Минфин и ЦБ назвали условия, при которых б/у запчасти разрешат ставить по ОСАГО

Для принятия этой инициативы нужно разработать гарантии безопасности

05 апреля 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минфин и ЦБ назвали условия, при которых будет разрешено использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно текущему законодательству, использование подержанных запасных частей запрещено, даже если они не повлияют на безопасность.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что такие детали, как тормозные колодки, нельзя использовать повторно, но, например, фару можно установить в другой автомобиль.

Моисеев отметил, что Минтрансу стоит проверить безопасность использования б/у запчастей при ремонте, после чего Минфин будет принимать окончательное решение по этому вопросу.