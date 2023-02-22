В России хотят наладить массовое восстановление б/у автозапчастей

Однако под вопросом остаётся надёжность таких восстановленных компонентов

22 февраля 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Госдуме планируют обратиться в правительство с предложением создать индустрию восстановления и использования бывших в употреблении автозапчастей, пишут "Известия".

Депутат Анатолий Аксаков указал, что инициативу, скорее всего, направят на рассмотрение на следующей неделе.

"В России практически отсутствует подобная индустрия, а в условиях жёстких экономических санкций это может стать одной из основных причин массового выхода автомобилей из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается государством", – говорится в документе.

Парламентарии предложили:

урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием запчастей;

обязать производителей автомобилей на территории России также заниматься восстановлением комплектующих;

сформировать требования к таким предприятиям и ввести порядок маркировки обновлённых деталей.

Эксперты, комментируя инициативу, отметили, что под вопросом остаётся надёжность таких восстановленных компонентов, что в итоге может повлиять на безопасность автомобилей. Однако создание специальной индустрии и контроль способны значительно сократить эти риски.

Ранее сообщили, что в России продолжат выпускать машины без подушек и других систем безопасности.