Российским семьям с детьми предложили дать жилье на правах соцнайма

Новая госпрограмма должна заменить "Семейную ипотеку", которая не решает демографическую проблему, заявил Миронов

15 апреля 2025, 17:47, ИА Амител

Ключи / Источник фото: unsplash.com

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением обеспечить семьи с детьми жильем на правах социального найма с последующей возможностью передачи в собственность. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

По мнению Миронова, чтобы решить демографические проблемы и "простимулировать" многодетность, необходима масштабная госпрограмма "по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность".

"Такая программа должна заменить "Семейную ипотеку", которая, несмотря на льготные условия, не позволяет многим семьям улучшить свои жилищные условия", – заявил депутат.

Глава СРЗП напомнил, что в рамках "Семейной ипотеки" родители с маленькими детьми могут брать кредит под 6% годовых на покупку жилья в небольших городах с населением до 50 тысяч человек и в населенных пунктах с низким объемом строительства.

"Несмотря на льготные условия, мало кто может позволить себе купить подходящую квартиру с большим метражом", – отметил Миронов.

Он сослался на исследование, согласно которому четырехкомнатную квартиру на льготных условиях по "Семейной ипотеке" покупают лишь 2% участников программы, трехкомнатную – 14%, двухкомнатную – 38%, однокомнатную квартиру – 45%. Так, на "однушки" и "двушки" приходится большая часть кредитов по "Семейной ипотеке", указал политик.

Парламентарий также добавил, что из-за высоких рыночных цен на недвижимость средняя стоимость приобретаемого в рамках программы жилья составляет 7,8 миллиона рублей, первоначальный взнос – 2,3 миллиона рублей, а ежемесячный взнос – 34,5 тысячи рублей. Большинство россиян не могут потянуть такие расходы даже на льготных условиях.

Депутат считает, что выгоду от этой программы прежде всего получают продавцы жилья и девелоперские фирмы, продающие небольшие квартиры по высокой цене. Но после покупки подобного жилья родители не решаются рожать еще одного ребенка.