Российским семьям с детьми предложили дать жилье на правах соцнайма
Новая госпрограмма должна заменить "Семейную ипотеку", которая не решает демографическую проблему, заявил Миронов
15 апреля 2025, 17:47, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением обеспечить семьи с детьми жильем на правах социального найма с последующей возможностью передачи в собственность. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.
По мнению Миронова, чтобы решить демографические проблемы и "простимулировать" многодетность, необходима масштабная госпрограмма "по строительству жилья, предоставляемого по социальному найму при рождении ребенка с возможностью последующего перехода данного жилья в собственность".
"Такая программа должна заменить "Семейную ипотеку", которая, несмотря на льготные условия, не позволяет многим семьям улучшить свои жилищные условия", – заявил депутат.
Глава СРЗП напомнил, что в рамках "Семейной ипотеки" родители с маленькими детьми могут брать кредит под 6% годовых на покупку жилья в небольших городах с населением до 50 тысяч человек и в населенных пунктах с низким объемом строительства.
"Несмотря на льготные условия, мало кто может позволить себе купить подходящую квартиру с большим метражом", – отметил Миронов.
Он сослался на исследование, согласно которому четырехкомнатную квартиру на льготных условиях по "Семейной ипотеке" покупают лишь 2% участников программы, трехкомнатную – 14%, двухкомнатную – 38%, однокомнатную квартиру – 45%. Так, на "однушки" и "двушки" приходится большая часть кредитов по "Семейной ипотеке", указал политик.
Парламентарий также добавил, что из-за высоких рыночных цен на недвижимость средняя стоимость приобретаемого в рамках программы жилья составляет 7,8 миллиона рублей, первоначальный взнос – 2,3 миллиона рублей, а ежемесячный взнос – 34,5 тысячи рублей. Большинство россиян не могут потянуть такие расходы даже на льготных условиях.
Депутат считает, что выгоду от этой программы прежде всего получают продавцы жилья и девелоперские фирмы, продающие небольшие квартиры по высокой цене. Но после покупки подобного жилья родители не решаются рожать еще одного ребенка.
"Демографическую проблему программа "Семейная ипотека" не решает, и поэтому для стимулирования рождаемости партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает запустить госпрограмму строительства жилья, предоставлять его надо по соцнайму с возможностью последующего перехода квартиры в собственность граждан", – заключил глава СРЗП.
17:54:03 15-04-2025
Стоимость соцнайма обойдется как и ипотека...
19:16:09 15-04-2025
очевидно, что чем ниже процент по ипотеке, тем вше стоимость квм.
на выходе - рост стоимости жилья и закабаление людей на 25-30 лет.
соц найм бы решил эту проблему, в т.ч. у нас бы появился сегмент жилья в наем от государства, ны рыночных и прозрачных условиях.
осталось за малым - выкупить у застройщиков простаивающий квартирный фонд.
решитс сразу две проблемы - социальная для людей и банкнотная для застройщиков.
а то посыпятся строители, следом полетят банки и страховщики, и кча смежников.
13:21:55 16-04-2025
Люди с детьми, покупая 1-2 комн квартиру, хотя бы получают от этого деньги, на содержание этих же детей. Или сдают или самим снимать не приходится. Можно, конечно, сказать, что нужно повышать квалификацию, больше работать (хотя куда уж больше, когда только и хватает сил и времени поесть и поспать) и/или искать другую работу (самый ненадёжный вариант, для мечтателей)