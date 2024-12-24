НОВОСТИНаука и образование

В России хотят ввести олимпиады и ЕГЭ по арабскому языку

Министры рассматривают арабский наряду с другими языками

24 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Школьники в кабинете / Фото: amic.ru
Школьники в кабинете / Фото: amic.ru

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков", – рассказал Кравцов.

В министерстве также планируют добавить олимпиады по робототехнике и искусственному интеллекту.

Согласно данным Минпросвещения, интерес к олимпиадам среди школьников растет: с 2015 года количество участников увеличилось на 1,2 миллиона и в 2023-2024 учебном году достигло семи миллионов.

Ранее Кравцов объявил, что в 2026 году арабский язык хотят включить в перечень ЕГЭ в качестве предмета по выбору, и Рособрнадзор готов начать разработку экзаменационных материалов.

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

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Комментарии 5

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гость

17:36:00 24-12-2024

у меня нет русских слов..

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Гость

18:08:25 24-12-2024

Без шуток — здравая инициатива! Больше лингвистов, хороших и разных. Тем более, на такой древний язык.

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Олег

18:17:50 24-12-2024

Очередная попытка внедрения шариатских норм в законодательство и культуру.
1 Исламский банкинг не прокатил.
2. Многоженство оборжали
3. Теперь образование атакуют
4. Здравоохранение на очереди - раздельное медобслуживание для горема и петуха.

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Гость

20:25:18 24-12-2024

Олежик, никто для тебя персонально не станет медобслуживание переделывать. Твои куры в гОреме будут наблюдаться, а ты отдельно от них и от нормальных мужиков.

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Гость

23:11:47 24-12-2024

Русский бы выучили как следует... Безграмотность обескураживает порой, ощущение, что русский язык в школе факультативно изучают.

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