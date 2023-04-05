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Минфин и ЦБ назвали условия, при которых б/у запчасти разрешат ставить по ОСАГО

Для принятия этой инициативы нужно разработать гарантии безопасности

05 апреля 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минфин и ЦБ назвали условия, при которых будет разрешено использование б/у запчастей при ремонте по ОСАГО. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно текущему законодательству, использование подержанных запасных частей запрещено, даже если они не повлияют на безопасность.

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что такие детали, как тормозные колодки, нельзя использовать повторно, но, например, фару можно установить в другой автомобиль.

Моисеев отметил, что Минтрансу стоит проверить безопасность использования б/у запчастей при ремонте, после чего Минфин будет принимать окончательное решение по этому вопросу.

Транспорт

Комментарии 2

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Гость

14:17:14 05-04-2023

Что,совсем в стране так плохо?

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Гость

15:30:11 05-04-2023

Гость (14:17:14 05-04-2023)Что,совсем в стране так плохо?... Да нет, запчасти то есть и новые, но страховщики усиленно продавливают тему со старьем, им это мегавыгодно же.

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