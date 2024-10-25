В России изменят систему оплаты капитального ремонта
Поправки в Жилищный кодекс уже готовит Минстрой РФ
25 октября 2024, 15:21, ИА Амител
Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс. Предполагается, что они изменят подход к оплате капремонта домов. Идея подразумевает систему оплаты, которая будет зависеть от технической оснащенности дома, сообщают "Известия".
Систему оплаты капремонта хотят сделать более гибкой: итоговая сумма будет складываться из факторов техоснащенности – например, наличия лифтов в доме. В ведомстве заявляют, что это позволит сделать платежи за капремонт экономически обоснованными.
Сейчас взносы на капремонт регионы рассчитывают самостоятельно. Местные власти пользуются методическими рекомендациями. В них сказано, как установить минимальный размер ежемесячных платежей.
Средний взнос на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр. По словам депутатов, это в два раза меньше экономически обоснованного. В некоторых регионах взнос равен 1-2 рублям за квадратный метр, что сказывается на общей ситуации: в большей части субъектов просто не хватает средств.
15:44:39 25-10-2024
Совсем скоро наличие лифта в доме из комфорта превратиться в серьезные проблемы. И долговые обязательства собственников жилья
16:40:05 25-10-2024
Гость (15:44:39 25-10-2024) Совсем скоро наличие лифта в доме из комфорта превратиться в... Ух как. А ты оракул. Береги себя.
16:08:47 25-10-2024
Жесть, и сейчас несоразмерно завышенный тариф на капремонт в наших клетушках, политкорректно называемых человейниками! Душат народ!!!!!!!!!!!!!!
16:09:08 25-10-2024
Почему первый этаж должен платить за лифт? Должно быть какое то преимущество у первого этажа?
16:09:09 25-10-2024
Похоже планируют жёстко грабить. Хотя и сейчас поборы в фонд капитального ремонта иначе, как грабёж, не назовёшь. Мало того, всё что мы отчисляли в этот фонд 10 лет съедено инфляцией, так ведь и средств в фонде уже нет, всё своровано.
06:12:03 26-10-2024
Явно надо ждать повышения ставок, повышения оплаты за капремонт.Хотя куда уж выше..Когда ж кончится стабильное из месяца в месяц повышение цене и тарифов.Наверно, никогда.Недаром же при СССР капитализм называли хищническим, а мы не верили.Верили "Голосу Америки" и " Свободной Европе".Теперь на своей шкуре видим.Я имею в виду простой народ, представителей плебеев.