В России красная икра подешевела перед Масленицей
При этом икру покупают менее активно, чем год назад
29 февраля 2024, 13:16, ИА Амител
В России стоимость красной икры снизилась на 6% по сравнению с февралем 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Аналитики отметили, что спрос на красную икру традиционно растет перед Новым годом и масленичной неделей.
"Натуральная красная икра на прошлой неделе (с 19 по 25 февраля) стоила на 6% меньше, чем год назад на ту же дату, а ее медианная цена составляла 6124 рубля за килограмм", – отмечает агентство.
При этом икру покупают менее активно: число покупок на 14% ниже, чем за тот же период год назад.
Чаще всего красную икру покупают в объеме 250-300 граммов. Предпочтение россияне отдают икре горбуши, кеты и форели.
13:41:28 29-02-2024
ага. на 50 копеек
13:53:45 29-02-2024
Ну всё, теперь с яиц на икру переходим.
14:15:56 29-02-2024
Гость (13:53:45 29-02-2024) Ну всё, теперь с яиц на икру переходим.... а икра и есть яйца... рыбные только )))
14:15:27 29-02-2024
Налетай ,подешевело?-было рубель ,стало пять?
14:18:15 29-02-2024
Снизилась на 6% по сравнению с февралём 2023.
А по сравнению с декабрём 2023 ?
14:37:49 29-02-2024
Ну по меркам москвичей ога им можно пошиковать...
14:50:50 29-02-2024
Краб тоже нынче подешевел шибко говорят. Живи да радуйся
15:45:56 29-02-2024
покупают по советской традиции. Новых покупателей не появляется.
17:52:12 29-02-2024
Икра стала дорогая и невкусная, как и креветки. Когда бутерброд с красной или черной икрой стоил 50 коп., она была вкусная. Да даже в недавнее время, когда килограмм красной икры стоил тысячу рублей, она была вкусная.
20:17:57 29-02-2024
Гость (17:52:12 29-02-2024) Икра стала дорогая и невкусная, как и креветки. Когда бутерб... Потому, что её готовят в Новосибе из замороженной икры.
11:55:32 01-03-2024
Все морепродукты свежие и достойные поглощения уходят за границу. То,что похуже то нам на стол.
12:23:33 01-03-2024
Гость (11:55:32 01-03-2024) Все морепродукты свежие и достойные поглощения уходят за гра... А я работал на ДВ островах и знаю, если рыболовецкая шхуна задержалась по каким то причинам, мин на 30-40..ни один ресторан на Хоккайдо не возьмет у них ни-че-го. И наши чешут не жалея солярки во Владик, или Хабару,там точно возьмут. Они заботятся о себе. Загнивающие капиталисты.