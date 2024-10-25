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В России изменят систему оплаты капитального ремонта

Поправки в Жилищный кодекс уже готовит Минстрой РФ

25 октября 2024, 15:21, ИА Амител

Лестница / Фото: unsplash.com/ Egor Myznik
Лестница / Фото: unsplash.com/ Egor Myznik

Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс. Предполагается, что они изменят подход к оплате капремонта домов. Идея подразумевает систему оплаты, которая будет зависеть от технической оснащенности дома, сообщают "Известия".

Систему оплаты капремонта хотят сделать более гибкой: итоговая сумма будет складываться из факторов техоснащенности – например, наличия лифтов в доме. В ведомстве заявляют, что это позволит сделать платежи за капремонт экономически обоснованными.

Сейчас взносы на капремонт регионы рассчитывают самостоятельно. Местные власти пользуются методическими рекомендациями. В них сказано, как установить минимальный размер ежемесячных платежей.

Средний взнос на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр. По словам депутатов, это в два раза меньше экономически обоснованного. В некоторых регионах взнос равен 1-2 рублям за квадратный метр, что сказывается на общей ситуации: в большей части субъектов просто не хватает средств.

недвижимость ремонт

Комментарии 6

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Гость

15:44:39 25-10-2024

Совсем скоро наличие лифта в доме из комфорта превратиться в серьезные проблемы. И долговые обязательства собственников жилья

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Гость

16:40:05 25-10-2024

Гость (15:44:39 25-10-2024) Совсем скоро наличие лифта в доме из комфорта превратиться в... Ух как. А ты оракул. Береги себя.

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Гость

16:08:47 25-10-2024

Жесть, и сейчас несоразмерно завышенный тариф на капремонт в наших клетушках, политкорректно называемых человейниками! Душат народ!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

16:09:08 25-10-2024

Почему первый этаж должен платить за лифт? Должно быть какое то преимущество у первого этажа?

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Гость

16:09:09 25-10-2024

Похоже планируют жёстко грабить. Хотя и сейчас поборы в фонд капитального ремонта иначе, как грабёж, не назовёшь. Мало того, всё что мы отчисляли в этот фонд 10 лет съедено инфляцией, так ведь и средств в фонде уже нет, всё своровано.

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Гость.

06:12:03 26-10-2024

Явно надо ждать повышения ставок, повышения оплаты за капремонт.Хотя куда уж выше..Когда ж кончится стабильное из месяца в месяц повышение цене и тарифов.Наверно, никогда.Недаром же при СССР капитализм называли хищническим, а мы не верили.Верили "Голосу Америки" и " Свободной Европе".Теперь на своей шкуре видим.Я имею в виду простой народ, представителей плебеев.

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