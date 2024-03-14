В России могут отключить до 70% дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД
В регионах России большинство дорожных камер старые и они попросту не соответствуют новым требованиям
14 марта 2024, 17:46, ИА Амител
Большую часть работающих сейчас дорожных камер придется убрать как не соответствующих требованиям в случае принятия обновленного проекта постановления правительства РФ о средствах фото- и видеофиксации нарушений ПДД, пишет "Парламентская газета".
В 2023 году в стране приняли закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года все дорожные камеры должны устанавливаться и работать по единым правилам.
В частности, о приближении к камере должен информировать специальный дорожный знак или информационный щит. Размещаться он должен за 100 метров в границах населенных пунктов, а за городом – за 150-300 метров.
Также фиксирующие превышение скорости комплексы можно размещать не ближе 1 км друг от друга в городах, а вне населенных пунктов – не ближе пяти километров друг от друга (требование не действует на участках с высокой аварийностью).
Кроме того, дорожные камеры должны соответствовать ГОСТу, который установит весьма жесткие требования. А в регионах России большинство дорожных камер старые.
"Если документ примут, большую часть работающих сейчас дорожных камер придется убрать", – отмечает издание.
По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, после ревизии всех камер в стране с дорог исчезнет примерно 70% комплексов фото- и видеофиксации.
17:56:41 14-03-2024
Казырно!?...
07:33:05 15-03-2024
Гость (17:56:41 14-03-2024) Казырно!?...... Не козырно. Старые камеры иногда обмануть можно. эти же.. и в права заглядывают и в страховку, наверное определить могут.. жена рядом или любовница.
18:37:56 14-03-2024
В частности, о приближении к камере должен информировать специальный дорожный знак или информационный щит. Размещаться он должен за 100 метров в границах населенных пунктов, а за городом – за 150-300 метров. ---- что за бред-то? Камеру на стоп-линию вообще на каждый перекрёсток надо.
19:07:01 14-03-2024
Кто то получающий с них денежки, горько заплачет. Где теперь харчеваться будет, разоряют демоны))
15:04:23 15-03-2024
ВВП (19:07:01 14-03-2024) Кто то получающий с них денежки, горько заплачет. Где теперь... да перекантуется как-нибудь, взяв заказик на модернизацию камер. Не переживайте сильно
18:54:12 15-03-2024
А че не потому, что с половина камер стоят вкупе с провоцирующими нарушения знаками??
Хитрозадые ущлёпочные кормушки.