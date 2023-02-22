НОВОСТИТранспорт

В России хотят наладить массовое восстановление б/у автозапчастей

Однако под вопросом остаётся надёжность таких восстановленных компонентов

22 февраля 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В Госдуме планируют обратиться в правительство с предложением создать индустрию восстановления и использования бывших в употреблении автозапчастей, пишут "Известия".

Депутат Анатолий Аксаков указал, что инициативу, скорее всего, направят на рассмотрение на следующей неделе.

"В России практически отсутствует подобная индустрия, а в условиях жёстких экономических санкций это может стать одной из основных причин массового выхода автомобилей из строя. Кроме того, во многих зарубежных странах сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается государством", – говорится в документе.

Парламентарии предложили: 

  • урегулировать порядок утилизации машин с повторным использованием запчастей;
  • обязать производителей автомобилей на территории России также заниматься восстановлением комплектующих;
  • сформировать требования к таким предприятиям и ввести порядок маркировки обновлённых деталей.

Эксперты, комментируя инициативу, отметили, что под вопросом остаётся надёжность таких восстановленных компонентов, что в итоге может повлиять на безопасность автомобилей. Однако создание специальной индустрии и контроль способны значительно сократить эти риски.

Ранее сообщили, что в России продолжат выпускать машины без подушек и других систем безопасности.

Комментарии 12

  • Получится Росавторазбор, с платной сертификацией и обязательной маркировкой.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А во главе поставят очередного сыночка большого папика
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А еще можно собирать птичье гуано и лепить из него конфетки!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • бред
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А еще можно собирать птичье гуано и лепить из него конфетки! - лучше туалетную бумагу... Использованную.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Здравствуй, девочка секонд-хэнд!...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • дожили... восстановление еды по отходам жизнедеятельности еще не наладили?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • че за ересь, в каком мире они живут
    22 февраля, Гость   Ответить
  • На ютубе полно роликов про такую "индустрию" в Пакистане и Индии. Семимильными шагами приближаемся к ним.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем вообще что-то восстанавливать? Есть проволока, изолента, суперклей!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Опыт Кубы, там машины пятидесятых год прошлого века тарахтят по всему острову.
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Многие детали допускают несколько реставраций. Например отдельные узлы подвески, рулевой рейки, выпускной системы
    23 февраля, Гость   Ответить
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