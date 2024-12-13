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В России хотят ввести ответственность за буллинг среди молодежи

Соответствующий закон внесут в Госдуму в 2025 году

13 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Девушки в слезах / Фото: unsplash.com / Go to Ben White's profile Ben White
Девушки в слезах / Фото: unsplash.com / Go to Ben White's profile Ben White

Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев заявил, что в начале 2025 года в Госдуму внесут законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю среди молодежи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи", – сказал парламентарий.

Он отметил, что законопроект включает комплекс мер для системной работы по профилактике травли, в том числе определение самого понятия "травля".

Под травлей будут подразумевать систематические умышленные действия несовершеннолетних, направленные на умаление достоинства личности.

Отмечается, что уточненное определение позволит более эффективно работать с подростками, занимающимися травлей как среди сверстников, так и среди взрослых, включая педагогов.

дети Госдума законопроекты депутаты конфликт

Комментарии 4

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Гость

09:49:27 14-12-2024

И до какого возраста обиженых будут опекать ?

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Гость

16:01:34 14-12-2024

Гость (09:49:27 14-12-2024) И до какого возраста обиженых будут опекать ? ... Лет до 40 это точно. И скажу еще, что нормальных не буллят!!!

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Гость

22:15:49 14-12-2024

Гость (16:01:34 14-12-2024) Лет до 40 это точно. И скажу еще, что нормальных не буллят!!... Кто степень нормальности определяет?

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Гость

07:22:29 15-12-2024

Гость (22:15:49 14-12-2024) Кто степень нормальности определяет? ... Тебя это волнует? Плохие новости для тебя. Нормальных это не волнует. Они просто живут.

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