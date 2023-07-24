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В России хотят создать комфортную городскую среду для собак

Мишустин назвал проект перспективным

24 июля 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили создать комфортную городскую среду для собак, сообщает РИА Новости.

С соответствующей инициативой 24 июля к Мишустину обратились выпускники программы "Архитекторы.рф" во Владивостоке. Глава правительства назвал проект перспективным.

"Мне кажется, это интересно, ребят. Прям неожиданно. Мне кажется, это творческий проект. Это доброта, доброе отношение к животным", – подчеркнул Мишустин.

Собаки инициативы

Комментарии 14

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Гость

14:45:20 24-07-2023

Ну да с людьми не получилось, может хоть с собаками прокатит

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Гость

14:46:39 24-07-2023

Может сначала для людей попробуем

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Гость

14:52:20 24-07-2023

Сначала для людей инвалидов пусть сделают (доделают)!!!!

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Живодёр

14:54:56 24-07-2023

А комфортную городскую среду для населения будут создавать после того,как для собак создадут? ...Если деньги останутся....

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Гость

14:56:35 24-07-2023

Правильно. Всех людей выселить и создать комфортную среду для собак в городе. Ибо нефиг.

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Гость

15:25:25 24-07-2023

Гость (14:56:35 24-07-2023) Правильно. Всех людей выселить и создать комфортную среду дл... Ну да, неплохо бы всем дома загородные построить! :))))

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Гость

14:57:49 24-07-2023

ну наконец-то дошли до решения реальных проблем! у людей жизнь собачья, пусть хоть собаки по-людски поживут :)

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Гость

15:00:23 24-07-2023

у нас народ по миллиону в год убывает, может для людей для начала комфорт обеспечим?

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Гость

15:10:18 24-07-2023

А может они между собой нас собаками называют? это много бы объяснило

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Гость

15:24:15 24-07-2023

Слов нет... А для людей не хотят комфортную среду создавать? Или на собаках деньги проще отмыть?

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Гость

16:32:05 24-07-2023

Мде, а для людей не надо ?

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Гость

16:41:00 24-07-2023

А людей в утиль.

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Гость

18:02:28 24-07-2023

комфортная среда для собак это котлован далеко за городом глубиной 7 метров куда их после отлова живьем и отпускать

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Гость

18:35:06 24-07-2023

А для детей, которым деньги на лечение всем миром собирают, комфортную среду создадут после дождичка в четверг?

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