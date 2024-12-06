В России захотели сделать ЕГЭ добровольным
Законопроект уже находится в Госдуме
06 декабря 2024, 10:40, ИА Амител
Фото: Ben Mullins / unsplash.com
ЕГЭ в России может стать добровольным, рассказал "Ленте.ру" первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
По его словам, такой законопроект сейчас находится в Госдуме.
В данном случае речь идет о том, чтобы дать выпускникам право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, пояснил парламентарий.
В ноябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ЕГЭ могут ввести практическую часть по физике, химии и биологии.
10:58:49 06-12-2024
А лучше и вообще не ходить в школу. Зачем?
11:15:17 06-12-2024
тогда на ЕГ пойдут обр.учреждения 2-3 эшелона.
высший и средний - на классику.
а ведь дрессировка на ЕГ время и денюшку надо.
все более раннюю стратификацию учащихся наблюдаю я
11:30:09 06-12-2024
Всё просто - хочешь высшее образование сдаёшь ЕГЭ, поступаешь в любой ВУЗ по итогам.
Не хочешь ЕГЭ - сдаёшь обычные экзамены и добро пожаловать в Колледж.
12:28:38 06-12-2024
медведь-шатун (11:30:09 06-12-2024) Всё просто - хочешь высшее образование сдаёшь ЕГЭ, поступаеш... в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю
12:46:44 06-12-2024
Мусик (12:28:38 06-12-2024) в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю... В барнаульские вузы перестали принимать ЕГЭ? Или гражданин на Оксфорд замахивается? Сам-то что кончал?
15:32:25 06-12-2024
Мусик (12:28:38 06-12-2024) в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю... ИТМО, СПБГУ, НГУ - не ххорошие?? Что для вас хороший ВУЗ?
09:23:22 12-12-2024
Мусик (12:28:38 06-12-2024) в хороший ВУЗ по ЕГ не берут. не брали, и не будут никогдаю... Да? У меня ребенок по ЕГЭ в МФТИ поступил. Недостаточно хороший ВУЗ?
11:35:04 06-12-2024
это плохо. В ВУЗы теперь опять умным детям из деревень вход закрыт будет, не будет у родителей возможности возить своих чад по городам страны для сдачи экзаменов. Придется довольствоваться средне-специальным образованием. Жителям городов в этом плане проще будет.
11:40:52 06-12-2024
ЕГЭ отменить, тяжелый труд с 16 лет. Красота!!! Кто нужен государству?
11:43:30 06-12-2024
Сейчас (да и всегда), сварщик со средне-специальным образованием зарабатывает гораздо больше, чем инженер с высшим.
12:14:28 06-12-2024
Гость (11:43:30 06-12-2024) Сейчас (да и всегда), сварщик со средне-специальным образова... может зарабатывает и больше, но живет меньше
11:48:02 06-12-2024
Ребята интернет есть практически везде, программы обучения доступны, было бы желание!!!!, и не надо ля-ля про недоступность в деревне образования, в конце концов есть онлайн репетиторство!, одним словом кто хочет - тот учится!!!
12:46:35 06-12-2024
Медведь-шатун (11:48:02 06-12-2024) Ребята интернет есть практически везде, программы обучения д... Ммм... А кто ребенку из деревни онлайн-репетиторство оплатит? Не сынку главы чего-нибудь, а остальным?
12:24:43 06-12-2024
И будут эти добровольцы опять как раньше сдавать сначала экзамены в школе, а потом ещё раз в вузе для поступления?
12:56:34 06-12-2024
Отличное предложение. Ну а там посмотрим какой выбор сделает большинство.
14:32:18 06-12-2024
Гость 12:35 - Ммм... А кто ребенку из деревни онлайн-репетиторство оплатит? Не сынку главы чего-нибудь, а остальным?
Вы недооцениваете платежеспособность сельского населения, поверьте многие живут в достатке....
16:32:07 06-12-2024
Так это. Непродуманно это все. Вот будет выбор, но в универах по любому будут только по егэ брать, или там второй раз сдавать придётся, если выбрал в школе не егэ. И кому от этого лучше сделать собираются? Бред короче.
21:47:29 06-12-2024
Каждый год такое предложение вносят)))