Австралия первой в мире запретила доступ к соцсетям детям до 16 лет

Закон вступит в силу через год

29 ноября 2024, 17:10, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com

Парламент Австралии принял закон, запрещающий детям до 16 лет создавать учетные записи в социальных сетях. Это первый такой закон в мире.

Как пишет Reuters, отвечать за его соблюдение должны будут операторы соцсетей. В случае нарушения им грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около 3,5 млрд рублей).

Закон не коснется уже зарегистрированных пользователей и не распространится на мессенджеры, онлайн-игры и образовательные платформы.

Тестовый период новой меры должен завершиться в середине 2025 года, а в силу закон вступит в конце того же года.

Ранее с подобной инициативой выступили и в России, когда предложили запретить детям до 14 лет доступ к соцсетям.