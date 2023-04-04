Путин: в ближайшие полтора года серьезных изменений тарифов ЖКХ быть не должно

Глава государства напомнил, что очередную индексацию перенесли с 1 января 2024 года на 1 июля 2024 года

04 апреля 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие полтора года серьёзных изменений тарифов ЖКХ быть не должно. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время общения с рабочими на заводе "Тулажелдормаш".

Глава государства напомнил, что очередную индексацию перенесли с 1 января 2024 года на 1 июля 2024 года.

"Таким образом, полтора года индексации не должно быть", – заключил он.

Напомним, что в 2022 году тарифы повышали дважды, из-за чего привычный график сбился. В правительстве Алтайского края отмечали, что 1 июля 2023 года индексации не будет. Следующая случится лишь в 2024 году.