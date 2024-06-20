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В России хотят запретить людям старше 70 лет водить машину

На предложение уже отреагировали в Госдуме

20 июня 2024, 09:31, ИА Амител

Автомобили / Фото: unsplash.com
Автомобили / Фото: unsplash.com

Участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить людям старше 70 лет садиться за руль, пишет Shot.

Инициативу обосновали тем, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух, зрение и реакция, что может привести к повышенной опасности на дорогах.

"Ветераны" предложили, чтобы водители старше определенного возраста проходили внеочередные и более строгие медицинские осмотры, а права им выдавались на более короткий срок, например, пять лет вместо десяти.

На идею уже отреагировали в Госдуме. Член комитета по транспорту и президент Союза транспортников России Виталий Ефимов в беседе с "Лентой.ру" отметил, что этот вопрос должна решать медкомиссия, которая "очень строгая".

"Некоторых в 40 лет нельзя сажать за руль. У разных людей разные физические возможности. При чем здесь 70? Почему не 65, 60? Уж вышел на пенсию и езжай на телеге, покупай коня – и вперед", – отметил он.

Транспорт инициативы Авто

Комментарии 55

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Гость

09:39:59 20-06-2024

И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а максимальный не оговорен, а старички в 70 лет ничем не лучше 16 летних пареньков.

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Гость

10:10:11 20-06-2024

Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Старички ездят потихоньку до дачи да в магазин а молодёжь безбашенная опучтят свою пузотерку музой врубить и на правила забили

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Гость

10:53:41 20-06-2024

Гость (10:10:11 20-06-2024) Старички ездят потихоньку до дачи да в магазин а молодёжь бе... Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на авто двинуть,да вместо этого кони двинул,не успев сесть за руль. А сосед (тоже к 80-ти), садовод-любитель, 2 инсульта перенёс-в гараже,перед выездом и второй на даче
И теперь ваше любимое: "..а если бы на трассе?"

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Гость

11:09:05 20-06-2024

Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... Сам сочинил? Или ОБС?

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Гость

11:58:36 20-06-2024

Гость (11:09:05 20-06-2024) Сам сочинил? Или ОБС?... Подходи к нулевому километру- проведу к его жене,удостоверишься.

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Гость

11:54:15 20-06-2024

Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... Люди и в 40 от инсультов и инфарктов умирают (в т.ч. и за рулем). Вопрос не в возрасте, а в состоянии здоровья и навыках управления (знаю людей которые всю жизнь ездят и половины дорожных знаков не знают, не знают сигналов регулировщика, и ездят как получится).

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Александр

12:21:47 20-06-2024

Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... Как вы выражаетесь, "кони двинуть" можно и в 40 лет. Запретим после 40 ка? А может после 35? Многие мои знакомые ушли из жизни в 45-50, а мне мне под 70 и я не только машину вожу, но и зарядку делаю, и дом строю своими руками, и программирую, и изобретения есть. А у вас? Возраст не показатель. Показатель - здоровье. Поэтому, прошёл медкомиссию (даже и в 70, и в 100, и в 120 и, может быть, в 150) получай права, не прошёл - лечись. В противном случае - это нарушение гражданских прав. Какие следующие ограничения? По цвету кожи? По строению черепа? По уровню образования? По уровню дибилизма?
Единственный возможный критерий - количество аварий, в которые попал человек по своей вине. Среди пожилых водителей этот показатель значительно НИЖЕ, чем у молодых и некоторых других категорий. И это - статистика.

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Гость

11:18:34 20-06-2024

Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Только комиссия может решать кому можно,а кому и нет.
У меня сосед ,ему уже ,ну точно80+-,у него старенький москвич.(Траву кроликам косит и носит сам)
Так вот,по трезвости ума и реакции,легко может соперничать с любым 40-летним.
И наоборот,через улицу есть парень (я с его отцом работаю),
Так вот хоть и молодой,но тормоз ещё тот.а за рулём ездит.

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Гость

12:27:38 20-06-2024

Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... а у вас есть права и машина, или вы пешеход? Тогда это классовая ненависть.

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Гость

13:10:26 20-06-2024

Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Вас дебильных и в 18 нельзя пускать за руль.

