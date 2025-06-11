В России могут снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет
Это коснется некоторых статей
11 июня 2025, 22:45, ИА Амител
В России могут снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений. Такое предложение обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности, сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева. Ее цитирует РИА Новости.
По словам Ардабьевой, с предложением о внесении изменений в УК выступила Генпрокуратура.
"Это непростое решение. <...> Решили, что это предмет отдельного разговора", – сказала она.
Каких именно статей могут коснуться изменения, Ардабьева не уточнила.
В настоящее время с 14 лет могут привлекать к уголовной ответственности по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и за ряд других тяжких преступлений.
09:02:49 12-06-2025
Да чего уж там,с детского сада сажайте.
12:37:29 12-06-2025
Гость (09:02:49 12-06-2025) Да чего уж там,с детского сада сажайте.... мои бывшие одноклассники, в том числе, большой группой изнасиловали маленькую девочку в извращенной форме, девочка осталась инвалидом. такое не каждый маньяк совершит.
тогда им было от 12 до 15 лет. правильно говорите, что сажать не надо. таких сразу в расход нужно пускать.
14:18:23 13-06-2025
Элен без ребят (12:37:29 12-06-2025) мои бывшие одноклассники, в том числе, большой группой изна... Таких пол страны, всех в расход? Здесь, что то с нравностью в обществе происходит.
13:01:48 12-06-2025
Ну за тяжкие преступления подростки должны нести ответственность.