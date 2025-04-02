В России хотят запретить печатать на этикетках "лики святых и былинных героев"
Также предложили бороться с патентными троллями
02 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
В Совфеде предложили создать реестр запрещенных в торговле образов, чтобы патриотически настроенные россияне и верующие не воспринимали неоднозначно продукцию с этикетами, на которых изображены, например, лики святых, кресты или былинные герои, пишет "Парламентская газета".
"Участились случаи регистрации товарных знаков, использующих образы, которые стали частью общенационального достояния, былинных героев, святых, элементы народного творчества от орнаментов до фольклорных сюжетов. Безусловно, это явление требует взвешенного подхода, сочетающего защиту культурного наследия и поддержку предпринимательской инициативы", – отметила сенатор Лилия Гумерова.
В качестве примера она привели вина с названиями "Душа монаха", "Исповедь грешницы", сигареты "Святой Георгий", товарный знак "Кроткая монашка".
Сенатор Айрат Фаррахов предложил также бороться с патентными троллями, которые специально регистрируют обозначения, тождественные или сходные, например, с объектами культурного наследия.
"Героев фольклора, на мой взгляд, было бы правильно внести в такой список и рассмотреть инициативу, обязывающую патентных троллей на кратное увеличение судебных издержек в случае проигрыша. На мой взгляд, было бы меньше судов. Нам важно и необходимо сделать все возможное, чтобы имена литературных героев не становились предметом правовой охраны у коммерческих компаний. Патентная система должна быть менее уязвима для злоупотребления", – подчеркнул Фаррахов.
10:39:33 02-04-2025
Иван-Дурак, который на печи 33 года лежал...
Что-то его никто не печатает на этикетках
12:56:52 02-04-2025
Шинник (10:39:33 02-04-2025) Иван-Дурак, который на печи 33 года лежал...Что-то его н... 33 года на печи еще Илья Муромец лежал, а он пречислен к лику святых. Но большинство былинных героев к святым скорее всего не пречислены, поэтому их можно и порисовать, это даже возможно полезная пропаганда
13:07:52 02-04-2025
А как насчет государственной символики? Во время выборов все урны забиты листовками от ЕдРа...
13:38:57 02-04-2025
Дюша (13:07:52 02-04-2025) А как насчет государственной символики? Во время выборов все... А от КПРФ так на флагштоках реят? В тех же урнах и валяются..
14:00:15 02-04-2025
Гость (13:38:57 02-04-2025) А от КПРФ так на флагштоках реят? В тех же урнах и валяются.... А КПРФ использует государственный флаг в своих агитках?
18:50:07 02-04-2025
Огласите весь список, пожалуйста... Со святыми понятно.
А вот Чапай, Пугачёв, Разин, Штирлиц - куда их?
Ждемс, ржемс...