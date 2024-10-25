В России изменят систему оплаты капитального ремонта

Поправки в Жилищный кодекс уже готовит Минстрой РФ

25 октября 2024, 15:21, ИА Амител

Лестница / Фото: unsplash.com/ Egor Myznik

Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс. Предполагается, что они изменят подход к оплате капремонта домов. Идея подразумевает систему оплаты, которая будет зависеть от технической оснащенности дома, сообщают "Известия".

Систему оплаты капремонта хотят сделать более гибкой: итоговая сумма будет складываться из факторов техоснащенности – например, наличия лифтов в доме. В ведомстве заявляют, что это позволит сделать платежи за капремонт экономически обоснованными.

Сейчас взносы на капремонт регионы рассчитывают самостоятельно. Местные власти пользуются методическими рекомендациями. В них сказано, как установить минимальный размер ежемесячных платежей.

Средний взнос на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр. По словам депутатов, это в два раза меньше экономически обоснованного. В некоторых регионах взнос равен 1-2 рублям за квадратный метр, что сказывается на общей ситуации: в большей части субъектов просто не хватает средств.