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В России могут открыть "Талибан тур" для поездок в Афганистан

Россиян хотят познакомить с афганской культурой

22 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash
Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

Российский бизнесмен Анатолий Аронов хочет открыть турфирму "Талибан Тур" для поездок в Афганистан. Как сообщает RT, предприниматель уже подал заявку на регистрацию товарного знака.

Бизнесмен рассказал, что после приостановления в РФ запрета на деятельность движения "Талибан" (признано террористическим) он решил "воспользоваться моментом и застолбить бренд".

"В планах – отправлять группы от трех до пяти человек на две недели, чтобы показать Кандагар и познакомить с афганской культурой", – говорится в публикации.

Напомним, 17 апреля Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения. Закон, который позволяет исключить организацию из списка террористических, если она прекратила пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм, был принят в декабре 2024 года.

Туризм Россия

Комментарии 18

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Гость

10:49:59 22-04-2025

вот ну не.. спасибо...

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Гость

10:57:52 22-04-2025

Это ж какоемне уважение к воинам....

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Musik

10:57:56 22-04-2025

тур "фашизму капут"
В Берлин.
Транспорт - Т90.
Время - с 05.05, до 09.05 успеем.

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Гость

11:12:05 22-04-2025

Всё включено???

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Гость

11:12:09 22-04-2025

Почему бы и нет. Еще лучше научные конференции проводить, хоккейные турниры, пригласить гостей в рамках взаимопроникновения культур на Алтай на "Шукшинские чтения".

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Иванна

11:15:25 22-04-2025

Паранджу однако надо покупать. Да и что там смотреть? Маковые поля разве.

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Кхм...

11:18:15 22-04-2025

В туры будут возить молодых незамужних?

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гость

11:56:55 22-04-2025

Кхм... (11:18:15 22-04-2025) В туры будут возить молодых незамужних?... да. но только в одну сторону

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Элен без ребят

11:52:45 22-04-2025

лучше вы к нам, как говорится.
ой, не, не лучше.
к нам тоже не надо.

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Кхм...

12:39:05 22-04-2025

Элен без ребят (11:52:45 22-04-2025) лучше вы к нам, как говорится. ой, не, не лучше. к н... Как говорится, "будете проходить мимо - проходите"
😆

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...

11:55:13 22-04-2025

Упаси боже

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Гость

12:08:52 22-04-2025

ыыыыы)))
яп туда снарядил всех осознанных и общающихся со вселенной баб, и вот этих всех ребят. из списка Астаниной, и их адептов, ну и бухарей, которые за рулем.
ну а чего, вот зачем они здесь нужны.
для такого случая, можно и потратиться.



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Гость

12:32:45 22-04-2025

С коней попадали совсем.

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Гость

12:39:26 22-04-2025

Казалось бы - вот она, возможность приобщиться к настоящему "тру" патриархату для настоящих мужчин) Но что-то мне подсказывает, что все они отлично понимают и так, и желающих не найдется.

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ППШариков

12:43:52 22-04-2025

Горы там красивые...

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Гость

14:41:28 22-04-2025

А ещё можно в ЦАР( Африка), там канибализм процветает🙄

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Гость

15:08:10 22-04-2025

Не привыкнуть никак к тишине
На войне, на войне, на войне.
Тишина — это только обман, лишь обман.
По тропе крутой, по земле чужой
Мы уходим на караван.

Караван — это радость побед и потери боль,
Караван, жду я встречи с тобой.
Караван. Розовеет от крови Афганистан.
Караван, караван, караван…

Не привыкнуть к гражданке никак,
Там всё ясно, там друг есть и враг,
Здесь же души людей тяжело разглядеть сквозь туман.
Жалко нет его, друга одного,
Навсегда его взял караван.

Караван — это фляга воды, без которой смерть,
Караван — это значит суметь.
Караван — убивать «шурави» им велит Коран.
Караван, караван, караван…

Не привыкнуть к тому, что совсем
Мне не тянет плечо АКМ,
Что в кустах придорожных нет мин,
Здесь нет духовских банд.
Только где-то там, по моим следам,
Кто-то снова берёт караван.

Караван — это сотни снарядов, не легших в цель,
Караван — это соль на лице.
Караван. Третий тост. Помолчим.
Кто пропал, кто пан…
Караван, караван, караван.

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Гость

07:44:14 23-04-2025

Местные дурачки уже чемоданы собирают? Ну в путь!

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