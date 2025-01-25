В России могут ввести льготную ипотеку под 6% для тех, кто только планирует ребенка

По задумке властей, разницу с рыночной ставкой компенсирует государство

25 января 2025, 14:30, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительный и финансовый блоки правительства России обсудят возможность введения льготной ипотеки под 6% для бездетных заемщиков, которые обязуются родить в течение двух лет, сообщает "Фонтанка".

Мера направлена на стимулирование рождаемости и поддержку рынка жилья, пострадавшего от высоких ипотечных ставок.

Возможный проект обсуждался на совещании руководителей предприятий строительной отрасли с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Идея заключается в том, что бездетные заемщики будут получать ипотеку по рыночной ставке, но фактически выплачивать лишь 6%, а разницу компенсирует государство. Если в течение двух лет заемщик станет родителем, ставка останется 6%. В противном случае ставка будет пересчитана на актуальную.

"Преимущество в том, что через два года Центробанк ожидает заметного снижения ставки, и даже если родить ребенка не получится, коммерческие проценты по ипотеке будут заметно ниже, чем нынешние 22-24%", – отметил гендиректор СРО А "Объединение строителей СПб" Алексей Белоусов.

Как отмечает издание со ссылкой на собеседников, идея пока "сырая" и вызывает множество вопросов, таких как возможное налогообложение полученной выгоды и определение случаев мошенничества.