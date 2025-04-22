В России могут открыть "Талибан тур" для поездок в Афганистан

Россиян хотят познакомить с афганской культурой

22 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

Российский бизнесмен Анатолий Аронов хочет открыть турфирму "Талибан Тур" для поездок в Афганистан. Как сообщает RT, предприниматель уже подал заявку на регистрацию товарного знака.

Бизнесмен рассказал, что после приостановления в РФ запрета на деятельность движения "Талибан" (признано террористическим) он решил "воспользоваться моментом и застолбить бренд".

"В планах – отправлять группы от трех до пяти человек на две недели, чтобы показать Кандагар и познакомить с афганской культурой", – говорится в публикации.

Напомним, 17 апреля Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения. Закон, который позволяет исключить организацию из списка террористических, если она прекратила пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм, был принят в декабре 2024 года.