В России захотели сделать ЕГЭ добровольным

Законопроект уже находится в Госдуме

06 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com

ЕГЭ в России может стать добровольным, рассказал "Ленте.ру" первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, такой законопроект сейчас находится в Госдуме.

В данном случае речь идет о том, чтобы дать выпускникам право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, пояснил парламентарий.

В ноябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ могут ввести практическую часть по физике, химии и биологии.