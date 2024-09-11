В Совфеде предложили запретить квадроберов
Автор инициативы считает, что это деструктивная субкультура
11 сентября 2024, 08:32, ИА Амител
Сенатор Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов в России. По ее словам, такая деятельность не только травмирует психику, но и может привести к тяжелым последствиям, пишет РИА Новости.
Квадроберы – это молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
Сенатор считает, что субкультура должна быть безопасной для себя и окружающих. Однако те ее формы, которые наносят вред психике и здоровью, необходимо запрещать.
Косихина отметила, что данное движение в России возникло из-за следования молодежи негативным трендам. Представителями этой субкультуры часто являются подростки, которые ходят на четвереньках и лают, пугая прохожих, а иногда даже бросаются на людей и кусают их.
Сенатор отметила, что субкультура может носить деструктивный и провокационный характер для граждан.
08:35:50 11-09-2024
передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных --- продвинутая молодежь, наша будущее
09:12:04 11-09-2024
Правильно! Всех переобуть в рубища и лапти и отправить осваивать целинные земли.
10:33:36 11-09-2024
Гость (09:12:04 11-09-2024) Правильно! Всех переобуть в рубища и лапти и отправить осваи... ну нет блин, маски нацепить всем, хвосты пределать и бегать по улице на четырех костях, лая, хрюкая и кусаясь. давай. вперед. своему бы отпрыску разрешил так делать?
12:35:57 11-09-2024
Гость (10:33:36 11-09-2024) ну нет блин, маски нацепить всем, хвосты пределать и бегать ... Скоро ещё и гадить где попало начнут)))
14:48:20 11-09-2024
Юс (12:35:57 11-09-2024) Скоро ещё и гадить где попало начнут)))... ну да, а то до этого же ни один мужик в жизни ни одно дерево и ни один куст не обгаживал, даже особо не таясь, на глазах у детей, женщин и стариков, просто повернувшись к прохожим спиной) а теперь есть сердцу радость, любимая забава нынче - очередное свое г*но повесить на кого то! браво!
09:17:22 11-09-2024
Гораздо полезнее запретить одну косихину
09:36:34 11-09-2024
я за запрет запретов и ликвидацию чиновничества! самая настоящая деструктивная субкультура во всем мире - пользы 0, вреда по максимуму, как от глистов
09:37:11 11-09-2024
Ничего нельзя. Одни запреты. Что-то часто стало...
10:03:10 11-09-2024
Хаос, порождает запреты.
10:07:26 11-09-2024
Еще какать в подъездах запрещено. Одни запреты. Многим не нравится. Может разрешить молодежи, пусть какают
10:13:51 11-09-2024
Очень здравое предложение.
10:53:19 11-09-2024
Димитрий (10:13:51 11-09-2024) Очень здравое предложение.... Дима, ты чё ретроград? Этот мир катится к своему концу и чем быстрее, тем быстрей наступит Рай на земле. Там, Бог таких чудачеств и извращений, что творятся в этом мире не допустит, уже без всяких правителей и депутатов всех мастей, которые только ухудшают жизнь людей.
11:10:09 11-09-2024
Всё бы им только запрещать.
Посмотрите, что такое "Animal Flow"/"Animal Fitness", кто не знает.
Его тоже запретить под одну гребёнку?
12:07:03 11-09-2024
Когда Ярмольник показывал на центральном телевидении свои легендарные "наблюдения за животными" грифа и цыплёнка табака, всем нравилось. На хазановского попугая, рассказывающего, что «зверям мяса не докладывают», тоже смотрели с удовольствием. Почему хотят запретить детям развивать творческие способности?
13:09:00 11-09-2024
Ремня.
13:23:54 11-09-2024
не надо ничего запрещать
Надо разрешить просто раз ведет себя собакой - то и обходиться с ним как с собакой
Палкой бить как бродячих псов -) И проблема уйдет
14:45:42 11-09-2024
Гость (13:23:54 11-09-2024) не надо ничего запрещать Надо разрешить просто раз ведет... Зоозащитники будут против. Жестокое обращение, все дела, угловка тыц-пырдыц.
14:29:40 11-09-2024
ОДного хоть покажите, прежде чем запрещать. А то сколько хожу по улицам города - никаких квадропукеров не видел. Одни бабки, да самокатчики.
15:08:28 11-09-2024
не видел --- потому что Барнаул деревня, отстает от прогрессивных городов