В России могут ввести штрафы за еду за рулем
Новые правила предусматривают штрафы за любые предметы, которые могут помешать водителю
06 января 2025, 22:30, ИА Амител
Автомобилист / Фото: unsplash.com
Водителей могут начать штрафовать за еду за рулем. И не только. Об этом сообщает Mash.
В рамках изменений в пункт 2.7 ПДД камеры смогут обнаруживать не только использование телефона, но и любые другие действия водителя, которые могут отвлекать его от управления транспортным средством.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр уточнил, что любые предметы в руках водителя, которые могут стать помехой, будут рассматриваться как нарушение.
Проект поправок уже прошел согласование и ожидает подписания. В случае ошибочных штрафов водителям придется оспаривать их в суде.
23:06:46 06-01-2025
Едешь за рулём-штраф
Рулишь рулем-штраф
Рулем крутишь-штраф
Имеешь авто-штраф
Нет авто-штраф
Посмотрел направо-штраф
Посмотрел налево-штраф
Не посмотрел назад-штраф
23:07:26 06-01-2025
Да введите уже штраф " Просто так " Задолбали!!!
23:25:55 06-01-2025
давно пора. и за губы крашу, глазки правлю, курю - обяз надо
00:11:54 07-01-2025
Как и хорошему танцору водителю может помешать часть самого его... водительского окружения: выбор трэка на магнитоле, настройка климата, фиксация фрагмента на видеорегистраторе, внезапная ошибка на компьютере авто и т.д.
Некоторая еда очень даже помогает за рулём сохранить концентрацию и внимание, например орешки, сухарики и зелёный чай.
Придется запретить/демонтировать все подстаканники, охлаждаемые ниши, прикуриватели и пепельницы
03:51:47 08-01-2025
Гость (00:11:54 07-01-2025) Как и хорошему танцору водителю может помешать часть самого ... чтоб ты подавился за рулем и улетел к чертям в машину с ребятишками или на остановку?! совсем уже мозг с орешками вместе прожевал
06:21:07 07-01-2025
Скоро уже введут штрафы и за езду, за рулём.
В государстве забот то больше нет.
09:04:20 07-01-2025
С телефонами разберитесь..
10:36:53 07-01-2025
А вот за дебильныю громкую музыку давно пора штрафы ввести и запретить устанавливать "дискотеку" на авто.
03:52:38 08-01-2025
Гость (10:36:53 07-01-2025) А вот за дебильныю громкую музыку давно пора штрафы ввести и... это изначально нарушение ПДД, почитай!
11:26:08 07-01-2025
А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?
12:26:53 07-01-2025
Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... Видишь, пока не запретили. Можешь практиковать.
12:44:54 07-01-2025
Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... Вы дурачок? А есть еще и игра в карты за рулем, рисование пейзажей за рулем, игра с собакой за рулем… Вопрос вам повторить? Вы вообще ПДД в руках держали?
13:50:42 07-01-2025
Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... Штраф)), что не понятного.
19:08:09 07-01-2025
Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... За оральный - премия!
12:27:09 07-01-2025
Какие ненасытные!
03:53:37 08-01-2025
Гость (12:27:09 07-01-2025) Какие ненасытные! ... экстремизм налицо. в вашем коменте