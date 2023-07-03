В России хотят увеличить максимальный доход самозанятых до 4,8 млн рублей в год

Сейчас он составляет 2,4 млн

03 июля 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых в два раза – до 4,8 млн рублей в год.

Об этом сообщил в телеграме замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов.

Он напомнил, что сейчас максимальный доход для применения специального налогового режима составляет 2,4 млн рублей. А его увеличение до 4,8 мл позволит снизить количество теневых сделок и увеличить число самозанятых.