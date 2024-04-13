В России могут ввести туристический налог вместо курортного сбора

Распространить его планируют на все регионы

13 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Гостевые домики в Горном Алтае / Фото: unsplash.com

В России рассматривают возможность замены курортного сбора на туристический налог, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Пока документ находится в стадии обсуждения, основные его участники – Минфин и Минэк. Налог предлагается ввести в размере 3% от стоимости проживания в гостиницах. Туристы увидят наценку сразу на туристических агрегаторах или в счете от отеля.

Распространить налог планируют на всю страну, но регионы будут вправе отказаться от этой идеи. Собранные деньги намерены пустить на строительство и развитие туристической инфраструктуры.

Законопроект о распространении налога на всю страну и передаче в ФНС внесут весной, отмечает издание.

Эксперимент по взиманию курортного сбора действует в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Он продлится до 31 декабря 2024 года. По закону размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей в сутки.