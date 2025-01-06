НОВОСТИОбщество

В России могут ввести штрафы за еду за рулем

Новые правила предусматривают штрафы за любые предметы, которые могут помешать водителю

06 января 2025, 22:30, ИА Амител

Автомобилист / Фото: unsplash.com
Автомобилист / Фото: unsplash.com

Водителей могут начать штрафовать за еду за рулем. И не только. Об этом сообщает Mash.

В рамках изменений в пункт 2.7 ПДД камеры смогут обнаруживать не только использование телефона, но и любые другие действия водителя, которые могут отвлекать его от управления транспортным средством.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр уточнил, что любые предметы в руках водителя, которые могут стать помехой, будут рассматриваться как нарушение.

Проект поправок уже прошел согласование и ожидает подписания. В случае ошибочных штрафов водителям придется оспаривать их в суде.

Российские монеты, деньги/ Фото: amic.ru

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НОВОСТИТранспорт
Россия штрафы Пдд ГИБДД

Комментарии 16

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Костя

23:06:46 06-01-2025

Едешь за рулём-штраф
Рулишь рулем-штраф
Рулем крутишь-штраф
Имеешь авто-штраф
Нет авто-штраф
Посмотрел направо-штраф
Посмотрел налево-штраф
Не посмотрел назад-штраф

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Барнаулец

23:07:26 06-01-2025

Да введите уже штраф " Просто так " Задолбали!!!

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Гость

23:25:55 06-01-2025

давно пора. и за губы крашу, глазки правлю, курю - обяз надо

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Гость

00:11:54 07-01-2025

Как и хорошему танцору водителю может помешать часть самого его... водительского окружения: выбор трэка на магнитоле, настройка климата, фиксация фрагмента на видеорегистраторе, внезапная ошибка на компьютере авто и т.д.
Некоторая еда очень даже помогает за рулём сохранить концентрацию и внимание, например орешки, сухарики и зелёный чай.
Придется запретить/демонтировать все подстаканники, охлаждаемые ниши, прикуриватели и пепельницы

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Гость

03:51:47 08-01-2025

Гость (00:11:54 07-01-2025) Как и хорошему танцору водителю может помешать часть самого ... чтоб ты подавился за рулем и улетел к чертям в машину с ребятишками или на остановку?! совсем уже мозг с орешками вместе прожевал

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Гость

06:21:07 07-01-2025

Скоро уже введут штрафы и за езду, за рулём.
В государстве забот то больше нет.

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dok_СФ

09:04:20 07-01-2025

С телефонами разберитесь..

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Гость

10:36:53 07-01-2025

А вот за дебильныю громкую музыку давно пора штрафы ввести и запретить устанавливать "дискотеку" на авто.

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Гость

03:52:38 08-01-2025

Гость (10:36:53 07-01-2025) А вот за дебильныю громкую музыку давно пора штрафы ввести и... это изначально нарушение ПДД, почитай!

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Гость

11:26:08 07-01-2025

А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?

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Гость

12:26:53 07-01-2025

Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... Видишь, пока не запретили. Можешь практиковать.

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Гость

12:44:54 07-01-2025

Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... Вы дурачок? А есть еще и игра в карты за рулем, рисование пейзажей за рулем, игра с собакой за рулем… Вопрос вам повторить? Вы вообще ПДД в руках держали?

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гость

13:50:42 07-01-2025

Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... Штраф)), что не понятного.

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Гость

19:08:09 07-01-2025

Гость (11:26:08 07-01-2025) А есть ещё и секс за рулем. С ним как быть?... За оральный - премия!

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Гость

12:27:09 07-01-2025

Какие ненасытные!

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Гость

03:53:37 08-01-2025

Гость (12:27:09 07-01-2025) Какие ненасытные! ... экстремизм налицо. в вашем коменте

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