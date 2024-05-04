В России хотят ввести официальные продажи красивых автономеров

Такая мера позволит нарастить доходы бюджета и ликвидировать черный рынок, считает депутат Яна Лантратова

04 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Машина с красивым номером / Фото: pxhere.com

Официальные продажи красивых автономеров предложила ввести депутат Госдумы Яна Лантратова. С такой инициативой она обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут "Известия".

По мнению парламентария, такая мера позволила бы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок.

Она привела в пример Узбекистан, где после введения системы государственных аукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти 25 млн долларов. При этом в республике на 2022 год было зарегистрировано всего 3 млн машин, когда в России их – 53,8 млн.

В случае организации подобных аукционов в РФ только за первый год доходы федерального бюджета, по оценкам депутатов, могут составить порядка 35 млрд рублей, добавила Лантратова.