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Владимир

10:03:32 20-06-2024

Самый настоящий бред. Давайте тогда уж запретим пользоваться охотничьим оружием. Змпретим избиратся в Государственную Думу, там ведь кроме слуха и зрения ещё и мозги нужны. А у Ветеранов России их точно нет.

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Гость

10:27:34 20-06-2024

Владимир (10:03:32 20-06-2024) Самый настоящий бред. Давайте тогда уж запретим пользоваться... Да! про думу в самую точку))))

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Гость

10:07:11 20-06-2024

Дискриминация во всей красе!

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Андрей

10:11:25 20-06-2024

Идиотизм! Люди в 70 ездят гораздо аккуратнее. Я лично ни разу не видел, чтобы участником ДТП был какой-нибудь старик, в основном это активные люди, как не странно.

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Гость

10:18:35 20-06-2024

Статистика это не подтверждает, наибольшее количество ДТП в возрастной группе 46-55 лет (21%), в группе 56+, 16%, в группе 36-40лет, 17.7% , так может им запретить ездить ?

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Рустам

10:25:00 20-06-2024

В сельской местности в основном живут пенсионеры, у нас до ближайшего магазина и мед.работника 17 километров это еще нам повезло что расстояние короткое. Получается 70 стукнуло больше не имеешь права жить, сдохни от голода или по болезни.Есть брать статистику, именно молодежь привлекается за агрессивное вождение и ДТП.

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Гость

10:26:42 20-06-2024

Запрещать должна медкомиссия. Для этого при замене прав проводится медосмотр и выдаётся справка/заключение о том может ли человек управлять автомобилем. Другое дело, что медосмотр этот проходят раз в 10 лет... Возможно, нужно для разных возрастных категорий устанавливать разную периодичность прохождения медкомиссии и проводить её чаще.

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Гость

10:32:33 20-06-2024

Нет вопросов всех через докторов допускать.
●Стариков на внимательность
●Бабёшек на стрессоустойчивость
●Молодняк на яйце-глист проверить (у многих зуд в дуплище, судя по вождению)
p.s. За одно и ветеранов России проверить, на законность ветеранской справочки.

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гость

12:02:54 20-06-2024

Гость (10:32:33 20-06-2024) Нет вопросов всех через докторов допускать.●Стариков на ... По жизненному опыту скажу,что женщины более стрессоустойчивы,как в жизни,так и на работе.

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Гость

12:11:17 20-06-2024

Гость (10:32:33 20-06-2024) Нет вопросов всех через докторов допускать.●Стариков на ... А может просто взять и разогнать этих "ВЕТЕРАНОВ"? Кто они такие, чтобы решать как жить народу?

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Володя

10:37:37 20-06-2024

Критерий должен быть не возрастной, а медицинский. Да возможно с определенного возраста необходимы мед.осмотры с более частой периодичностью. Также предлагаю ввести ответственность для организаций и должностных лиц, вплоть до лишения лицензии и права заниматься определенной деятельностью в случае, если при разборе ДТП выяснится существенное влияние здоровья виновного (водителя) на произошедшее. Ответственность для лица выдавшего мед. справку данному водителю.
Не по теме, но предлагаю для злостных нарушителей (более Х зафиксированных нарушений ПДД за календарный год) ввести обязательную сдачу экзамена ПДД, если выяснится что водитель ПДД не знает, а со времени получения ВУ прошло 1-3 лет, то проводить служебную проверку в отношении инспектора принимавшего экзамен, провести проверку автошколы. Тем самым снизить тупых водителей с купленными ВУ.

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Гость

12:27:31 20-06-2024

Володя (10:37:37 20-06-2024) Критерий должен быть не возрастной, а медицинский. Да возмож... Вы предлагаете очередную форму кормушки для сотрудников ГАИ? Даже при СССР ни одному правителю в голову не приходила такая бредовая идея. А всё потому, что при СССР Законы писались в интересах НАРОДА, а сейчас Законы защищают только интересы государства.

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Кхм...

12:53:05 20-06-2024

Гость (12:27:31 20-06-2024) Вы предлагаете очередную форму кормушки для сотрудников ГАИ... ]

Вот и свидетели Пресвятого Совецкого Союза...

