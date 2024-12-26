В России могут измениться правила поступления в вуз после колледжа

Некоторых абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ

26 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Nguyen Dang Hoang Nhu

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий изменения в правилах поступления в вузы для выпускников колледжей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает принимать абитуриентов со средним профессиональным образованием по результатам вступительных испытаний, если направления их подготовки в колледже и университете совпадают.

"Законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования", – сказано в пояснительной записке.

Новые правила, предложенные законопроектом, объяснил первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Абитуриент, окончивший "Сестринское дело" в медицинском колледже, как и раньше, сможет поступить в вуз на "Лечебное дело" по вступительным испытаниям.

"А вот если абитуриент окончил "Бухгалтерский учет" и поступает на "Лечебное дело", то при поступлении необходимо представить результаты ЕГЭ", – пояснил парламентарий.

Уточняется, что соответствие направлений программ бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования будет определять само высшее учебное заведение.

Документ также закрепляет, что вузы могут устанавливать форму и перечень вступительных испытаний для абитуриентов с высшим образованием.

В случае принятия закон вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года.