"Прекрасное изобретение". Дмитрий Песков рассказал, что так и не отказался от iPhone
Представитель Кремля также похвалил iOS, хоть он и считает эту систему небезопасной
18 ноября 2023, 12:30, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не отказался от iPhone. Об этом он рассказал студенческому каналу "МГИМО 360", пишет "Коммерсант".
Говоря о критике в России "всего западного", представитель Кремля отметил, что, "наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее".
"И ведь, согласитесь, что iPhone – это прекрасное изобретение", – добавил он.
Песков также похвалил и операционную систему iOS, назвав ее тем, "что мы пока не смогли сделать у себя". При этом Песков отметил, что iOS уязвима "с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности персональных данных".
В сентябре Apple выпустила новую iOS 17. В ней переработали интерфейс звонков, улучшили автозамену и прокачали AirDrop.
12:34:52 18-11-2023
А отказался ли он от vpn?
13:12:38 18-11-2023
А всё начиналось с великого русского изобретателя Попова.
13:45:06 18-11-2023
Гость (13:12:38 18-11-2023) А всё начиналось с великого русского изобретателя Попова.... Так вроде Маркони..
13:58:32 18-11-2023
а как же патриотизм и великие слова об импортозамещение или это все только для электората
14:02:15 19-11-2023
гость (13:58:32 18-11-2023) а как же патриотизм и великие слова об импортозамещение или ... А телефоны чем-то импортозаместили? Я не слышал о таком. Пользоваться хорошей техникой никому не во вред.Будет свое достойного качества - можно будет и купить. А пока основные бытовые устройства можно и импортные юзать.
14:09:00 18-11-2023
Соседняя новость- разрешили наш бензин за границу продавать. Чтобы у "господ" типа пескова деньги на айфоны не кончались, видимо...
14:53:51 18-11-2023
Какой народ, такие и бояре ... Заслужили.
18:25:23 18-11-2023
Гость (14:53:51 18-11-2023) Какой народ, такие и бояре ... Заслужили.... Народ у нас хороший, русский. При чем тут картавые бояре? Чем мы это заслужили?
17:41:05 18-11-2023
А вот Николай II любил яйца Фаберже ...
14:12:00 19-11-2023
Изобретение ли?
14:44:07 19-11-2023
Кто бы сомневался что песков что то другое сказал бы у него и часы на руке не российкие он бы многое наговорил бы но боится что выгонит его хозяин
23:30:08 19-11-2023
Сотовый телефон и автомобиль - это изобретения, а айфон и Лексус - это скорее выбор