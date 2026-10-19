В планах — усиление проверки документов, дополнительные испытания и более строгий контроль за подтверждением квалификации

19 октября 2026, 14:25, ИА Амител

Студенты / Фото: amic.ru

В 2027 году Россотрудничество намерено повысить эффективность отбора иностранных студентов для обучения в российских вузах по правительственной квоте, информируют "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу агентства.

"При определении приоритетов будут учитывать потребности экономик зарубежных стран в специалистах, а также политические и партнерские отношения этих государств с Российской Федерацией", — говорится в публикации.

Иностранным абитуриентам будет предоставлена более широкая поддержка в выборе будущей профессии и учебного заведения, включая подготовительные курсы, профориентационные мероприятия и консультации.

Ежегодно правительство выделяет 30 тысяч бесплатных мест для обучения в российских вузах. В текущем году количество заявок на поступление по этой квоте составило 110 тысяч, что на 30 тысяч больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что срок обучения в российских вузах по новой модели составит до шести лет.