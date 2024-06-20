В России хотят запретить людям старше 70 лет водить машину
На предложение уже отреагировали в Госдуме
20 июня 2024, 09:31, ИА Амител
Участники движения "Ветераны России" обратились в МВД с предложением запретить людям старше 70 лет садиться за руль, пишет Shot.
Инициативу обосновали тем, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух, зрение и реакция, что может привести к повышенной опасности на дорогах.
"Ветераны" предложили, чтобы водители старше определенного возраста проходили внеочередные и более строгие медицинские осмотры, а права им выдавались на более короткий срок, например, пять лет вместо десяти.
На идею уже отреагировали в Госдуме. Член комитета по транспорту и президент Союза транспортников России Виталий Ефимов в беседе с "Лентой.ру" отметил, что этот вопрос должна решать медкомиссия, которая "очень строгая".
"Некоторых в 40 лет нельзя сажать за руль. У разных людей разные физические возможности. При чем здесь 70? Почему не 65, 60? Уж вышел на пенсию и езжай на телеге, покупай коня – и вперед", – отметил он.
09:39:59 20-06-2024
И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а максимальный не оговорен, а старички в 70 лет ничем не лучше 16 летних пареньков.
10:10:11 20-06-2024
Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Старички ездят потихоньку до дачи да в магазин а молодёжь безбашенная опучтят свою пузотерку музой врубить и на правила забили
10:53:41 20-06-2024
Гость (10:10:11 20-06-2024) Старички ездят потихоньку до дачи да в магазин а молодёжь бе... Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на авто двинуть,да вместо этого кони двинул,не успев сесть за руль. А сосед (тоже к 80-ти), садовод-любитель, 2 инсульта перенёс-в гараже,перед выездом и второй на даче
И теперь ваше любимое: "..а если бы на трассе?"
11:09:05 20-06-2024
Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... Сам сочинил? Или ОБС?
11:58:36 20-06-2024
Гость (11:09:05 20-06-2024) Сам сочинил? Или ОБС?... Подходи к нулевому километру- проведу к его жене,удостоверишься.
11:54:15 20-06-2024
Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... Люди и в 40 от инсультов и инфарктов умирают (в т.ч. и за рулем). Вопрос не в возрасте, а в состоянии здоровья и навыках управления (знаю людей которые всю жизнь ездят и половины дорожных знаков не знают, не знают сигналов регулировщика, и ездят как получится).
12:21:47 20-06-2024
Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... Как вы выражаетесь, "кони двинуть" можно и в 40 лет. Запретим после 40 ка? А может после 35? Многие мои знакомые ушли из жизни в 45-50, а мне мне под 70 и я не только машину вожу, но и зарядку делаю, и дом строю своими руками, и программирую, и изобретения есть. А у вас? Возраст не показатель. Показатель - здоровье. Поэтому, прошёл медкомиссию (даже и в 70, и в 100, и в 120 и, может быть, в 150) получай права, не прошёл - лечись. В противном случае - это нарушение гражданских прав. Какие следующие ограничения? По цвету кожи? По строению черепа? По уровню образования? По уровню дибилизма?
Единственный возможный критерий - количество аварий, в которые попал человек по своей вине. Среди пожилых водителей этот показатель значительно НИЖЕ, чем у молодых и некоторых других категорий. И это - статистика.
11:18:34 20-06-2024
Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Только комиссия может решать кому можно,а кому и нет.
У меня сосед ,ему уже ,ну точно80+-,у него старенький москвич.(Траву кроликам косит и носит сам)
Так вот,по трезвости ума и реакции,легко может соперничать с любым 40-летним.
И наоборот,через улицу есть парень (я с его отцом работаю),
Так вот хоть и молодой,но тормоз ещё тот.а за рулём ездит.
12:27:38 20-06-2024
Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... а у вас есть права и машина, или вы пешеход? Тогда это классовая ненависть.
13:10:26 20-06-2024
Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Вас дебильных и в 18 нельзя пускать за руль.
