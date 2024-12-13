В России хотят ввести ответственность за буллинг среди молодежи
Соответствующий закон внесут в Госдуму в 2025 году
13 декабря 2024, 21:15, ИА Амител
Глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев заявил, что в начале 2025 года в Госдуму внесут законопроект о профилактике буллинга и введении ответственности за травлю среди молодежи. Об этом сообщает РИА Новости.
"Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи", – сказал парламентарий.
Он отметил, что законопроект включает комплекс мер для системной работы по профилактике травли, в том числе определение самого понятия "травля".
Под травлей будут подразумевать систематические умышленные действия несовершеннолетних, направленные на умаление достоинства личности.
Отмечается, что уточненное определение позволит более эффективно работать с подростками, занимающимися травлей как среди сверстников, так и среди взрослых, включая педагогов.
09:49:27 14-12-2024
И до какого возраста обиженых будут опекать ?
16:01:34 14-12-2024
Гость (09:49:27 14-12-2024) И до какого возраста обиженых будут опекать ? ... Лет до 40 это точно. И скажу еще, что нормальных не буллят!!!
22:15:49 14-12-2024
Гость (16:01:34 14-12-2024) Лет до 40 это точно. И скажу еще, что нормальных не буллят!!... Кто степень нормальности определяет?
07:22:29 15-12-2024
Гость (22:15:49 14-12-2024) Кто степень нормальности определяет? ... Тебя это волнует? Плохие новости для тебя. Нормальных это не волнует. Они просто живут.