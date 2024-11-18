Изменятся и условия оплаты

18 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В России с 1 января 2025 года могут увеличиться штрафы за несколько видов нарушений правил дорожного движения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях.

Главные изменения штрафов:

ремни безопасности – с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;

управление в состоянии алкогольного опьянения – с 30 тыс. до 45 тыс. рублей;

превышение скорости – с 500-5000 до 750-7500 рублей;

легкий вред здоровью – с 2,5-5 тыс. до 3,7-7,5 тыс. рублей;

средний вред здоровью – с 10-20 тыс. до 15-30 тыс. рублей.

Изменятся и условия оплаты. Нарушители смогут уплачивать 75% от суммы штрафа в течение 30 дней, вместо нынешних 50% за 20 дней.

Эксперты отметили, что собранные со штрафов средства направляются в бюджеты регионов. Часть этих денег потратят на ремонт дорог.