Австралия первой в мире запретила доступ к соцсетям детям до 16 лет
Закон вступит в силу через год
29 ноября 2024, 17:10, ИА Амител
Парламент Австралии принял закон, запрещающий детям до 16 лет создавать учетные записи в социальных сетях. Это первый такой закон в мире.
Как пишет Reuters, отвечать за его соблюдение должны будут операторы соцсетей. В случае нарушения им грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около 3,5 млрд рублей).
Закон не коснется уже зарегистрированных пользователей и не распространится на мессенджеры, онлайн-игры и образовательные платформы.
Тестовый период новой меры должен завершиться в середине 2025 года, а в силу закон вступит в конце того же года.
Ранее с подобной инициативой выступили и в России, когда предложили запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям.
17:58:03 29-11-2024
Это тупо, дети станут тупее
18:01:26 29-11-2024
Ничего интеллектуального в ВК и Одноклассников нет
18:03:33 29-11-2024
молодцы! рано или поздно, к этому придут многие.
18:05:49 29-11-2024
Так соцсети сами виноваты, у них серверы устарели. Не выдерживают наплыв малолеток.
Запретить! Однозначно!
21:20:01 29-11-2024
Это не про нас, у нас Сферум через ВКонтакте.
12:27:37 30-11-2024
Гость (21:20:01 29-11-2024) Это не про нас, у нас Сферум через ВКонтакте.... Набор слов
09:47:31 30-11-2024
Отличное решение👍