:27:38 07-02-2025) 7 ноября лучше пусть сделают выходным! А 4 можно и отменить.... В Белоруссии 7 ноября праздничный день.
17:41:58 07-02-2025
Молодежь уже не помнит, но старики не дадут соврать. Еще с полгода назад России угрожали квадроберры
21:15:16 07-02-2025
Гость (17:41:58 07-02-2025) Молодежь уже не помнит, но старики не дадут соврать. Еще с п... Трамп их затмил
19:37:44 07-02-2025
А давайте удаву отрежем голову...
20:36:55 07-02-2025
Гость (19:37:44 07-02-2025) А давайте удаву отрежем голову...... может сначала хвост? только по самые уши
21:18:22 07-02-2025
Они соревнуются в дурости?
22:09:27 07-02-2025
Как бы не обиделись мусульмане: чем их, к примеру, Курбан-байрам хуже христианской Пасхи и Троицы, чтобы аналогично не претендовать на статус общероссийского праздника?
14:42:49 08-02-2025
Гость (22:09:27 07-02-2025) Как бы не обиделись мусульмане: чем их, к примеру, Курбан-ба... Мусульманские праздники тоже надо делать выходными. И будаистские. И иудейские. Всех основных религий РФ. Для консолидации всех конфессий. Гулять, так гулять!
13:40:55 08-02-2025
А как же "церковь отделена от государства"?
14:53:03 08-02-2025
В чём логика? Эти праздники всегда выпадают на воскресенье.
13:22:51 09-02-2025
Гость (14:53:03 08-02-2025) В чём логика? Эти праздники всегда выпадают на воскресенье.... Правильно, нельзя доходный дом без дохода оставлять.
14:54:28 08-02-2025
Скорее всего, новогодние праздники укоротят.
09:40:43 10-02-2025
Ну нет.