В России могут открыть "Талибан тур" для поездок в Афганистан
Россиян хотят познакомить с афганской культурой
22 апреля 2025, 10:45, ИА Амител
Российский бизнесмен Анатолий Аронов хочет открыть турфирму "Талибан Тур" для поездок в Афганистан. Как сообщает RT, предприниматель уже подал заявку на регистрацию товарного знака.
Бизнесмен рассказал, что после приостановления в РФ запрета на деятельность движения "Талибан" (признано террористическим) он решил "воспользоваться моментом и застолбить бренд".
"В планах – отправлять группы от трех до пяти человек на две недели, чтобы показать Кандагар и познакомить с афганской культурой", – говорится в публикации.
Напомним, 17 апреля Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения. Закон, который позволяет исключить организацию из списка террористических, если она прекратила пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм, был принят в декабре 2024 года.
10:49:59 22-04-2025
вот ну не.. спасибо...
10:57:52 22-04-2025
Это ж какоемне уважение к воинам....
10:57:56 22-04-2025
тур "фашизму капут"
В Берлин.
Транспорт - Т90.
Время - с 05.05, до 09.05 успеем.
11:12:05 22-04-2025
Всё включено???
11:12:09 22-04-2025
Почему бы и нет. Еще лучше научные конференции проводить, хоккейные турниры, пригласить гостей в рамках взаимопроникновения культур на Алтай на "Шукшинские чтения".
11:15:25 22-04-2025
Паранджу однако надо покупать. Да и что там смотреть? Маковые поля разве.
11:18:15 22-04-2025
В туры будут возить молодых незамужних?
11:56:55 22-04-2025
Кхм... (11:18:15 22-04-2025) В туры будут возить молодых незамужних?... да. но только в одну сторону
11:52:45 22-04-2025
лучше вы к нам, как говорится.
ой, не, не лучше.
к нам тоже не надо.
12:39:05 22-04-2025
Элен без ребят (11:52:45 22-04-2025) лучше вы к нам, как говорится. ой, не, не лучше. к н... Как говорится, "будете проходить мимо - проходите"
😆
11:55:13 22-04-2025
Упаси боже
12:08:52 22-04-2025
ыыыыы)))
яп туда снарядил всех осознанных и общающихся со вселенной баб, и вот этих всех ребят. из списка Астаниной, и их адептов, ну и бухарей, которые за рулем.
ну а чего, вот зачем они здесь нужны.
для такого случая, можно и потратиться.
12:32:45 22-04-2025
С коней попадали совсем.
12:39:26 22-04-2025
Казалось бы - вот она, возможность приобщиться к настоящему "тру" патриархату для настоящих мужчин) Но что-то мне подсказывает, что все они отлично понимают и так, и желающих не найдется.
12:43:52 22-04-2025
Горы там красивые...
14:41:28 22-04-2025
А ещё можно в ЦАР( Африка), там канибализм процветает🙄
15:08:10 22-04-2025
Не привыкнуть никак к тишине
На войне, на войне, на войне.
Тишина — это только обман, лишь обман.
По тропе крутой, по земле чужой
Мы уходим на караван.
Караван — это радость побед и потери боль,
Караван, жду я встречи с тобой.
Караван. Розовеет от крови Афганистан.
Караван, караван, караван…
Не привыкнуть к гражданке никак,
Там всё ясно, там друг есть и враг,
Здесь же души людей тяжело разглядеть сквозь туман.
Жалко нет его, друга одного,
Навсегда его взял караван.
Караван — это фляга воды, без которой смерть,
Караван — это значит суметь.
Караван — убивать «шурави» им велит Коран.
Караван, караван, караван…
Не привыкнуть к тому, что совсем
Мне не тянет плечо АКМ,
Что в кустах придорожных нет мин,
Здесь нет духовских банд.
Только где-то там, по моим следам,
Кто-то снова берёт караван.
Караван — это сотни снарядов, не легших в цель,
Караван — это соль на лице.
Караван. Третий тост. Помолчим.
Кто пропал, кто пан…
Караван, караван, караван.
07:44:14 23-04-2025
Местные дурачки уже чемоданы собирают? Ну в путь!