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В России могут в два раза увеличить размер выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Депутат Нина Останина обратила внимание, что за последние пять лет выплаты не росли, несмотря на инфляцию

21 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутат Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей до 900 тысяч рублей, сообщает "Парламентская газета".

В настоящее время многодетные семьи, взявшие ипотеку, могут получить 450 тысяч рублей на погашение кредита. Выплата предоставляется семьям, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2030 года родился по меньшей мере третий ребенок.

Парламентарий отметила, что за последние пять лет размер выплаты ни разу не увеличивался, несмотря на инфляцию и ежегодную индексацию пособий.

В заключении кабмина говорится, что предлагаемое законопроектом увеличение размера господдержки приведет к необходимости дополнительного выделения аналогичных сумм в 2026, 2027 и в последующие годы, на что потребуется выделение значительного объема бюджетных ресурсов.

"Законопроект нуждается в существенной доработке", – заключили в правительстве.

Россия Госдума Законопроекты выплаты депутаты ипотека Многодетные семьи

Комментарии 6

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Гость

08:15:25 21-05-2025

Из своего кармана только!

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Гость

17:12:43 21-05-2025

Если уж в едином пособии из-за 12 руб отказывают, а если проходим ищут причину на некомплектность документов и сбои в их программе, чтоб отказать... О чем говорить!!! Один обман.

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Гость

20:54:12 22-05-2025

Гость (17:12:43 21-05-2025) Если уж в едином пособии из-за 12 руб отказывают, а если про... Тут не откажут

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Гость

21:12:29 21-05-2025

Гость (17:12:43 21-05-2025) Если уж в едином пособии из-за 12 руб отказывают, а если про... Эта выплана не зависит от дохода, и оформляется непосредственно в банке где ипотека. Из документов только свидетельство о рождении и св.о многодет. Всё

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Гость

20:53:26 22-05-2025

Гость (21:12:29 21-05-2025) Эта выплана не зависит от дохода, и оформляется непосредстве... Если быть точнее..Свидетельства всех детей,паспорт того кто подаёт заявление,заявление о браке,документы на дом. В этом году делали. И доход да,неимеет никакого значения.

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Иван

10:07:12 22-05-2025

Для мигрантов стараются!

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