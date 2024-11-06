Водители Алтайского края набрали штрафов уже на миллиард рублей в 2024 году

Нарушители уже оплатили штрафы на сумму 688 млн рублей

06 ноября 2024, 10:45, Антон Дегтярев

Денежные купюры (рубли) / Фото: amic.ru

За девять месяцев 2024 года общая сумма штрафов, которые получили автовладельцы Алтайского края, составила 1,275 млрд рублей. Этот больше аналогичного периода прошлого года, когда водители набрали штрафов на 782,6 млн рублей. Об этом рассказали на пресс-конференции ГАИ региона 31 октября.

Всего за девять месяцев водители оплатили около 1,9 млн штрафов на сумму 688 млн рублей. За тот же период 2023 года был оплачен миллион штрафов почти на 411 млн рублей. Взыскиваемость на данный момент составила 92% (за девять месяцев 2023 года показатель остановился на уровне 90%). В подразделения службы судебных приставов было направлено 105 тысяч вторых экземпляров постановлений для взыскивания штрафов на сумму 69,7 млн рублей.

При этом 93,1% от всех постановлений составили штрафы, выписанные по камерам видеофиксации. Всего за девять месяцев 2024 года сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений направили 2,1 млн таких постановлений. За девять месяцев 2023 года камеры видеофиксации зафиксировали 1,1 млн нарушений.

Напомним, что за девять месяцев 2024 году в Алтайском крае произошло 1637 ДТП, в которых погибло 156 человек, а 2159 получили травмы. С несовершеннолетними случилось 253 ДТП, погибло три ребенка, пострадало 282. Также за тот же срок случилось 65 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В них травмировалось 67 человек, к административной ответственности привлекли 754 самокатчика.