10:03:32 20-06-2024
Самый настоящий бред. Давайте тогда уж запретим пользоваться охотничьим оружием. Змпретим избиратся в Государственную Думу, там ведь кроме слуха и зрения ещё и мозги нужны. А у Ветеранов России их точно нет.
10:27:34 20-06-2024
Владимир (10:03:32 20-06-2024) Самый настоящий бред. Давайте тогда уж запретим пользоваться... Да! про думу в самую точку))))
10:07:11 20-06-2024
Дискриминация во всей красе!
10:11:25 20-06-2024
Идиотизм! Люди в 70 ездят гораздо аккуратнее. Я лично ни разу не видел, чтобы участником ДТП был какой-нибудь старик, в основном это активные люди, как не странно.
10:18:35 20-06-2024
Статистика это не подтверждает, наибольшее количество ДТП в возрастной группе 46-55 лет (21%), в группе 56+, 16%, в группе 36-40лет, 17.7% , так может им запретить ездить ?
10:25:00 20-06-2024
В сельской местности в основном живут пенсионеры, у нас до ближайшего магазина и мед.работника 17 километров это еще нам повезло что расстояние короткое. Получается 70 стукнуло больше не имеешь права жить, сдохни от голода или по болезни.Есть брать статистику, именно молодежь привлекается за агрессивное вождение и ДТП.
10:26:42 20-06-2024
Запрещать должна медкомиссия. Для этого при замене прав проводится медосмотр и выдаётся справка/заключение о том может ли человек управлять автомобилем. Другое дело, что медосмотр этот проходят раз в 10 лет... Возможно, нужно для разных возрастных категорий устанавливать разную периодичность прохождения медкомиссии и проводить её чаще.
10:32:33 20-06-2024
Нет вопросов всех через докторов допускать.
●Стариков на внимательность
●Бабёшек на стрессоустойчивость
●Молодняк на яйце-глист проверить (у многих зуд в дуплище, судя по вождению)
p.s. За одно и ветеранов России проверить, на законность ветеранской справочки.
12:02:54 20-06-2024
Гость (10:32:33 20-06-2024) Нет вопросов всех через докторов допускать.●Стариков на ... По жизненному опыту скажу,что женщины более стрессоустойчивы,как в жизни,так и на работе.
12:11:17 20-06-2024
Гость (10:32:33 20-06-2024) Нет вопросов всех через докторов допускать.●Стариков на ... А может просто взять и разогнать этих "ВЕТЕРАНОВ"? Кто они такие, чтобы решать как жить народу?
10:37:37 20-06-2024
Критерий должен быть не возрастной, а медицинский. Да возможно с определенного возраста необходимы мед.осмотры с более частой периодичностью. Также предлагаю ввести ответственность для организаций и должностных лиц, вплоть до лишения лицензии и права заниматься определенной деятельностью в случае, если при разборе ДТП выяснится существенное влияние здоровья виновного (водителя) на произошедшее. Ответственность для лица выдавшего мед. справку данному водителю.
Не по теме, но предлагаю для злостных нарушителей (более Х зафиксированных нарушений ПДД за календарный год) ввести обязательную сдачу экзамена ПДД, если выяснится что водитель ПДД не знает, а со времени получения ВУ прошло 1-3 лет, то проводить служебную проверку в отношении инспектора принимавшего экзамен, провести проверку автошколы. Тем самым снизить тупых водителей с купленными ВУ.
12:27:31 20-06-2024
Володя (10:37:37 20-06-2024) Критерий должен быть не возрастной, а медицинский. Да возмож... Вы предлагаете очередную форму кормушки для сотрудников ГАИ? Даже при СССР ни одному правителю в голову не приходила такая бредовая идея. А всё потому, что при СССР Законы писались в интересах НАРОДА, а сейчас Законы защищают только интересы государства.
12:53:05 20-06-2024
Гость (12:27:31 20-06-2024) Вы предлагаете очередную форму кормушки для сотрудников ГАИ... ]
Вот и свидетели Пресвятого Совецкого Союза...
