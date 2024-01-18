В России хотят ужесточить наказание за коммунальные аварии для ускорения модернизации
Нужен порядок в содержании инфраструктуры, которого пока что практически нет
18 января 2024, 14:44, ИА Амител
Минстрой РФ предлагает обсудить уголовную ответственность за коммунальные аварии, чтобы решить одну из самых главных стратегических задач – модернизацию коммунальной инфраструктуры, пишет "Парламентская газета".
Наводить порядок в коммунальной сфере необходимо в самое ближайшее время – так считают в министерстве, правительстве РФ и Госдуме. Иначе неизбежны постоянные крупные аварии.
"Комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры – это одна из главных задач, которые поставил президент России Владимир Путин", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин подчеркнул необходимость увеличения меры ответственности за крупные происшествия и чрезвычайные ситуации в сфере ЖКХ. В частности, указал он, ресурсоснабжающие организации, в отличие от местных властей, не отвечают за такие ситуации.
"Надо обсудить этот вопрос, чтобы в том числе и уголовную ответственность вводить за подобные случаи", – считает Файзуллин.
Депутат Госдумы Сергей Пахомов отметил, что нужен порядок в содержании инфраструктуры.
"Стимулировать его нужно за счет более жесткого контроля и детально прописанной ответственности", – уточнил парламентарий.
Эксперты уверены, что из сложившейся ситуации есть два выхода: или создать в системе ЖКХ цивилизованные рыночные отношения, чтобы частные инвестиции шли туда не в принудительном порядке, или же все национализировать и сделать систему ЖКХ полностью государственной с жестким управлением.
15:26:28 18-01-2024
А уголовную ответственность к кому? К олигархам - собственникам бизнеса, которые деньги все себе забирают и живут в ОАЭ, а в хозяйство ЖКХ России вкладывают в копейки или к слесарям и инженерам на местах, которые делают свою работу как могут?
16:47:09 18-01-2024
гость (15:26:28 18-01-2024) А уголовную ответственность к кому? К олигархам - собственни... А то не знаете ответ сами. Капиталисты своих не бросают.
16:48:27 18-01-2024
- "В трехлетнем бюджете РФ запланировано сокращение расходов на ЖКХ в 2 раза — с 884 млрд рублей в 2024 году, до 506 млрд в 2025 и 381 млрд в 2026 году." ============== Интересно девки пляшут - сокращение, сокращение. Что такое рублевые фантики? На эти миллиарды, которые каждый девальвируются, хватит только на краску, чтобы покрасить. По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от $98 млн до $104 млн. если на наши рубли один миллиард.