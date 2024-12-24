В России хотят ввести олимпиады и ЕГЭ по арабскому языку

Министры рассматривают арабский наряду с другими языками

24 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Школьники в кабинете / Фото: amic.ru

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России может появиться школьная олимпиада по арабскому языку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков", – рассказал Кравцов.

В министерстве также планируют добавить олимпиады по робототехнике и искусственному интеллекту.

Согласно данным Минпросвещения, интерес к олимпиадам среди школьников растет: с 2015 года количество участников увеличилось на 1,2 миллиона и в 2023-2024 учебном году достигло семи миллионов.

Ранее Кравцов объявил, что в 2026 году арабский язык хотят включить в перечень ЕГЭ в качестве предмета по выбору, и Рособрнадзор готов начать разработку экзаменационных материалов.