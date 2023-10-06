В России могут запретить приближаться к человеку по решению суда

На данный момент такого ограничения законом не предусмотрено

06 октября 2023, 19:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, согласно которому суд сможет запрещать приближаться к человеку на определенное расстояние. Об этом сообщает RT.

Авторы проекта – вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева, а также депутат Ксения Горячева.

Отмечается, что на данный момент суд может запретить звонить человеку или отправлять бумажные письма, но запрета на приближение законом не предусмотрено.

Даванков подчеркнул, что нужно защитить людей.