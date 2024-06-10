В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение
Повторное нарушение будет грозить лишением прав
10 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Езда на автомобиле / Фото: unsplash.com
Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение и теперь он вносится в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов.
Согласно тексту документа, наказание за опасное вождение составит от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение уже предлагают отбирать права на срок от одного до трех месяцев.
Ранее в России предложили повысить утильсбор на автомобили для поддержки отечественного автопрома.
09:48:13 10-06-2024
это что, получатся всех горцев и итальянцев оштрафуют?
10:05:28 10-06-2024
вот за это закон примут мгновенно, а вот компенсацию работающим пенсионерам будут принимать минимум 5 лет
10:20:15 10-06-2024
Отечественный автопром ? Там все импортное, ну кроме восьмерошного двигателя.
11:37:37 10-06-2024
И обязательно! Обязательно взять пример с Украины. Там из за рубежа назначают судей. А у нас поставить иностранных гаишников. Узбеков таджиков. Собрать всех гастарбайтеров короче. Иностранное же по-любому лучше. Как здесь уже написали патриоты.
11:44:21 10-06-2024
Что есть опасное вождение? Есть четкая формулировка или каждый гаец будет трактовать по своему? Может начаться произвол....
08:43:17 11-06-2024
Гость (11:44:21 10-06-2024) Что есть опасное вождение? Есть четкая формулировка или кажд... Октройте ПДД, п.2.7. Там всё написано. Уже лет 8 как.
12:55:32 10-06-2024
Если старый дед или бабёшка с наклейкой [!](Прокладка 2 капельки), движутся со скоростью на много ниже разрешонной и остальные участники ки движения вынуждены объезжать этих персонажей по встречке, это не опасные водители (бабёшка и дед) ?
13:14:06 10-06-2024
Гость (12:55:32 10-06-2024) Если старый дед или бабёшка с наклейкой [!](Прокладка 2 капе... Как смело оскорблять старых людей за глаза! А мастера бокса в глаза ты так же смело оскорбишь?
13:26:40 10-06-2024
Гость (12:55:32 10-06-2024) Если старый дед или бабёшка с наклейкой [!](Прокладка 2 капе... Нет, это когда я старый дед иду на таран тех кто лезет с любой второстепенной или с разворотной на Строителей перед мостом. Очень опасное вождение, однозначно