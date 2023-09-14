Многочисленные эксперты в голос твердят: предпосылок для мобилизации в России нет

14 сентября 2023, 15:08, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годные к службе не смогут вступать в ряды ВС РФ в период мобилизации. С ними просто не заключат контракт. Однако на фоне публикации этого документа, в котором толком не разобрались, в социальных сетях опять вспыхнули волнения: зачем это было нужно и не говорит ли это о том, что мобилизации быть. Давайте во всем спокойно разберемся.

Что это за список болезней?

Министр обороны Сергей Шойгу действительно утвердил перечень заболеваний, с которыми военными в ВС РФ по контракту в период мобилизации или военного положения не стать. Это будет невозможно по состоянию здоровья. В списке люди с ВИЧ, гепатитами B и C, всеми формами туберкулеза, сахарным диабетом первого типа, психическими расстройствами, инсультами, заболеваниями сердца и другими.

Все они являются ограниченно годными. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Он состоит из 26 пунктов.

А мобилизовать их смогут?

Речь об этом вообще не идет. В России не планируют объявлять мобилизацию. По этой теме есть только многочисленные вбросы со стороны Украины, чтобы максимально деморализовать россиян.

Так, три недели интернет лихорадило от вброса о дополнительной волне мобилизации, после того как по Сети разошелся приказ на бланке, похожем на документ Министерства обороны. Бумага якобы была подписана руководителем ведомства Сергеем Шойгу и гласила, что в период с 11 сентября по 1 ноября 2023 года у нас призовут 200 тысяч человек.

Когда в назначенный день ничего не произошло, ВСУ в утренней сводке заявили, что в России призовут от 400 до 700 тысяч человек. Якобы это необходимо срочно сделать, чтобы "покрыть катастрофические потери живой силы на фронте".

А что говорят о мобилизации официальные лица?

О том, что никакой дополнительной волны мобилизации не будет, на Восточном экономическом форуме заявил 12 сентября президент Владимир Путин. Он уточнил, что сейчас в России идет активный набор контрактников. Только за семь месяцев 2023 года ими стали более 270 тысяч человек. И ежедневно подписывать контракт приходят 1–1,5 тысячи человек, отметил президент. Также он напомнил, что осенью-2022 мобилизовали 300 тысяч человек. Логично, что при таком количестве бойцов, необходимости в допмобилизации нет.

О том, что власти не видят предпосылок для новой волны мобилизации, 13 сентября "Фонтанке" заявил и вице-губернатор Кирилл Поляков. Резервов Минобороны достаточно.

Ранее об этом говорили глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов, его коллеги из нижней палаты парламента Максим Иванов и Андрей Гурулев.