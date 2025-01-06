В России могут ввести штрафы за еду за рулем

Новые правила предусматривают штрафы за любые предметы, которые могут помешать водителю

06 января 2025, 22:30, ИА Амител

Автомобилист / Фото: unsplash.com

Водителей могут начать штрафовать за еду за рулем. И не только. Об этом сообщает Mash.

В рамках изменений в пункт 2.7 ПДД камеры смогут обнаруживать не только использование телефона, но и любые другие действия водителя, которые могут отвлекать его от управления транспортным средством.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр уточнил, что любые предметы в руках водителя, которые могут стать помехой, будут рассматриваться как нарушение.

Проект поправок уже прошел согласование и ожидает подписания. В случае ошибочных штрафов водителям придется оспаривать их в суде.