НОВОСТИОбщество

Роботы будут выбивать долги с россиян

Звонки от роботов будут считаться равноценными действиям человека

01 февраля 2024, 14:33, ИА Амител

Терминатор / Фото: кадр из фильма "Терминатор"
Терминатор / Фото: кадр из фильма "Терминатор"

В России роботам, умеющим имитировать человеческий голос, разрешили взаимодействовать с должниками, рассказали "Парламентской газете" в Госдуме. Соответствующий закон вступает в силу 1 февраля 2024 года.

В законе появилось понятие "автоматизированный интеллектуальный агент". С должниками будет разговаривать робот, созданный на основе искусственного интеллекта.

"Это программа для отправки голосовых сообщений, которая применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога", – поясняет издание.

Звонки от роботов будут считаться равноценными действиям человека, соответственно, и требования будут применяться такие же.

"Компании, которые занимаются выбиванием долгов, теперь обязаны записывать все текстовые, голосовые и любые другие сообщения, которыми они обмениваются с должниками, и хранить их три года", – уточнили в Госдуме.

Фото: r22.fssp.gov.ru

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НОВОСТИОбщество
долги законы

Комментарии 5

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ВВП

14:52:49 01-02-2024

Классное фото. "Я пришёл за твоей почкой")))

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Гость

14:59:15 01-02-2024

роботы из банков и операторов связи уже надоели. Как сделать что бы звонок для них был платным? Тогда бы я стал разговаривать, а по доброй воле слушать автоответчики странное решение.

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Гость

15:23:22 01-02-2024

юмористы

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Гость

15:46:12 01-02-2024

Ещё надо сделать в настройках каким голосом боты будут звонить. Алиса, Степан или Семенович с Реввой.

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Гость

09:24:19 02-02-2024

да и так достали эти роботы. Уже дошло до того, что некоторые компании вместо менеджеров по продажам робота включают. Вроде звонит с коммерческим предложением, но ни на один вопрос ответить не может. Только время тратит

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