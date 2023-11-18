"Прекрасное изобретение". Дмитрий Песков рассказал, что так и не отказался от iPhone

Представитель Кремля также похвалил iOS, хоть он и считает эту систему небезопасной

18 ноября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не отказался от iPhone. Об этом он рассказал студенческому каналу "МГИМО 360", пишет "Коммерсант".

Говоря о критике в России "всего западного", представитель Кремля отметил, что, "наверное, правильно всегда ориентироваться на лучшее".

"И ведь, согласитесь, что iPhone – это прекрасное изобретение", – добавил он.

Песков также похвалил и операционную систему iOS, назвав ее тем, "что мы пока не смогли сделать у себя". При этом Песков отметил, что iOS уязвима "с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности персональных данных".

В сентябре Apple выпустила новую iOS 17. В ней переработали интерфейс звонков, улучшили автозамену и прокачали AirDrop.