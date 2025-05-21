В России могут в два раза увеличить размер выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Депутат Нина Останина обратила внимание, что за последние пять лет выплаты не росли, несмотря на инфляцию

21 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей до 900 тысяч рублей, сообщает "Парламентская газета".

В настоящее время многодетные семьи, взявшие ипотеку, могут получить 450 тысяч рублей на погашение кредита. Выплата предоставляется семьям, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 года родился по меньшей мере третий ребенок.

Парламентарий отметила, что за последние пять лет размер выплаты ни разу не увеличивался, несмотря на инфляцию и ежегодную индексацию пособий.

В заключении кабмина говорится, что предлагаемое законопроектом увеличение размера господдержки приведет к необходимости дополнительного выделения аналогичных сумм в 2026, 2027 и в последующие годы, на что потребуется выделение значительного объема бюджетных ресурсов.