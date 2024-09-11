В Совфеде предложили запретить квадроберов

Автор инициативы считает, что это деструктивная субкультура

11 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Человек в маске животного / Фото: pxhere.com/ru/photo/656106

Сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России. По ее словам, такая деятельность не только травмирует психику, но и может привести к тяжелым последствиям, пишет РИА Новости.

Квадроберы – это молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

Сенатор считает, что субкультура должна быть безопасной для себя и окружающих. Однако те ее формы, которые наносят вред психике и здоровью, необходимо запрещать.

Косихина отметила, что данное движение в России возникло из-за следования молодежи негативным трендам. Представителями этой субкультуры часто являются подростки, которые ходят на четвереньках и лают, пугая прохожих, а иногда даже бросаются на людей и кусают их.

Сенатор отметила, что субкультура может носить деструктивный и провокационный характер для граждан.