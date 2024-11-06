Водители Алтайского края набрали штрафов уже на миллиард рублей в 2024 году
Нарушители уже оплатили штрафы на сумму 688 млн рублей
06 ноября 2024, 10:45, Антон Дегтярев
За девять месяцев 2024 года общая сумма штрафов, которые получили автовладельцы Алтайского края, составила 1,275 млрд рублей. Этот больше аналогичного периода прошлого года, когда водители набрали штрафов на 782,6 млн рублей. Об этом рассказали на пресс-конференции ГАИ региона 31 октября.
Всего за девять месяцев водители оплатили около 1,9 млн штрафов на сумму 688 млн рублей. За тот же период 2023 года был оплачен миллион штрафов почти на 411 млн рублей. Взыскиваемость на данный момент составила 92% (за девять месяцев 2023 года показатель остановился на уровне 90%). В подразделения службы судебных приставов было направлено 105 тысяч вторых экземпляров постановлений для взыскивания штрафов на сумму 69,7 млн рублей.
При этом 93,1% от всех постановлений составили штрафы, выписанные по камерам видеофиксации. Всего за девять месяцев 2024 года сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений направили 2,1 млн таких постановлений. За девять месяцев 2023 года камеры видеофиксации зафиксировали 1,1 млн нарушений.
Напомним, что за девять месяцев 2024 году в Алтайском крае произошло 1637 ДТП, в которых погибло 156 человек, а 2159 получили травмы. С несовершеннолетними случилось 253 ДТП, погибло три ребенка, пострадало 282. Также за тот же срок случилось 65 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В них травмировалось 67 человек, к административной ответственности привлекли 754 самокатчика.
10:55:27 06-11-2024
Дык наставили камер, пернуть негде, плюс полицейских лежачих на каждые 100 метров. дорога от Штабки в город - просто АД
11:02:07 06-11-2024
В этом году обошлось без моего участия. Все лето ездил крайне безобразно. По выделенке, на красный, задом поперек - кажется, что камеры не работают.
11:08:34 06-11-2024
Установка камер определяются исходя из анализа аварийности.. Возможно, дело не столь в штрафах, сколь в дорогах?
11:23:04 06-11-2024
Все камеры есть на 2ГИС,ЯндексКартах
И штрафы получают только лохи
Но ни одна камера не распознает пьяного или бесправного или обдолбаного , а пехоту с дорог убрали, набрали офисный планктон в кабинеты.
Потому и аварийность не снижается. А прибыля вразы попёрли
11:47:30 06-11-2024
"Меньше, чем за АППГ"
Недообштрафовываете контингент! Погоны жмут?!
🤣
12:07:46 06-11-2024
Когда за драки на дорогах наказывать начнут?
13:22:02 06-11-2024
Так а не мудрено, при такой организации дорожного движения. Можно ведь такие законы выпускать что, сразу половина населения под статью попадает. Дело то не хитрое.
13:32:24 06-11-2024
Раньше Гаи пресекали нарушения-теперь фиксируют. Как говорится убейтесь семеро-мы вас сняли. Так и живем всем ДОБРА.
13:59:29 06-11-2024
А небыло бы нарушений. Не было бы и штрафов. И тогда не было бы миллиарда рублей в бюджет. Логично? Так что не оштрафованный водитель-враг государства.
14:12:00 06-11-2024
Внушительная сумма по выписанным штрафам. Существенное пополнение. Выходит, штрафы это хороший источник дохода для государства. На современных скоростных автомобилях соблюдать скоростной режим просто абсурдно, иначе зачем они нужны.
08:22:27 07-11-2024
" Не было бы и штрафов. И тогда не было бы миллиарда рублей в бюджет".кто Вам сказал,что все эти деньги в бюджет пошли? это же частная лавочка.