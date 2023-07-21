В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ для большей прозрачности
Сегодня УК могут расходовать деньги, собранные с жильцов одного дома, на нужды других домов
21 июля 2023, 11:30, ИА Амител
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою РФ разработать новые специальные счета для оплаты ЖКУ для повышения прозрачности расчетов за услуги, пишут "Известия".
"Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению", – отмечает издание.
В итоге УК может расходовать деньги, например, на нужды других домов или оплачивать другие услуги. При этом жильцы дома могут контролировать использование средств только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат.
Для решения этой проблемы предлагается создать спецсчета для каждого дома, чтобы повысить контроль за средствами и использовать деньги по назначению. В таком случае УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют воду, тепло и электричество.
Эксперты уверены, что такая инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ.
11:37:43 21-07-2023
Сегодня УК могут расходовать деньги, собранные с жильцов одного дома, на нужды других домов - НИКОГДА такого не было.
11:44:21 21-07-2023
Значит снова будет все запутаннее, и вырастут тарифы.
11:59:13 21-07-2023
В таком случае УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют воду, тепло и электричество. ---- вот эта строка здесь главная, вы думаете о народе пекутся, нет, о поставщиках ресурсов.
12:40:09 21-07-2023
Гость (11:37:43 21-07-2023) Сегодня УК могут расходовать деньги, собранные с жильцов одн... Можно подумать мы знаем как они расходуют деньги, кто нам даст проверить, да в этом надо разбираться. Может быть и дврйная бухгалтерия. Люди везде хитрят, выгадывают для себя, имея хоть мало мальскую возможность. Народ таков.
12:47:54 21-07-2023
Вот почему для правительства не выгодны малоэтажные дома - расходы одинаковые, а выхлопа никакого. Им человейники подавай, где никогда не собрать собрание собственников, в однушках и студиях - в основном квартиранты, собственники ни когда кворум не соберут - пошумят и успокоятся.
13:25:14 21-07-2023
Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, сколько собрали, куда и сколько за месяц потратили. В век компьютеризации это делается элементарно. Плюс нужна электронная система приема и обработки заявок. Допустим открыли заявку, что лампочка не горит на втором этаже - и пусть все жильцы видят ее текущий статус, сколько времени её будут исполнять. Не звонить же каждому ругаться со злой женщиной по телефону, как в прошлом веке. Там же можно сделать форум или чат для жильцов, с голосованиями. Это все несложные очевидные вещи, и по затратам не такие уж большие, почему вместо них всякой фигней занимаются?
13:38:00 21-07-2023
Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, - в ГИС ЖКХ вся инфа. У нас УК в каждом подъезде раз в год вывешивает распечатку.
13:56:59 21-07-2023
Гость (13:38:00 21-07-2023) Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, - в ГИС... Распечатка наше всё.Хорошо что американцы изобрели интернет и вывод на бумагу.Стало как-то справедливее и честнее.Везде в мире и в подъездах в частности.
14:01:29 21-07-2023
Гость (13:38:00 21-07-2023) Просто обяжите УК каждый месяц выкладывать данные, - в ГИС... Вот вы видите,что мы вывесили.Читайте,сличайте...Вопросы,предложения,инсинуации,пожалуйста,в письменном виде.А реплики потом.