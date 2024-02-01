Роботы будут выбивать долги с россиян

Звонки от роботов будут считаться равноценными действиям человека

01 февраля 2024, 14:33, ИА Амител

Терминатор / Фото: кадр из фильма "Терминатор"

В России роботам, умеющим имитировать человеческий голос, разрешили взаимодействовать с должниками, рассказали "Парламентской газете" в Госдуме. Соответствующий закон вступает в силу 1 февраля 2024 года.

В законе появилось понятие "автоматизированный интеллектуальный агент". С должниками будет разговаривать робот, созданный на основе искусственного интеллекта.

"Это программа для отправки голосовых сообщений, которая применяет системы генерации и распознавания речи и поддерживает определенные сценарии разговоров в зависимости от содержания диалога", – поясняет издание.

Звонки от роботов будут считаться равноценными действиям человека, соответственно, и требования будут применяться такие же.