В России могут вырасти штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года
Изменятся и условия оплаты
18 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
В России с 1 января 2025 года могут увеличиться штрафы за несколько видов нарушений правил дорожного движения, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект поправок к Кодексу об административных правонарушениях.
Главные изменения штрафов:
- ремни безопасности – с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей;
- управление в состоянии алкогольного опьянения – с 30 тыс. до 45 тыс. рублей;
- превышение скорости – с 500-5000 до 750-7500 рублей;
- легкий вред здоровью – с 2,5-5 тыс. до 3,7-7,5 тыс. рублей;
- средний вред здоровью – с 10-20 тыс. до 15-30 тыс. рублей.
Изменятся и условия оплаты. Нарушители смогут уплачивать 75% от суммы штрафа в течение 30 дней, вместо нынешних 50% за 20 дней.
Эксперты отметили, что собранные со штрафов средства направляются в бюджеты регионов. Часть этих денег потратят на ремонт дорог.
15:11:02 18-11-2024
Всё во благо, главное не забывать об этом
16:08:06 18-11-2024
А будет ли контроль этих средств? Вот едешь по краю, и четко по районам видно, где деньги вкладываются в дорогу, а где про дороги забыли, но деньги то везде берутся, значит что? воровство?
Как то горько родинскийрайон вспоминается...да мамонтовский...чинят только за счет выделенных по госпрограмме средств, а где деньги со штрафов, налогов и прочих?
12:52:32 19-11-2024
Гость (16:08:06 18-11-2024) А будет ли контроль этих средств? Вот едешь по краю, и четко... А почему ты решил, что за эти средства должны чинить дороги? Это нецелевые средства, они идут в общий бюджет.
16:21:48 18-11-2024
Выписывают то штрафов и сейчас много, а вот оплачивают намного меньше, нет неотвратимости наказания. Показывают всегда красивую статистику по выписанным штрафам, с впечатляющими цифрами. А вы покажите статистику по собираемости их, она в разы будет меньше. Толку от таких штрафов то ? У многих по 100 и более штрафов, на которые просто болт забили и не платят. Смысл выписывать и увеличивать штрафы если вы не можете обеспечить их собираемость ?
18:48:13 18-11-2024
Гость (16:21:48 18-11-2024) Выписывают то штрафов и сейчас много, а вот оплачивают намно... За неоплаченные штрафы и присесть на 15 суток можно. Мне кажется мало таких кто не платит
19:09:39 18-11-2024
Гость (16:21:48 18-11-2024) Выписывают то штрафов и сейчас много, а вот оплачивают намно... ты с луны свалился или пробухал лет 20? сейчас если ты не оплатишь самостоятельно то с тебя спишут по суду в два а то три раза больше, вообще без проблем.
19:45:34 18-11-2024
Гость (16:21:48 18-11-2024) Выписывают то штрафов и сейчас много, а вот оплачивают намно... если не оплачены штрафы вы не сможете вылететь НИКУДА или уехать. и прочее. Продать авто, застраховать, продлить права и пр и пр.... Так что про отсутствие контроля - ЛОЖЬ
11:28:29 19-11-2024
Дороги АХ! Особенно зимой. Машина более-менее- стоит, как крыло от шатла, штрафы, ГСМ... Сами пусть ездят.