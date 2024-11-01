В России могут подорожать айфоны и другая продукция Apple

Вопрос о введении пошлин на гаджеты компании рассмотрят в Госдуме в ноябре

01 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

iPhone 16 Pro / Фото: Howard Bouchevereau / unsplash.com

В России могут ввести дополнительные пошлины на продукцию Apple, если компания не позволит устанавливать российские приложения на айфоны, пишет "Парламентская газета".

Такие поправки к законопроекту рассмотрят в Госдуме в ноябре. По словам председателя комитета по промышленности и торговле Владимира Гутенева, мера будет ответом на политику Apple, ограничивающую установку программ из сторонних источников.

В качестве примера он привел Европу, где законодателям удалось решить эту проблему.

Депутат добавил, что из-за дополнительных сборов устройства Apple в России подорожают и станут менее конкурентоспособными. Заработанные на пошлинах деньги можно будет направить на поддержку российских разработчиков.

Документ уже поддержали правительство, Минпромторг и Государственно-правовое управление президента, но порекомендовали его доработать.

Apple прекратила официальные поставки в Россию в 2022 году. Однако гаджеты ввозят в страну как параллельным, так и серым импортом.