НОВОСТИОбщество

В России красная икра подешевела перед Масленицей

При этом икру покупают менее активно, чем год назад

29 февраля 2024, 13:16, ИА Амител

Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com
Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com

В России стоимость красной икры снизилась на 6% по сравнению с февралем 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Аналитики отметили, что спрос на красную икру традиционно растет перед Новым годом и масленичной неделей.

"Натуральная красная икра на прошлой неделе (с 19 по 25 февраля) стоила на 6% меньше, чем год назад на ту же дату, а ее медианная цена составляла 6124 рубля за килограмм", – отмечает агентство.

При этом икру покупают менее активно: число покупок на 14% ниже, чем за тот же период год назад.

Чаще всего красную икру покупают в объеме 250-300 граммов. Предпочтение россияне отдают икре горбуши, кеты и форели.

Фото: culture.ru

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 12

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Гость

13:41:28 29-02-2024

ага. на 50 копеек

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Гость

13:53:45 29-02-2024

Ну всё, теперь с яиц на икру переходим.

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Гость

14:15:56 29-02-2024

Гость (13:53:45 29-02-2024) Ну всё, теперь с яиц на икру переходим.... а икра и есть яйца... рыбные только )))

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Афиноген

14:15:27 29-02-2024

Налетай ,подешевело?-было рубель ,стало пять?

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Гость

14:18:15 29-02-2024

Снизилась на 6% по сравнению с февралём 2023.
А по сравнению с декабрём 2023 ?

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гость

14:37:49 29-02-2024

Ну по меркам москвичей ога им можно пошиковать...

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Гость

14:50:50 29-02-2024

Краб тоже нынче подешевел шибко говорят. Живи да радуйся

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Гость

15:45:56 29-02-2024

покупают по советской традиции. Новых покупателей не появляется.

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Гость

17:52:12 29-02-2024

Икра стала дорогая и невкусная, как и креветки. Когда бутерброд с красной или черной икрой стоил 50 коп., она была вкусная. Да даже в недавнее время, когда килограмм красной икры стоил тысячу рублей, она была вкусная.

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Гость

20:17:57 29-02-2024

Гость (17:52:12 29-02-2024) Икра стала дорогая и невкусная, как и креветки. Когда бутерб... Потому, что её готовят в Новосибе из замороженной икры.

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Гость

11:55:32 01-03-2024

Все морепродукты свежие и достойные поглощения уходят за границу. То,что похуже то нам на стол.

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Гость

12:23:33 01-03-2024

Гость (11:55:32 01-03-2024) Все морепродукты свежие и достойные поглощения уходят за гра... А я работал на ДВ островах и знаю, если рыболовецкая шхуна задержалась по каким то причинам, мин на 30-40..ни один ресторан на Хоккайдо не возьмет у них ни-че-го. И наши чешут не жалея солярки во Владик, или Хабару,там точно возьмут. Они заботятся о себе. Загнивающие капиталисты.

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