10:44:41 20-06-2024
И чо теперь, Путину Аурус не водить что ли?! Вы чо!!!
11:22:55 20-06-2024
Гость (10:44:41 20-06-2024) И чо теперь, Путину Аурус не водить что ли?! Вы чо!!!... Это другое...
10:52:45 20-06-2024
Какое тут редкое единодушие в комментариях. Может за этим предложением завуалирована идея побольше бабок стрясти на медкомиссию. На оружие, например, медкомиссия в Барнауле сейчас стоит пятерку. Общую медкомиссию проводит одно медучреждение в городе и очередь охренеть, надо звонить в 7 утра, тогда может успеешь записаться в очередь на через 2 недели. Давайте каждый год проверять, вот вам деньги в бюджет
12:13:33 20-06-2024
Гость (10:52:45 20-06-2024) Какое тут редкое единодушие в комментариях. Может за этим пр... Казна пустая. Надо её пополнять. Вот и взялись трясти пенсионеров. Что ни закон - так против народа.
14:39:42 20-06-2024
Гость (10:52:45 20-06-2024) Какое тут редкое единодушие в комментариях. Может за этим пр... Может, различные медкомиссии должны проводиться за счет полиса ОМФ,бесплатно и доступно для потребителя услуг? Тогда меньше вероятность появления липовых медкнижек и ненастоящих справок о состоянии здоровья.
10:55:13 20-06-2024
Тогда справки о здоровье на права нужно отменить! Пофигу какое здоровье...! Дорос до 18-ти - садись ездий... Перерос 70-т - всё хорош, вылась... И всего делов!?...
11:10:01 20-06-2024
Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Посмотрим что ты скажешь, когда тебе будет 70!
11:20:46 20-06-2024
Гость (11:10:01 20-06-2024) Посмотрим что ты скажешь, когда тебе будет 70! ... Он будет ночью гонять пока не поймают без прав)
11:18:21 20-06-2024
Кто такие Ветераны Рос11сии? Никогда не слышал
11:25:48 20-06-2024
Гость (11:18:21 20-06-2024) Кто такие Ветераны Рос11сии? Никогда не слышал... Чинушки выписавшие себе ветеранские справки
11:24:54 20-06-2024
Кого-то и в 20 медкомиссия не пропустит по здоровью, кто-то и в 75 может ее пройти, и при чем тут возраст, если медкомиссия ОБЯЗАТЕЛЬНА? "Изобрели велосипед"- называется сие действо.
11:40:58 20-06-2024
сколько лет этим ветеранам России 20-25, прежде чем с таким предложением выходить доживите до 70 лет, моему отчему 84 года, живет в городе, но уверенно управляет автомобилем и спокойно преодолевает 300 км, не им решать. Пусть сами самоликвидируются и не будоражат общество.
11:46:43 20-06-2024
Гость (09:39:59 20-06-2024) И это правильное решение! А то минимальный возраст есть а м... Очень много "нвалидов" среди 30-40летних ,как физических ,так и умственных. Аварии совершаемые ими невозможно объяснить. Дело совсем не в возрасте. Многим молодым противопоказано быть водителями,но это вы не замечаете. А за такие предложения надо гнать с удобных кресел,так как мозгов нет совсем.Видимо это связано с возрастом
11:57:39 20-06-2024
Про Путина кстати тут в тему вспомнили, надеюсь он все расскажет умнику которой предложил запретить ему ездить.
11:58:38 20-06-2024
Как я понял, эти ветераны России- все слепые, косые, глухие и в гипсе. Да ещё и на голову больные люди. Я им сочувствую. Пора уже на покой, а не с бредовыми идеями вылезать из табакерки. Пусть разберутся со статистикой сначала, если считать ещё не разучились. Какие возрастные категории водителей чаще всего совершают ДТП.
11:59:44 20-06-2024
некоторые в 80 лет водят лучше любого 30-тилетнего
12:02:17 20-06-2024
Водить-запретить!
Работать-разрешить!!!
