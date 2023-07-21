В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ для большей прозрачности

Сегодня УК могут расходовать деньги, собранные с жильцов одного дома, на нужды других домов

21 июля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою РФ разработать новые специальные счета для оплаты ЖКУ для повышения прозрачности расчетов за услуги, пишут "Известия".

"Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению", – отмечает издание.

В итоге УК может расходовать деньги, например, на нужды других домов или оплачивать другие услуги. При этом жильцы дома могут контролировать использование средств только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат.

Для решения этой проблемы предлагается создать спецсчета для каждого дома, чтобы повысить контроль за средствами и использовать деньги по назначению. В таком случае УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют воду, тепло и электричество.

Эксперты уверены, что такая инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ.