В России могут измениться правила поступления в вуз после колледжа
Некоторых абитуриентов обяжут сдавать ЕГЭ
26 декабря 2024, 12:30, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий изменения в правилах поступления в вузы для выпускников колледжей. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предлагает принимать абитуриентов со средним профессиональным образованием по результатам вступительных испытаний, если направления их подготовки в колледже и университете совпадают.
"Законопроектом предлагается повысить качество подготовки абитуриентов при поступлении в образовательные организации высшего образования", – сказано в пояснительной записке.
Новые правила, предложенные законопроектом, объяснил первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Абитуриент, окончивший "Сестринское дело" в медицинском колледже, как и раньше, сможет поступить в вуз на "Лечебное дело" по вступительным испытаниям.
"А вот если абитуриент окончил "Бухгалтерский учет" и поступает на "Лечебное дело", то при поступлении необходимо представить результаты ЕГЭ", – пояснил парламентарий.
Уточняется, что соответствие направлений программ бакалавриата, специалитета и среднего профессионального образования будет определять само высшее учебное заведение.
Документ также закрепляет, что вузы могут устанавливать форму и перечень вступительных испытаний для абитуриентов с высшим образованием.
В случае принятия закон вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года.
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