12:22:16 20-06-2024
Гость (12:02:17 20-06-2024) Водить-запретить!Работать-разрешить!!!... В сельской местности практически нигде нет общественного транспорта по доступной цене. Уважаемый Президент! Вы вообще хоть в курсе, как Ваш народ выживает? Вы хотите ещё пенсионерам запретить ездить на своих авто. Вы хотите избавиться от пенсионеров? Так мы и так мрём как мухи. Пенсии мизерные, медицины нет, из-за санкций исчезают многие импортные лекарства, а отечественные аналоги - полное фуфло.
12:02:55 20-06-2024
Ну да, машиной в 70 лет управлять нельзя, а страной можно...
12:25:30 20-06-2024
мне 68, я 30 лет за рулем, и что, пешком на работу ходить? а я медосмотр каждый год два раза прохожу. Вроде здорова, замдиректора по научно-методической работе, мозги значит на месте. Наверное, они думают умереть молодыми и им не будет 70. На их взгляд В.В.Путин не имел права на Лаурусе северокорейского президента прокатить? Придурковатые предложили.
12:31:35 20-06-2024
А я считаю, что надо поднять минимальный возраст получения прав, не раньше 25 лет, а то наша молодёжь, которым мамки с папками покупают машины в 18 лет (ну у нас же все "бедные"), совсем страх потеряли, гоняют как бешеные. И выделываются между собой, у кого тачка круче.
12:59:43 20-06-2024
"Ветераны России" = "Вредители России".
13:10:54 20-06-2024
Какое дело "Ветеранам" до возраста водителей?!
Вам,что, больше нечем заняться?!!!
Чьи идеи продвигаете?!!!
13:17:25 20-06-2024
Одна космонавтика уже переживала за пенсионный возраст.
Закончилось переживание тем, что люди перестали доживать до пенсии( не все конечно), но очень многие!!!
13:19:36 20-06-2024
Лучше бы пожизненно лишали водительского за управление в состоянии опьянения.
13:25:26 20-06-2024
Это что за ветераны?...
Многим юным и дурным надо запретить не то что на машине, а и на самокате ездить. Хрен с ними когда сами б'ются, жалко тех кого они убивают.
Кому за 70 ужесточить медицинский контроль, а кому до 40- психиатрический
13:42:45 20-06-2024
Гость (10:53:41 20-06-2024) Недавно такой старичок (80+) только собрался домой с дачи на... А сколько таких старичков? Сотни тысяч. И только один это сделал? Не судите обо всех по поступкам одного
13:54:21 20-06-2024
Александр (12:21:47 20-06-2024) Как вы выражаетесь, "кони двинуть" можно и в 40 лет. Запрети... Мой отец работает водителем в больнице ,развозит врачей к больным, ему 68, четырем другим водителям за 70. Всего должно быть 12 водителей, то есть 7 уже не хватает. Молодые не идут на такую ЗП. В общем резюмирую, врачей не дождетесь..
14:49:37 20-06-2024
У нас скоро выход на пенсию в 70 лет сделают, считается что люди в этом возрасте здоровы и адекватны, как же они на работу будут ездить?
17:33:09 20-06-2024
Чем ближе к городу (если ехать по трассе), тем больше смертельно больных людей за рулём. Очень сильно торопятся завершить все дела до смерти, поэтому летят как на гонках Формулы 1, с выездом на встречку и на скорости далеко за 100.
00:41:44 21-06-2024
Потому что дома должен сидеть старый черт, а не шляться черт знает где (с).
А вообще, что за дискриминация? Всем запретить поровну! Общественный транспорт надо развивать. А на личном, раз уж куплено, надо абонемент ввести за проезд по городу и плату за разовые поездки. Ну, коли казна пуста.
15:08:18 21-06-2024
Сравните статистику нарушений ПДД среди молодежи и пенсионеров. Запрет это полнейшая ЧУШЬ. По медицинским показателям - ДА. Но не по возрасту 70 лет. Должна решать медицинская комиссия а не предложение каких -то "СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ"!