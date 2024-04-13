В России могут ввести туристический налог вместо курортного сбора
Распространить его планируют на все регионы
13 апреля 2024, 10:00, ИА Амител
В России рассматривают возможность замены курортного сбора на туристический налог, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Пока документ находится в стадии обсуждения, основные его участники – Минфин и Минэк. Налог предлагается ввести в размере 3% от стоимости проживания в гостиницах. Туристы увидят наценку сразу на туристических агрегаторах или в счете от отеля.
Распространить налог планируют на всю страну, но регионы будут вправе отказаться от этой идеи. Собранные деньги намерены пустить на строительство и развитие туристической инфраструктуры.
Законопроект о распространении налога на всю страну и передаче в ФНС внесут весной, отмечает издание.
Эксперимент по взиманию курортного сбора действует в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Он продлится до 31 декабря 2024 года. По закону размер курортного сбора не должен превышать 100 рублей в сутки.
10:14:21 13-04-2024
Так им и надо
10:14:44 13-04-2024
Чтобы поехать в Горный например, нужна зарплата 46% от которой отчисляются в качестве налогов. Вы едете на автомобиле за который платите транспортный налог, заправляя его топливом большую часть стоимости которого акцизы.
Приезжаете на базу отдыха, за которую хозяин платит налог на собственность + налог за ведение предпринимательской деятельностью.
Ну что вам жалко ещё каких-то 3% ?
10:55:53 13-04-2024
С постоянно проживающих в "туристических" регионах ещё не надумали взимать налоги?
11:36:25 13-04-2024
в стоимость междугородних поездок на общественном транспорте этот налог входить будет? Ну, вместе с билетом и страховкой ещё и квиток об уплате налога. 🤣
11:43:46 13-04-2024
Поедешь в соседнюю деревню - плати налог..
13:49:16 13-04-2024
Налог на выход из дома.
13:52:56 13-04-2024
Даже бомжи платят НДС, когда совершают покупки.
14:22:31 13-04-2024
Налог это мера заградительная. То есть я правильно понял посыл руководства - туризм это плохо, надо ограничивать, а кто не может удержаться от этой пагубной страсти - плати налог?
18:20:12 13-04-2024
Правильное решение. Это позволит быстрее убить Россию как государство. В нормальных государствах создают условия для посещения туристами , а в России, чтобы чинушкам-чушкам было что делить