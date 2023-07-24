В России хотят создать комфортную городскую среду для собак

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложили создать комфортную городскую среду для собак, сообщает РИА Новости.

С соответствующей инициативой 24 июля к Мишустину обратились выпускники программы "Архитекторы.рф" во Владивостоке. Глава правительства назвал проект перспективным.

"Мне кажется, это интересно, ребят. Прям неожиданно. Мне кажется, это творческий проект. Это доброта, доброе отношение к животным", – подчеркнул Мишустин.