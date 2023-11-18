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"Прекрасное изобретение". Дмитрий Песков рассказал, что так и не отказался от iPhone

Представитель Кремля также похвалил iOS, хоть он и считает эту систему небезопасной

18 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не отказался от iPhone. Об этом он рассказал студенческому каналу "МГИМО 360", пишет "Коммерсант".

Говоря о критике в России "всего западного", представитель Кремля отметил, что, "наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее".

"И ведь, согласитесь, что iPhone – это прекрасное изобретение", – добавил он.

Песков также похвалил и операционную систему iOS, назвав ее тем, "что мы пока не смогли сделать у себя". При этом Песков отметил, что iOS уязвима "с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности персональных данных".

В сентябре Apple выпустила новую iOS 17. В ней переработали интерфейс звонков, улучшили автозамену и прокачали AirDrop.

Дмитрий Песков Гаджеты

Комментарии 12

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Гость

12:34:52 18-11-2023

А отказался ли он от vpn?

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Гость

13:12:38 18-11-2023

А всё начиналось с великого русского изобретателя Попова.

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Гость

13:45:06 18-11-2023

Гость (13:12:38 18-11-2023) А всё начиналось с великого русского изобретателя Попова.... Так вроде Маркони..

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гость

13:58:32 18-11-2023

а как же патриотизм и великие слова об импортозамещение или это все только для электората

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Гость

14:02:15 19-11-2023

гость (13:58:32 18-11-2023) а как же патриотизм и великие слова об импортозамещение или ... А телефоны чем-то импортозаместили? Я не слышал о таком. Пользоваться хорошей техникой никому не во вред.Будет свое достойного качества - можно будет и купить. А пока основные бытовые устройства можно и импортные юзать.

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Гость

14:09:00 18-11-2023

Соседняя новость- разрешили наш бензин за границу продавать. Чтобы у "господ" типа пескова деньги на айфоны не кончались, видимо...

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Гость

14:53:51 18-11-2023

Какой народ, такие и бояре ... Заслужили.

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Гость

18:25:23 18-11-2023

Гость (14:53:51 18-11-2023) Какой народ, такие и бояре ... Заслужили.... Народ у нас хороший, русский. При чем тут картавые бояре? Чем мы это заслужили?

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Гость

17:41:05 18-11-2023

А вот Николай II любил яйца Фаберже ...

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Гость

14:12:00 19-11-2023

Изобретение ли?

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Гоша

14:44:07 19-11-2023

Кто бы сомневался что песков что то другое сказал бы у него и часы на руке не российкие он бы многое наговорил бы но боится что выгонит его хозяин

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Гость

23:30:08 19-11-2023

Сотовый телефон и автомобиль - это изобретения, а айфон и Лексус - это скорее выбор

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