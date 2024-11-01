В России могут подорожать айфоны и другая продукция Apple
Вопрос о введении пошлин на гаджеты компании рассмотрят в Госдуме в ноябре
01 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
В России могут ввести дополнительные пошлины на продукцию Apple, если компания не позволит устанавливать российские приложения на айфоны, пишет "Парламентская газета".
Такие поправки к законопроекту рассмотрят в Госдуме в ноябре. По словам председателя комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, мера будет ответом на политику Apple, ограничивающую установку программ из сторонних источников.
В качестве примера он привел Европу, где законодателям удалось решить эту проблему.
Депутат добавил, что из-за дополнительных сборов устройства Apple в России подорожают и станут менее конкурентоспособными. Заработанные на пошлинах деньги можно будет направить на поддержку российских разработчиков.
Документ уже поддержали правительство, Минпромторг и Государственно-правовое управление президента, но порекомендовали его доработать.
Apple прекратила официальные поставки в Россию в 2022 году. Однако гаджеты ввозят в страну как параллельным, так и серым импортом.
09:02:10 01-11-2024
вообще запретить надо. это гаджеты прямого врага. причем не дешевые. ими выводится огромные суммы из страны, отсюда и рост бакса
11:09:34 01-11-2024
Гость (09:02:10 01-11-2024) вообще запретить надо. это гаджеты прямого врага. причем не ... ]
поддерживаю вас
12:51:07 01-11-2024
Apple прекратила официальные поставки в Россию в 2022 году. А то что мы везем сюда параллельным импортом и серыми поставками это уже не проблема компании.
18:45:57 01-11-2024
не проблема. новый плейстэйшн вдраку раскупают по 130 000 штука