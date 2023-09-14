В России могут запретить увольнять вдов участников СВО
Мера будет распространяться на тех женщин, которые не вступили в новый брак
14 сентября 2023, 17:38, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России предложили запретить увольнять вдов участников СВО. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения предлагают внести в статью 261 Трудового кодекса РФ. Она предусматривает запрет на увольнение женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет, а также ребенка в возрасте до 14 лет.
Авторы инициативы уверены, что запрет на увольнение в течение года поможет семьям справиться с утратой и нормализовать жизнь.
Те женщины, которые вступят в повторный брак, мерой поддержки воспользоваться не смогут.
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