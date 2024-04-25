В России могут подорожать автозапчасти из-за борьбы с контрафактом
Сейчас водители заказывают на маркетплейсах некачественный товар, рискуя собой и состоянием автомобиля
25 апреля 2024, 11:43, ИА Амител
В Минпромторге РФ рассматривают возможность проведения эксперимента с маркировкой автомобильных запасных частей, пишет "Парламентская газета".
"Уже готов соответствующий проект постановления правительства "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации моторных масел", который может вступить в силу уже 1 мая 2024 года. Минпромторг <...> согласовывает номенклатуру продукции, которая в этот эксперимент может попасть. Обсуждаются свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления", – отмечает издание.
Сенатор Андрей Кутепов отметил, что контрафакт на рынке автозапчастей и моторных масел – это не только проблема с недоплатами в бюджет, но и вопрос безопасности. Например, может выйти из строя двигатель, загореться автомобиль или произойдет ДТП.
Водители заказывают на маркетплейсах товар, рискуя собой и состоянием автомобиля, по понятной причине: только в прошлом году запчасти подорожали на 7-17%. Детали от официальных производителей, который ушли из России, приходится ждать полгода и более.
Кутепов пояснил, что на данный момент речь идет только об эксперименте с маркировкой моторных масел.
"Маркировку запчастей мы пока не трогаем, так как здесь нет определенности даже в позициях. Этот вопрос будем обсуждать позиционно", – отметил сенатор.
11:52:50 25-04-2024
В Минпромторге РФ рассматривают возможность проведения эксперимента с маркировкой автомобильных запасных частей--- Всё для людей, "по многочисленным просьбам трудящихся", как говорили при коммунистах
17:17:31 25-04-2024
Как только заплачен дополнительный сбор запчасти становятся гораздо безопаснее
23:26:45 25-04-2024
Они нас мочат по всем направлениям а мы должны в ответ способствовать контрафакту чтобы гасить производство транснациональных корпораций ведущих против нас войну развитием подпольного производства