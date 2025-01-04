1,7 млрд рублей составила сумма наложенных на алтайских водителей штрафов в 2024 году

Почти 1,9 тысячи штрафов инспекторы ГАИ вынесли за езду с непристегнутым ремнем

04 января 2025, 07:10, Антон Дегтярев

Российские монеты, деньги/ Фото: amic.ru

Сотрудники ГАИ Алтайского края вынесли за 11 месяцев 2024 года 2,5 млн постановлений о наложении штрафов на водителей региона. Их общая сумма составила 1,7 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции 28 декабря 2024 года рассказал замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.

Жители Алтайского края пока оплатили 2,4 млн штрафов на сумму 948,7 млн рублей. Процент исполненных постановлений составил 95,1% при общероссийском показателе 93,3%. Большинство штрафов определили благодаря камерам видеофиксации. Только 206,8 тысячи нарушений выявили без камер видеофиксации.

При этом в ГАИ отметили, что почти 1,9 тысячи постановлений вынесли алтайским автомобилистам за езду с непристегнутым ремнем. Камеры начали фиксировать это нарушение только с осени 2024 года, первые постановления вынесли 15 ноября 2024 года.

Отметим, что за 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае произошло 2171 ДТП, в которых погибли 204 человека и 2835 получили увечья. Число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшилось на 3,5% (с 2249 до 2171). Также на 3,7% стало меньше пострадавших (с 2943 до 2835) и на 6,8% – погибших (с 219 до 204).