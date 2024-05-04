В России хотят ввести официальные продажи красивых автономеров
Такая мера позволит нарастить доходы бюджета и ликвидировать черный рынок, считает депутат Яна Лантратова
04 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Официальные продажи красивых автономеров предложила ввести депутат Госдумы Яна Лантратова. С такой инициативой она обратилась к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишут "Известия".
По мнению парламентария, такая мера позволила бы пополнить федеральный бюджет и ликвидировать черный рынок.
Она привела в пример Узбекистан, где после введения системы государственных аукционов только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти 25 млн долларов. При этом в республике на 2022 год было зарегистрировано всего 3 млн машин, когда в России их – 53,8 млн.
В случае организации подобных аукционов в РФ только за первый год доходы федерального бюджета, по оценкам депутатов, могут составить порядка 35 млрд рублей, добавила Лантратова.
09:10:37 04-05-2024
- "В случае организации подобных аукционов в РФ только за первый год доходы федерального бюджета, по оценкам депутатов, могут составить порядка 35 млрд рублей, добавила Лантратова." В СССР бы про нее сказали - махровая барыга с депутатским значком.
12:48:04 04-05-2024
Машины свои не выпускаем, так хоть номера свои будем продавать к ним.
09:14:43 05-05-2024
А что считается красивым номером? Стало быть борьба за красоту, которая победит, и наполнение бюджета, автолюбителей понимающие красоту номеров, цель благая, но надо понимать красота цифр должна присутствовать везде, например в зарплатах, без униженных дробей и копеек, вот например 500 000 красивая цифра))
07:41:31 06-05-2024
По моему еще лет 15 назад про такое говорили. Еще говорили, что их будут выдавать на машины коммунальных служб, скорым, пожарным. Любят у нас поговорить