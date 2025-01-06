В России мошенники стали массово присваивать детские выплаты

Аферисты украли детские выплаты в 59 регионах страны

06 января 2025, 14:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России участились случаи мошенничества с социальными выплатами, предназначенными для детей. Об этом сообщает газета "Известия".

Правоохранительные органы выявляют организованные группы, которые наладили незаконную схему получения свидетельств о рождении.

По данным МВД, в ходе следственных мероприятий было зафиксировано 708 случаев регистрации детей, якобы появившихся на свет вне медицинских учреждений. На основании этих фиктивных записей 631 женщина получила социальные пособия или материнский капитал в 59 регионах страны.

За прошедший год по фактам таких нарушений возбуждено 229 уголовных дел в 52 субъектах России. К уголовной ответственности привлечено 217 человек. Работа по выявлению и пресечению подобных схем продолжается.