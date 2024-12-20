В России индекс финансового стресса приблизился к годовому максимуму
На его рост повлияли ослабление рубля, инфляция и разница ставок на финансовом рынке
20 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
Значение индекса, определяющего близость финансовой системы России к кризису, приблизилось к годовым максимумам. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство).
Значение индекса выросло до 2,184 пункта 17 декабря. Это максимум с февраля 2024 года: тогда показатель достигал отметки в 2,269 пункта. По методике АКРА, граница перехода в состояние кризиса – 2,5 пункта.
За всю историю значение индекса финансового стресса было максимальным в начале 2022 года. Тогда оно составляло 10 пунктов. Исторического минимума индекс достигал середине апреля 2007 года – 0,022 пункта.
Для расчета индекса используют 11 факторов: это разница между ставками корпоративных облигаций и ставками денежного рынка, волатильность рынка акций и обменного курса, инфляция и другие.
"За последний месяц индекс вырос на 0,847 пункта. Как следует из графика, рост индекса начался с середины ноября и ускорился после 21 ноября – в этот день Минфин США ввел санкции в отношении более чем 50 российских банков, среди которых был и системно значимый Газпромбанк", – отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
Куликов выделяет четыре основных фактора, повлиявших на рост индекса финансового стресса для России:
- разница ставок по крупным выпускам корпоративных облигаций и ОФЗ;
- ослабление рубля;
- разница ставок межбанковского кредитования к ключевой ставке;
- инфляция.
18:31:10 20-12-2024
Самый правильный это децельный показатель!
Соотношение 10% самых больших доходов, к 10% самых низших дохода жителей страны...
И чем он больше, тем хуже живётся народу в стране.
Скажем в Европе на сегодня он около 8-10, а в России около 18...!!!
Вот поэтому и живём так...
01:21:06 21-12-2024
Странно что для повышения пенсий инфляция 7,3%. Правды как не было , так и не будет никогда.