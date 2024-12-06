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В России захотели сделать ЕГЭ добровольным

Законопроект уже находится в Госдуме

06 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Фото: Ben Mullins / unsplash.com
Фото: Ben Mullins / unsplash.com

ЕГЭ в России может стать добровольным, рассказал "Ленте.ру" первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

По его словам, такой законопроект сейчас находится в Госдуме.

В данном случае речь идет о том, чтобы дать выпускникам право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, пояснил парламентарий.

В ноябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ могут ввести практическую часть по физике, химии и биологии.

законопроекты образование егэ

Комментарии 18

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Иванна

10:58:49 06-12-2024

А лучше и вообще не ходить в школу. Зачем?

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Мусик

11:15:17 06-12-2024

тогда на ЕГ пойдут обр.учреждения 2-3 эшелона.
высший и средний - на классику.
а ведь дрессировка на ЕГ время и денюшку надо.
все более раннюю стратификацию учащихся наблюдаю я

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медведь-шатун

11:30:09 06-12-2024

Всё просто - хочешь высшее образование сдаёшь ЕГЭ, поступаешь в любой ВУЗ по итогам.
Не хочешь ЕГЭ - сдаёшь обычные экзамены и добро пожаловать в Колледж.

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Мусик

12:28:38 06-12-2024

медведь-шатун (11:30:09 06-12-2024) Всё просто - хочешь высшее образование сдаёшь ЕГЭ, поступаеш... в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю

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Гость

12:46:44 06-12-2024

Мусик (12:28:38 06-12-2024) в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю... В барнаульские вузы перестали принимать ЕГЭ? Или гражданин на Оксфорд замахивается? Сам-то что кончал?

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Гость

15:32:25 06-12-2024

Мусик (12:28:38 06-12-2024) в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю... ИТМО, СПБГУ, НГУ - не ххорошие?? Что для вас хороший ВУЗ?

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Гость

09:23:22 12-12-2024

Мусик (12:28:38 06-12-2024) в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю... Да? У меня ребенок по ЕГЭ в МФТИ поступил. Недостаточно хороший ВУЗ?

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Гость

11:35:04 06-12-2024

это плохо. В ВУЗы теперь опять умным детям из деревень вход закрыт будет, не будет у родителей возможности возить своих чад по городам страны для сдачи экзаменов. Придется довольствоваться средне-специальным образованием. Жителям городов в этом плане проще будет.

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Гость

11:40:52 06-12-2024

ЕГЭ отменить, тяжелый труд с 16 лет. Красота!!! Кто нужен государству?

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Гость

11:43:30 06-12-2024

Сейчас (да и всегда), сварщик со средне-специальным образованием зарабатывает гораздо больше, чем инженер с высшим.

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Гость

12:14:28 06-12-2024

Гость (11:43:30 06-12-2024) Сейчас (да и всегда), сварщик со средне-специальным образова... может зарабатывает и больше, но живет меньше

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Медведь-шатун

11:48:02 06-12-2024

Ребята интернет есть практически везде, программы обучения доступны, было бы желание!!!!, и не надо ля-ля про недоступность в деревне образования, в конце концов есть онлайн репетиторство!, одним словом кто хочет - тот учится!!!

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Гость

12:46:35 06-12-2024

Медведь-шатун (11:48:02 06-12-2024) Ребята интернет есть практически везде, программы обучения д... Ммм... А кто ребенку из деревни онлайн-репетиторство оплатит? Не сынку главы чего-нибудь, а остальным?

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Гость из будущего

12:24:43 06-12-2024

И будут эти добровольцы опять как раньше сдавать сначала экзамены в школе, а потом ещё раз в вузе для поступления?

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Гость

12:56:34 06-12-2024

Отличное предложение. Ну а там посмотрим какой выбор сделает большинство.

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медведь-шатун

14:32:18 06-12-2024

Гость 12:35 - Ммм... А кто ребенку из деревни онлайн-репетиторство оплатит? Не сынку главы чего-нибудь, а остальным?

Вы недооцениваете платежеспособность сельского населения, поверьте многие живут в достатке....

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Гость

16:32:07 06-12-2024

Так это. Непродуманно это все. Вот будет выбор, но в универах по любому будут только по егэ брать, или там второй раз сдавать придётся, если выбрал в школе не егэ. И кому от этого лучше сделать собираются? Бред короче.

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Гость

21:47:29 06-12-2024

Каждый год такое предложение вносят)))

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