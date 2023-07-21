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В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ для большей прозрачности

Сегодня УК могут расходовать деньги, собранные с жильцов одного дома, на нужды других домов

21 июля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою РФ разработать новые специальные счета для оплаты ЖКУ для повышения прозрачности расчетов за услуги, пишут "Известия".

"Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению", – отмечает издание.

В итоге УК может расходовать деньги, например, на нужды других домов или оплачивать другие услуги. При этом жильцы дома могут контролировать использование средств только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат.

Для решения этой проблемы предлагается создать спецсчета для каждого дома, чтобы повысить контроль за средствами и использовать деньги по назначению. В таком случае УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют воду, тепло и электричество.

Эксперты уверены, что такая инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ.

ЖКХ Хорошие новости инициативы

Комментарии 9

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Гость

11:37:43 21-07-2023

Сегодня УК могут расходовать деньги, собранные с жильцов одного дома, на нужды других домов - НИКОГДА такого не было.

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Гость

11:44:21 21-07-2023

Значит снова будет все запутаннее, и вырастут тарифы.

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Гость

11:59:13 21-07-2023

В таком случае УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют воду, тепло и электричество. ---- вот эта строка здесь главная, вы думаете о народе пекутся, нет, о поставщиках ресурсов.

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Гость

12:40:09 21-07-2023

Гость (11:37:43 21-07-2023) Сегодня УК могут расходовать деньги, собранные с жильцов одн... Можно подумать мы знаем как они расходуют деньги, кто нам даст проверить, да в этом надо разбираться. Может быть и дврйная бухгалтерия. Люди везде хитрят, выгадывают для себя, имея хоть мало мальскую возможность. Народ таков.

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Гость

12:47:54 21-07-2023

Вот почему для правительства не выгодны малоэтажные дома - расходы одинаковые, а выхлопа никакого. Им человейники подавай, где никогда не собрать собрание собственников, в однушках и студиях - в основном квартиранты, собственники ни когда кворум не соберут - пошумят и успокоятся.

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Гость

13:25:14 21-07-2023

Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, сколько собрали, куда и сколько за месяц потратили. В век компьютеризации это делается элементарно. Плюс нужна электронная система приема и обработки заявок. Допустим открыли заявку, что лампочка не горит на втором этаже - и пусть все жильцы видят ее текущий статус, сколько времени её будут исполнять. Не звонить же каждому ругаться со злой женщиной по телефону, как в прошлом веке. Там же можно сделать форум или чат для жильцов, с голосованиями. Это все несложные очевидные вещи, и по затратам не такие уж большие, почему вместо них всякой фигней занимаются?

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Гость

13:38:00 21-07-2023

Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, - в ГИС ЖКХ вся инфа. У нас УК в каждом подъезде раз в год вывешивает распечатку.

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Гость

13:56:59 21-07-2023

Гость (13:38:00 21-07-2023) Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, - в ГИС... Распечатка наше всё.Хорошо что американцы изобрели интернет и вывод на бумагу.Стало как-то справедливее и честнее.Везде в мире и в подъездах в частности.

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Гость

14:01:29 21-07-2023

Гость (13:38:00 21-07-2023) Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, - в ГИС... Вот вы видите,что мы вывесили.Читайте,сличайте...Вопросы,предложения,инсинуации,пожалуйста,в письменном виде.А реплики потом.

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