В России могут снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет

Это коснется некоторых статей

11 июня 2025, 22:45, ИА Амител

Суд, молоток судьи / Фото: amic.ru

В России могут снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений. Такое предложение обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности, сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Ардабьевой, с предложением о внесении изменений в УК выступила Генпрокуратура.

"Это непростое решение. <...> Решили, что это предмет отдельного разговора", – сказала она.

Каких именно статей могут коснуться изменения, Ардабьева не уточнила.

В настоящее время с 14 лет могут привлекать к уголовной ответственности по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и за ряд других тяжких преступлений.