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В России могут снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет

Это коснется некоторых статей

11 июня 2025, 22:45, ИА Амител

Суд, молоток судьи / Фото: amic.ru
Суд, молоток судьи / Фото: amic.ru

В России могут снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений. Такое предложение обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности, сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева. Ее цитирует РИА Новости.

По словам Ардабьевой, с предложением о внесении изменений в УК выступила Генпрокуратура.

"Это непростое решение. <...> Решили, что это предмет отдельного разговора", – сказала она.

Каких именно статей могут коснуться изменения, Ардабьева не уточнила.

В настоящее время с 14 лет могут привлекать к уголовной ответственности по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и за ряд других тяжких преступлений. 

Россия инициативы

Комментарии 4

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Гость

09:02:49 12-06-2025

Да чего уж там,с детского сада сажайте.

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Элен без ребят

12:37:29 12-06-2025

Гость (09:02:49 12-06-2025) Да чего уж там,с детского сада сажайте.... мои бывшие одноклассники, в том числе, большой группой изнасиловали маленькую девочку в извращенной форме, девочка осталась инвалидом. такое не каждый маньяк совершит.
тогда им было от 12 до 15 лет. правильно говорите, что сажать не надо. таких сразу в расход нужно пускать.

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Гость

14:18:23 13-06-2025

Элен без ребят (12:37:29 12-06-2025) мои бывшие одноклассники, в том числе, большой группой изна... Таких пол страны, всех в расход? Здесь, что то с нравностью в обществе происходит.

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Гость

13:01:48 12-06-2025

Ну за тяжкие преступления подростки должны нести ответственность.

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