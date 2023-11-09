В России могут отменить частичный запрет на экспорт бензина

Этот вопрос уже обсуждают в правительстве

09 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти РФ обсуждают вопрос отмены частичного запрета на экспорт 92-го и 95-го бензина. Об этом журналистам рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.

"Обсуждаем", – цитирует его ТАСС.

Как отмечает агентство, ранее о рассмотрении возможности отмены частичного запрета экспорта топлива также заявлял вице-премьер Александр Новак.

Что важно знать

В августе российские регионы столкнулись с дефицитом бензина и дизтоплива для сельхозпредприятий. А в сентябре стоимость топлива на бирже обновляла рекорды ежедневно. Вслед за этим оно начало дорожать и в рознице. Рост цен объясняли серым экспортом бензина за рубеж. В итоге правительство решило временно ограничить экспорт для балансировки внутреннего рынка и снижения цен.

В октябре власти сняли запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не меньше 50%.