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Австралия первой в мире запретила доступ к соцсетям детям до 16 лет

Закон вступит в силу через год

29 ноября 2024, 17:10, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com
Фото: freestocks / unsplash.com

Парламент Австралии принял закон, запрещающий детям до 16 лет создавать учетные записи в социальных сетях. Это первый такой закон в мире.

Как пишет Reuters, отвечать за его соблюдение должны будут операторы соцсетей. В случае нарушения им грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около 3,5 млрд рублей).

Закон не коснется уже зарегистрированных пользователей и не распространится на мессенджеры, онлайн-игры и образовательные платформы.

Тестовый период новой меры должен завершиться в середине 2025 года, а в силу закон вступит в конце того же года.

Ранее с подобной инициативой выступили и в России, когда предложили запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям.

соцсети интернет

Комментарии 7

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Гость

17:58:03 29-11-2024

Это тупо, дети станут тупее

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Гость

18:01:26 29-11-2024

Ничего интеллектуального в ВК и Одноклассников нет

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Элен без ребят

18:03:33 29-11-2024

молодцы! рано или поздно, к этому придут многие.

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Лукич

18:05:49 29-11-2024

Так соцсети сами виноваты, у них серверы устарели. Не выдерживают наплыв малолеток.
Запретить! Однозначно!

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Гость

21:20:01 29-11-2024

Это не про нас, у нас Сферум через ВКонтакте.

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Гость

12:27:37 30-11-2024

Гость (21:20:01 29-11-2024) Это не про нас, у нас Сферум через ВКонтакте.... Набор слов

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Сергей

09:47:31 30-11-2024

Отличное решение👍

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