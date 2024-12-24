В России хотят ввести олимпиады и ЕГЭ по арабскому языку
Министры рассматривают арабский наряду с другими языками
24 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков", – рассказал Кравцов.
В министерстве также планируют добавить олимпиады по робототехнике и искусственному интеллекту.
Согласно данным Минпросвещения, интерес к олимпиадам среди школьников растет: с 2015 года количество участников увеличилось на 1,2 миллиона и в 2023-2024 учебном году достигло семи миллионов.
Ранее Кравцов объявил, что в 2026 году арабский язык хотят включить в перечень ЕГЭ в качестве предмета по выбору, и Рособрнадзор готов начать разработку экзаменационных материалов.
17:36:00 24-12-2024
у меня нет русских слов..
18:08:25 24-12-2024
Без шуток — здравая инициатива! Больше лингвистов, хороших и разных. Тем более, на такой древний язык.
18:17:50 24-12-2024
Очередная попытка внедрения шариатских норм в законодательство и культуру.
1 Исламский банкинг не прокатил.
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3. Теперь образование атакуют
4. Здравоохранение на очереди - раздельное медобслуживание для горема и петуха.
20:25:18 24-12-2024
Олежик, никто для тебя персонально не станет медобслуживание переделывать. Твои куры в гОреме будут наблюдаться, а ты отдельно от них и от нормальных мужиков.
23:11:47 24-12-2024
Русский бы выучили как следует... Безграмотность обескураживает порой, ощущение, что русский язык в школе факультативно изучают.