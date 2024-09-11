В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года

Также планируют наказывать тех, кто выпивает до указанного возраста

11 сентября 2024, 14:08, ИА Амител

Бокалы / Фото: pxhere.com/ru/photo/910159

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что планирует разработать законопроект о запрете продажи и употребления алкогольных напитков лицам моложе 21 года. За нарушение предлагаемых норм будет предусмотрена административная ответственность.

"Я выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до достижения 21 года. Этот возрастной ценз является продолжением нашей мягкой и аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны увеличивать возраст, с которого разрешено употребление алкоголя, поднимая существующую планку", – сказал депутат.

Он также отметил, что охотничье, спортивное и огнестрельное оружие ограниченного поражения можно приобрести с 21 года.

"Для общественной безопасности алкоголь можно сравнить с оружием, которое человек может купить, когда его личность полностью сформируется. Психологическая отметка – 21 год", – объяснил Хамзаев.

Депутат считает важным наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за потребление алкоголя.