В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года
Также планируют наказывать тех, кто выпивает до указанного возраста
11 сентября 2024, 14:08, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что планирует разработать законопроект о запрете продажи и употребления алкогольных напитков лицам моложе 21 года. За нарушение предлагаемых норм будет предусмотрена административная ответственность.
"Я выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до достижения 21 года. Этот возрастной ценз является продолжением нашей мягкой и аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны увеличивать возраст, с которого разрешено употребление алкоголя, поднимая существующую планку", – сказал депутат.
Он также отметил, что охотничье, спортивное и огнестрельное оружие ограниченного поражения можно приобрести с 21 года.
"Для общественной безопасности алкоголь можно сравнить с оружием, которое человек может купить, когда его личность полностью сформируется. Психологическая отметка – 21 год", – объяснил Хамзаев.
Депутат считает важным наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за потребление алкоголя.
14:16:55 11-09-2024
Кто не курит и не пьет, тот от старости помрет.
14:41:47 11-09-2024
Гость (14:16:55 11-09-2024) Кто не курит и не пьет, тот от старости помрет. ...
От старости или от чего другого, это дело личное.
А вот ввести в культуру народа запрет алкоголя пока не стал родителем трёх детей, это было бы хорошо.
16:50:04 11-09-2024
Гость (14:41:47 11-09-2024) От старости или от чего другого, это дело личное.А в...
Казалось был , что сложно выдумать что-то глупее новости, но тут появились вы...
14:24:40 11-09-2024
А воевать можно с 18 лет. Проходили уже.
14:40:09 11-09-2024
Если капнуть поглубже, алкоголь это психотропное вещество. По сути запрещённое лекарство, как наркотики. Запрещайте смело его совсем. Люди только спасибо скажут..
14:57:50 11-09-2024
Гость (14:40:09 11-09-2024) Если капнуть поглубже, алкоголь это психотропное вещество. П... Да-да-да. Бутлегеры, подпольные заводы, подпольный трафик) История, я смотрю, ничему не учит. И да, вы куда и что именно капать-то собрались?
15:00:24 11-09-2024
Гость (14:40:09 11-09-2024) Если капнуть поглубже, алкоголь это психотропное вещество. П... Проходили, запрещали - люди спасибо не сказали. А очень даже наоборот )
17:20:38 11-09-2024
Гость (14:40:09 11-09-2024) Если капнуть поглубже, алкоголь это психотропное вещество. П...
Вот твой папа капнул глубоко и родилось ты!
18:54:50 11-09-2024
Гость (17:20:38 11-09-2024) Вот твой папа капнул глубоко и родилось ты! ... Эта безграмотность даже не поймёт... Хе-хе ;-)
14:40:45 11-09-2024
Для общественной безопасности алкоголь можно сравнить с оружием, которое человек может купить, когда его личность полностью сформируется. Психологическая отметка – 21 год", – объяснил Хамзаев./// Неужто депутат не знает, что в армии призывают с 18 лет и дают оружие. Может, тогда призыв делать с 21, а с 18 только по личному заявлению. Ну, есть такие молодые, в 18 не интересуются учебой и работой, хотят пораньше отслужить, чтобы потом без заморочек.
14:42:06 11-09-2024
сценаристы программы "беременна в 16..." смеются в сторонке. как голосовать, так с 18, как в армию, так с 18, жениться даже раньше можно (по обстоятельствам понятно каким)...
Как в "Человек с бульвара капуцинов" - как на тропу войны - так не маленький, а как в кино - маленький.
ну не работают просто ограничения
15:03:34 11-09-2024
Предлагаю запретить синьку всем до 2121 года.
15:03:45 11-09-2024
до 21 года -- я думал уже так
15:08:41 11-09-2024
Ларчик просто открывался... Хамзаев дагестанец, дагестанцы в основном мусульмане, а у них спиртное под запретом.
15:28:46 11-09-2024
Гость (15:08:41 11-09-2024) Ларчик просто открывался... Хамзаев дагестанец, дагестанцы в...
Хорошее не грех позаимствовать у любого народа.
15:45:06 11-09-2024
Гость (15:08:41 11-09-2024) Ларчик просто открывался... Хамзаев дагестанец, дагестанцы в... Под запретом, ага :)
16:13:17 11-09-2024
Гость (15:08:41 11-09-2024) Ларчик просто открывался... Хамзаев дагестанец, дагестанцы в... При этом в г. Дербент стоит огромный вино-коньячный комбинат, заливающий пол-России синькой.
Я не понимаю этого носителя алых мокасин- он что пчела против мёда?
15:39:21 11-09-2024
Эти господа из Дагестана пусть лучше за своей молодежью следят.
16:02:09 11-09-2024
Гость (15:39:21 11-09-2024) Эти господа из Дагестана пусть лучше за своей молодежью след...
А наша пусть превращается в алкоголиков , т.е. в биологический мусор? Вы точно хотите хорошего нашему народу?
16:15:41 11-09-2024
Гость (16:02:09 11-09-2024) А наша пусть превращается в алкоголиков , т.е. в биолог... А почему бы Вам не переадресовать свой вопрос владельцам нашего барнаульского пивзавода, да завода тейси...?
16:58:12 11-09-2024
Гость (16:15:41 11-09-2024) А почему бы Вам не переадресовать свой вопрос владельцам наш...
Вот Вы и задавайте им вопросы, а не учите меня что мне делать.
А моё мнение состоит в том , что без внутренних тормозов, т.е. привитых на генном уровне самоограничений, свинья везде грязь найдёт. И без пивзавода с тейси.
08:15:35 12-09-2024
Гость (16:58:12 11-09-2024) Вот Вы и задавайте им вопросы, а не учите меня что мне д... Это Вы потому что не похмелились такой агрессивный, или все абстиненты такие?
16:17:19 11-09-2024
Гость (16:02:09 11-09-2024) А наша пусть превращается в алкоголиков , т.е. в биолог... Ну, хорошее перенимать - да, но в некоторых мусульманских странах (не в Россиии, конечно!) спиртное заменяют иным. Хотя сейчас в Средней Азии, как рассказывают их блогеры, у местных властей вызывают беспокойство не принимающие алкоголь, к ним присматриваются на предмет выявления радикальных исламистов.
16:17:27 11-09-2024
Причем тут Дагестан? Тут воспитывать молодежь надо - к спорту больше привлекать, кружков и секций бесплатных больше спортивных делать и да так до лет 20 порицать за распитие. Отслужит в армии - может рюмку выпить а за большее порицать. Это все было но пока забыто из за 90х. В те годы я шел домой и переступал валяющзихся в своем дворе обдолбанных и напившхся. Сегодня все таки идет борьба и это хорошо. Вижу что в Барнауле ситуация поменялась к лучшему. Но вейпы школьники курят и энергетики пьют. А энергетики это отрава еще страшнее алкоголя. Все это сначала надо запретить а потом уже эти меры