В России хотят запретить людям старше 70 лет водить машину

На предложение уже отреагировали в Госдуме

20 июня 2024, 09:31, ИА Амител

Автомобили / Фото: unsplash.com

Участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить людям старше 70 лет садиться за руль, пишет Shot.

Инициативу обосновали тем, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух, зрение и реакция, что может привести к повышенной опасности на дорогах.

"Ветераны" предложили, чтобы водители старше определенного возраста проходили внеочередные и более строгие медицинские осмотры, а права им выдавались на более короткий срок, например, пять лет вместо десяти.

На идею уже отреагировали в Госдуме. Член комитета по транспорту и президент Союза транспортников России Виталий Ефимов в беседе с "Лентой.ру" отметил, что этот вопрос должна решать медкомиссия, которая "очень строгая".