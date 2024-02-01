Роботы будут выбивать долги с россиян
Звонки от роботов будут считаться равноценными действиям человека
01 февраля 2024, 14:33, ИА Амител
В России роботам, умеющим имитировать человеческий голос, разрешили взаимодействовать с должниками, рассказали "Парламентской газете" в Госдуме. Соответствующий закон вступает в силу 1 февраля 2024 года.
В законе появилось понятие "автоматизированный интеллектуальный агент". С должниками будет разговаривать робот, созданный на основе искусственного интеллекта.
"Это программа для отправки голосовых сообщений, которая применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога", – поясняет издание.
Звонки от роботов будут считаться равноценными действиям человека, соответственно, и требования будут применяться такие же.
"Компании, которые занимаются выбиванием долгов, теперь обязаны записывать все текстовые, голосовые и любые другие сообщения, которыми они обмениваются с должниками, и хранить их три года", – уточнили в Госдуме.
14:52:49 01-02-2024
Классное фото. "Я пришёл за твоей почкой")))
14:59:15 01-02-2024
роботы из банков и операторов связи уже надоели. Как сделать что бы звонок для них был платным? Тогда бы я стал разговаривать, а по доброй воле слушать автоответчики странное решение.
15:23:22 01-02-2024
юмористы
15:46:12 01-02-2024
Ещё надо сделать в настройках каким голосом боты будут звонить. Алиса, Степан или Семенович с Реввой.
09:24:19 02-02-2024
да и так достали эти роботы. Уже дошло до того, что некоторые компании вместо менеджеров по продажам робота включают. Вроде звонит с коммерческим предложением, но ни на один вопрос ответить не может. Только время тратит