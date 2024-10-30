Apple представила Mac mini в новом дизайне

Компьютер существенно уменьшили в размерах

30 октября 2024, 07:16, ИА Амител

Mac mini (2024) / Фото: Apple

Apple представила компьютер Mac mini c процессором M4 в новом маленьком корпусе, сообщается на сайте компании.

Устройство получило редизайн впервые за 14 лет.

Длина и ширина нового Mac mini составляет 12,7 см – на 7 см меньше предыдущего поколения. Высота – 5 см.

Компьютер доступен с чипами M4 и M4 Pro. В минимальной конфигурации теперь 16 Гб оперативной памяти.

На лицевой стороне девайса находятся разъем для наушников и два порта USB-C с поддержкой USB-3. На задней стороне – три порта USB-С (Thunderbolt 4 в версии с M4 и Thunderbolt 5 – с M4 Pro), 10-Гбитный Ethernet и HDMI.

Mac mini (2024) / Фото: Apple

Цены на новинку начинаются от 599 долларов (~58 тысяч рублей). Старт продаж – 8 ноября.

Накануне Apple также анонсировала разноцветные iMac с новым "железом". А двумя неделями ранее представила новый iPad mini.