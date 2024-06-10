В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

Повторное нарушение будет грозить лишением прав

10 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Езда на автомобиле / Фото: unsplash.com

Правительство поддержало проект о штрафах за опасное вождение и теперь он вносится в Госдуму, сообщил депутат Ярослав Нилов.

Согласно тексту документа, наказание за опасное вождение составит от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение уже предлагают отбирать права на срок от одного до трех месяцев.

Ранее в России предложили повысить утильсбор на автомобили для поддержки отечественного автопрома.