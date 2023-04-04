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Путин: в ближайшие полтора года серьезных изменений тарифов ЖКХ быть не должно

Глава государства напомнил, что очередную индексацию перенесли с 1 января 2024 года на 1 июля 2024 года

04 апреля 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие полтора года серьёзных изменений тарифов ЖКХ быть не должно. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время общения с рабочими на заводе "Тулажелдормаш".

Глава государства напомнил, что очередную индексацию перенесли с 1 января 2024 года на 1 июля 2024 года.

"Таким образом, полтора года индексации не должно быть", – заключил он.

Напомним, что в 2022 году тарифы повышали дважды, из-за чего привычный график сбился. В правительстве Алтайского края отмечали, что 1 июля 2023 года индексации не будет. Следующая случится лишь в 2024 году.

Владимир Путин ЖКХ

Комментарии 5

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Гость

17:26:45 04-04-2023

никакого вранья. Могут лишь сделать лишь пять - шесть несерьёзных изменений.

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Гость

17:34:40 04-04-2023

Ключевые слова "серьезных" и "не должно"

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Гость

00:32:52 05-04-2023

Осчастливил до невозможности. Срок до выборов.Вместо того чтобы на десять лет установить мораторий, а цены снизить на все на 30% заморозил не обоснованно спекулятивно накрученные цены хотя они должны быть стабилизированные с 24.02.22г дня начала СВО.

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Гость

07:32:37 05-04-2023

В пенсионном возрасте произошли серьезные изменения

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Гость

08:26:48 05-04-2023

"Должно быть", " не должно быть" - надо бы еще на кофейной гуще погадать, для достоверности прогноза...

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