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Гость

10:44:41 20-06-2024

И чо теперь, Путину Аурус не водить что ли?! Вы чо!!!

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Гость

11:22:55 20-06-2024

Гость (10:44:41 20-06-2024) И чо теперь, Путину Аурус не водить что ли?! Вы чо!!!... Это другое...

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Гость

10:52:45 20-06-2024

Какое тут редкое единодушие в комментариях. Может за этим предложением завуалирована идея побольше бабок стрясти на медкомиссию. На оружие, например, медкомиссия в Барнауле сейчас стоит пятерку. Общую медкомиссию проводит одно медучреждение в городе и очередь охренеть, надо звонить в 7 утра, тогда может успеешь записаться в очередь на через 2 недели. Давайте каждый год проверять, вот вам деньги в бюджет

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Гость

12:13:33 20-06-2024

Гость (10:52:45 20-06-2024) Какое тут редкое единодушие в комментариях. Может за этим пр... Казна пустая. Надо её пополнять. Вот и взялись трясти пенсионеров. Что ни закон - так против народа.

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с этого начинать

14:39:42 20-06-2024

Гость (10:52:45 20-06-2024) Какое тут редкое единодушие в комментариях. Может за этим пр... Может, различные медкомиссии должны проводиться за счет полиса ОМФ,бесплатно и доступно для потребителя услуг? Тогда меньше вероятность появления липовых медкнижек и ненастоящих справок о состоянии здоровья.

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Гость

10:55:13 20-06-2024

Тогда справки о здоровье на права нужно отменить! Пофигу какое здоровье...! Дорос до 18-ти - садись ездий... Перерос 70-т - всё хорош, вылась... И всего делов!?...

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Гость

11:10:01 20-06-2024

Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Посмотрим что ты скажешь, когда тебе будет 70!

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Гость

11:20:46 20-06-2024

Гость (11:10:01 20-06-2024) Посмотрим что ты скажешь, когда тебе будет 70! ... Он будет ночью гонять пока не поймают без прав)

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Гость

11:18:21 20-06-2024

Кто такие Ветераны Рос11сии? Никогда не слышал

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Гость

11:25:48 20-06-2024

Гость (11:18:21 20-06-2024) Кто такие Ветераны Рос11сии? Никогда не слышал... Чинушки выписавшие себе ветеранские справки

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Гость

11:24:54 20-06-2024

Кого-то и в 20 медкомиссия не пропустит по здоровью, кто-то и в 75 может ее пройти, и при чем тут возраст, если медкомиссия ОБЯЗАТЕЛЬНА? "Изобрели велосипед"- называется сие действо.

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Гость

11:40:58 20-06-2024

сколько лет этим ветеранам России 20-25, прежде чем с таким предложением выходить доживите до 70 лет, моему отчему 84 года, живет в городе, но уверенно управляет автомобилем и спокойно преодолевает 300 км, не им решать. Пусть сами самоликвидируются и не будоражат общество.

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Юрий

11:46:43 20-06-2024

Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Очень много "нвалидов" среди 30-40летних ,как физических ,так и умственных. Аварии совершаемые ими невозможно объяснить. Дело совсем не в возрасте. Многим молодым противопоказано быть водителями,но это вы не замечаете. А за такие предложения надо гнать с удобных кресел,так как мозгов нет совсем.Видимо это связано с возрастом

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Гость

11:57:39 20-06-2024

Про Путина кстати тут в тему вспомнили, надеюсь он все расскажет умнику которой предложил запретить ему ездить.

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Виктор

11:58:38 20-06-2024

Как я понял, эти ветераны России- все слепые, косые, глухие и в гипсе. Да ещё и на голову больные люди. Я им сочувствую. Пора уже на покой, а не с бредовыми идеями вылезать из табакерки. Пусть разберутся со статистикой сначала, если считать ещё не разучились. Какие возрастные категории водителей чаще всего совершают ДТП.

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гость

11:59:44 20-06-2024

некоторые в 80 лет водят лучше любого 30-тилетнего

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Гость

12:02:17 20-06-2024

Водить-запретить!
Работать-разрешить!!!

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Гость

12:22:16 20-06-2024

Гость (12:02:17 20-06-2024) Водить-запретить!Работать-разрешить!!!... В сельской местности практически нигде нет общественного транспорта по доступной цене. Уважаемый Президент! Вы вообще хоть в курсе, как Ваш народ выживает? Вы хотите ещё пенсионерам запретить ездить на своих авто. Вы хотите избавиться от пенсионеров? Так мы и так мрём как мухи. Пенсии мизерные, медицины нет, из-за санкций исчезают многие импортные лекарства, а отечественные аналоги - полное фуфло.

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Елена

12:02:55 20-06-2024

Ну да, машиной в 70 лет управлять нельзя, а страной можно...

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ирина

12:25:30 20-06-2024

мне 68, я 30 лет за рулем, и что, пешком на работу ходить? а я медосмотр каждый год два раза прохожу. Вроде здорова, замдиректора по научно-методической работе, мозги значит на месте. Наверное, они думают умереть молодыми и им не будет 70. На их взгляд В.В.Путин не имел права на Лаурусе северокорейского президента прокатить? Придурковатые предложили.

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Гость

12:31:35 20-06-2024

А я считаю, что надо поднять минимальный возраст получения прав, не раньше 25 лет, а то наша молодёжь, которым мамки с папками покупают машины в 18 лет (ну у нас же все "бедные"), совсем страх потеряли, гоняют как бешеные. И выделываются между собой, у кого тачка круче.

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Гость

12:59:43 20-06-2024

"Ветераны России" = "Вредители России".

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Алекс

13:10:54 20-06-2024

Какое дело "Ветеранам" до возраста водителей?!
Вам,что, больше нечем заняться?!!!
Чьи идеи продвигаете?!!!

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Алекс

13:17:25 20-06-2024

Одна космонавтика уже переживала за пенсионный возраст.
Закончилось переживание тем, что люди перестали доживать до пенсии( не все конечно), но очень многие!!!

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Алексей

13:19:36 20-06-2024

Лучше бы пожизненно лишали водительского за управление в состоянии опьянения.

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Андрей

13:25:26 20-06-2024

Это что за ветераны?...
Многим юным и дурным надо запретить не то что на машине, а и на самокате ездить. Хрен с ними когда сами б'ются, жалко тех кого они убивают.
Кому за 70 ужесточить медицинский контроль, а кому до 40- психиатрический

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Гость

13:42:45 20-06-2024

Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... А сколько таких старичков? Сотни тысяч. И только один это сделал? Не судите обо всех по поступкам одного

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Гость

13:54:21 20-06-2024

Александр (12:21:47 20-06-2024) Как вы выражаетесь, "кони двинуть" можно и в 40 лет. Запрети... Мой отец работает водителем в больнице ,развозит врачей к больным, ему 68, четырем другим водителям за 70. Всего должно быть 12 водителей, то есть 7 уже не хватает. Молодые не идут на такую ЗП. В общем резюмирую, врачей не дождетесь..

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Олег

14:49:37 20-06-2024

У нас скоро выход на пенсию в 70 лет сделают, считается что люди в этом возрасте здоровы и адекватны, как же они на работу будут ездить?

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Гость

17:33:09 20-06-2024

Чем ближе к городу (если ехать по трассе), тем больше смертельно больных людей за рулём. Очень сильно торопятся завершить все дела до смерти, поэтому летят как на гонках Формулы 1, с выездом на встречку и на скорости далеко за 100.

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Гость

00:41:44 21-06-2024

Потому что дома должен сидеть старый черт, а не шляться черт знает где (с).

А вообще, что за дискриминация? Всем запретить поровну! Общественный транспорт надо развивать. А на личном, раз уж куплено, надо абонемент ввести за проезд по городу и плату за разовые поездки. Ну, коли казна пуста.

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Юрий.

15:08:18 21-06-2024

Сравните статистику нарушений ПДД среди молодежи и пенсионеров. Запрет это полнейшая ЧУШЬ. По медицинским показателям - ДА. Но не по возрасту 70 лет. Должна решать медицинская комиссия а не предложение каких -то "СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ"!

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