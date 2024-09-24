Минстрой предложил регионам самим решать, когда переходить на единые нормативы, что поможет жителям меньше платить за ЖКУ

24 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Минстрой РФ предлагает не продлевать срок перехода к единым нормативам потребления коммунальных услуг, а определить, что региональные власти смогут устанавливать его самостоятельно, пишет "Парламентская газета".

Региональные власти еще в 2014 году получили право принять решение о поэтапном переходе к единым на своей территории нормативам потребления коммунальных услуг. Внедрение новации должно было завершиться к 2016 году, но сроки постоянно переносились. В последний раз Минстрой РФ продлил сроки в сентябре 2023 года – с 1 января 2024-го до 1 января 2025-го.

Нормативом потребления коммунальных услуг считается объем ресурсов ЖКУ, который гражданин в среднем использует за месяц. Норматив применяется при начислении платы за коммунальные услуги, если нет счетчиков. Согласно действующим правилам, региональные власти вправе принять решение о поэтапном переходе к единым нормативам при условии утверждения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных категориях многоквартирных домов. Если такое решение было принято, то единые нормативы в субъектах должны были появиться не позднее 1 января 2024 года.

"Большинство регионов РФ для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги уже используют единые нормативы. В остальных субъектах для обеспечения плавного перехода на единые нормативы и недопущения существенного роста платы за ЖКУ, прежде всего за отопление, мероприятия выполняются поэтапно, в соответствии с утвержденными региональными программами энергосбережения", – сообщили в Минстрое.

В министерстве разработали инициативу, наделяющую регион правом самостоятельно устанавливать срок перехода на единые нормативы с учетом климатических особенностей, технических параметров многоквартирных домов и элементов коммунальной инфраструктуры, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также условий предоставления коммунальных услуг.

"Окончательная дата перехода должна быть утверждена каждым регионом самостоятельно. Итоговая дата не будет ограничена федеральным законодательством, а переход на единые нормативы может быть осуществлен после 1 января 2025 года", – подчеркнули в ведомстве.

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