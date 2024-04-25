В России могут подорожать автозапчасти из-за борьбы с контрафактом

Сейчас водители заказывают на маркетплейсах некачественный товар, рискуя собой и состоянием автомобиля

25 апреля 2024, 11:43, ИА Амител

Автомобильный двигатель / Фото: unsplash.com

В Минпромторге РФ рассматривают возможность проведения эксперимента с маркировкой автомобильных запасных частей, пишет "Парламентская газета".

"Уже готов соответствующий проект постановления правительства "О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации моторных масел", который может вступить в силу уже 1 мая 2024 года. Минпромторг <...> согласовывает номенклатуру продукции, которая в этот эксперимент может попасть. Обсуждаются свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления", – отмечает издание.

Сенатор Андрей Кутепов отметил, что контрафакт на рынке автозапчастей и моторных масел – это не только проблема с недоплатами в бюджет, но и вопрос безопасности. Например, может выйти из строя двигатель, загореться автомобиль или произойдет ДТП.

Водители заказывают на маркетплейсах товар, рискуя собой и состоянием автомобиля, по понятной причине: только в прошлом году запчасти подорожали на 7-17%. Детали от официальных производителей, который ушли из России, приходится ждать полгода и более.

Кутепов пояснил, что на данный момент речь идет только об эксперименте с маркировкой моторных масел.