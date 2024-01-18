В России хотят ужесточить наказание за коммунальные аварии для ускорения модернизации

Нужен порядок в содержании инфраструктуры, которого пока что практически нет

18 января 2024, 14:44, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Минстрой РФ предлагает обсудить уголовную ответственность за коммунальные аварии, чтобы решить одну из самых главных стратегических задач – модернизацию коммунальной инфраструктуры, пишет "Парламентская газета".

Наводить порядок в коммунальной сфере необходимо в самое ближайшее время – так считают в министерстве, правительстве РФ и Госдуме. Иначе неизбежны постоянные крупные аварии.

"Комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры – это одна из главных задач, которые поставил президент России Владимир Путин", – отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин подчеркнул необходимость увеличения меры ответственности за крупные происшествия и чрезвычайные ситуации в сфере ЖКХ. В частности, указал он, ресурсоснабжающие организации, в отличие от местных властей, не отвечают за такие ситуации.

"Надо обсудить этот вопрос, чтобы в том числе и уголовную ответственность вводить за подобные случаи", – считает Файзуллин.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов отметил, что нужен порядок в содержании инфраструктуры.

"Стимулировать его нужно за счет более жесткого контроля и детально прописанной ответственности", – уточнил парламентарий.

Эксперты уверены, что из сложившейся ситуации есть два выхода: или создать в системе ЖКХ цивилизованные рыночные отношения, чтобы частные инвестиции шли туда не в принудительном порядке, или же все национализировать и сделать систему ЖКХ полностью государственной с жестким управлением.