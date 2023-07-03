В России хотят увеличить максимальный доход самозанятых до 4,8 млн рублей в год
Сейчас он составляет 2,4 млн
03 июля 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых в два раза – до 4,8 млн рублей в год.
Об этом сообщил в телеграме замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов.
Он напомнил, что сейчас максимальный доход для применения специального налогового режима составляет 2,4 млн рублей. А его увеличение до 4,8 мл позволит снизить количество теневых сделок и увеличить число самозанятых.
14:40:19 03-07-2023
Не в два а в ТРИ!! А лучше в 4. Услышьте меня.