В России могут запретить увольнять вдов участников СВО

Мера будет распространяться на тех женщин, которые не вступили в новый брак

14 сентября 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России предложили запретить увольнять вдов участников СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагают внести в статью 261 Трудового кодекса РФ. Она предусматривает запрет на увольнение женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет, а также ребенка в возрасте до 14 лет.

Авторы инициативы уверены, что запрет на увольнение в течение года поможет семьям справиться с утратой и нормализовать жизнь.

Те женщины, которые вступят в повторный брак, мерой поддержки воспользоваться не смогут.