В России хотят создать комфортную городскую среду для собак
Мишустин назвал проект перспективным
24 июля 2023, 14:43, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили создать комфортную городскую среду для собак, сообщает РИА Новости.
С соответствующей инициативой 24 июля к Мишустину обратились выпускники программы "Архитекторы.рф" во Владивостоке. Глава правительства назвал проект перспективным.
"Мне кажется, это интересно, ребят. Прям неожиданно. Мне кажется, это творческий проект. Это доброта, доброе отношение к животным", – подчеркнул Мишустин.
14:45:20 24-07-2023
Ну да с людьми не получилось, может хоть с собаками прокатит
14:46:39 24-07-2023
Может сначала для людей попробуем
14:52:20 24-07-2023
Сначала для людей инвалидов пусть сделают (доделают)!!!!
14:54:56 24-07-2023
А комфортную городскую среду для населения будут создавать после того,как для собак создадут? ...Если деньги останутся....
14:56:35 24-07-2023
Правильно. Всех людей выселить и создать комфортную среду для собак в городе. Ибо нефиг.
15:25:25 24-07-2023
Гость (14:56:35 24-07-2023) Правильно. Всех людей выселить и создать комфортную среду дл... Ну да, неплохо бы всем дома загородные построить! :))))
14:57:49 24-07-2023
ну наконец-то дошли до решения реальных проблем! у людей жизнь собачья, пусть хоть собаки по-людски поживут :)
15:00:23 24-07-2023
у нас народ по миллиону в год убывает, может для людей для начала комфорт обеспечим?
15:10:18 24-07-2023
А может они между собой нас собаками называют? это много бы объяснило
15:24:15 24-07-2023
Слов нет... А для людей не хотят комфортную среду создавать? Или на собаках деньги проще отмыть?
16:32:05 24-07-2023
Мде, а для людей не надо ?
16:41:00 24-07-2023
А людей в утиль.
18:02:28 24-07-2023
комфортная среда для собак это котлован далеко за городом глубиной 7 метров куда их после отлова живьем и отпускать
18:35:06 24-07-2023
А для детей, которым деньги на лечение всем миром собирают, комфортную среду создадут после дождичка в четверг?