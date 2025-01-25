В России могут ввести льготную ипотеку под 6% для тех, кто только планирует ребенка
По задумке властей, разницу с рыночной ставкой компенсирует государство
25 января 2025, 14:30, ИА Амител
Строительный и финансовый блоки правительства России обсудят возможность введения льготной ипотеки под 6% для бездетных заемщиков, которые обязуются родить в течение двух лет, сообщает "Фонтанка".
Мера направлена на стимулирование рождаемости и поддержку рынка жилья, пострадавшего от высоких ипотечных ставок.
Возможный проект обсуждался на совещании руководителей предприятий строительной отрасли с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Идея заключается в том, что бездетные заемщики будут получать ипотеку по рыночной ставке, но фактически выплачивать лишь 6%, а разницу компенсирует государство. Если в течение двух лет заемщик станет родителем, ставка останется 6%. В противном случае ставка будет пересчитана на актуальную.
"Преимущество в том, что через два года Центробанк ожидает заметного снижения ставки, и даже если родить ребенка не получится, коммерческие проценты по ипотеке будут заметно ниже, чем нынешние 22-24%", – отметил гендиректор СРО А "Объединение строителей СПб" Алексей Белоусов.
Как отмечает издание со ссылкой на собеседников, идея пока "сырая" и вызывает множество вопросов, таких как возможное налогообложение полученной выгоды и определение случаев мошенничества.
14:49:13 25-01-2025
Взять обязательство родить-это еще не значит родить. Денежки можно взять и не родить! Типа не смогли!
17:13:45 25-01-2025
гость (14:49:13 25-01-2025) Взять обязательство родить-это еще не значит родить. Денежки...
Ну и плати тогда процент по полной программе
17:15:11 25-01-2025
В Германии 3 процента, 1 процент льготная.
23:47:39 25-01-2025
Гость (17:15:11 25-01-2025) В Германии 3 процента, 1 процент льготная. ... ну и вали в германию, ага. там подпишешь бумажку, что: ребенок не будет топать, плакать, не будешь включать душ и стиралку после 9 вечера, и пр и пр
09:14:41 26-01-2025
Рожать за деньги - это днище! Ваших детей дразнить потом будут.
20:09:15 26-01-2025
Гость (09:14:41 26-01-2025) Рожать за деньги - это днище! Ваших детей дразнить потом буд... им клеймо на лоб будут ставить чтоль? "ипотекорожденный"
21:38:10 26-01-2025
Гость (20:09:15 26-01-2025) им клеймо на лоб будут ставить чтоль? "ипотекорожденный"...
Все все равно знать будут. Как и об усыновлении. И подскажут. Да и имеющему мало мальские мозги нетрудно будет догадаться. Загнобят!
12:58:43 26-01-2025
Ситуевина с демографией действительно аховая. Но ведь хотят власть имущие на халяву решить проблему. А вот не выходит. Недалеко то время, когда некому будет кормить центр мира с кремлем.
20:10:44 26-01-2025
Гость (12:58:43 26-01-2025) Ситуевина с демографией действительно аховая. Но ведь хотят ... решить, но за чей-нибудь чужой счет и чтоб делать ничего не пришлось