В России хотят запретить печатать на этикетках "лики святых и былинных героев"

Также предложили бороться с патентными троллями

02 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Зал заседаний в Совфеде / Фото: council.gov.ru

В Совфеде предложили создать реестр запрещенных в торговле образов, чтобы патриотически настроенные россияне и верующие не воспринимали неоднозначно продукцию с этикетами, на которых изображены, например, лики святых, кресты или былинные герои, пишет "Парламентская газета".

"Участились случаи регистрации товарных знаков, использующих образы, которые стали частью общенационального достояния, былинных героев, святых, элементы народного творчества от орнаментов до фольклорных сюжетов. Безусловно, это явление требует взвешенного подхода, сочетающего защиту культурного наследия и поддержку предпринимательской инициативы", – отметила сенатор Лилия Гумерова.

В качестве примера она привели вина с названиями "Душа монаха", "Исповедь грешницы", сигареты "Святой Георгий", товарный знак "Кроткая монашка".

Сенатор Айрат Фаррахов предложил также бороться с патентными троллями, которые специально регистрируют обозначения, тождественные или сходные, например, с объектами культурного наследия.