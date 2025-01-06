В России мошенники стали массово присваивать детские выплаты
Аферисты украли детские выплаты в 59 регионах страны
06 января 2025, 14:10, ИА Амител
В России участились случаи мошенничества с социальными выплатами, предназначенными для детей. Об этом сообщает газета "Известия".
Правоохранительные органы выявляют организованные группы, которые наладили незаконную схему получения свидетельств о рождении.
По данным МВД, в ходе следственных мероприятий было зафиксировано 708 случаев регистрации детей, якобы появившихся на свет вне медицинских учреждений. На основании этих фиктивных записей 631 женщина получила социальные пособия или материнский капитал в 59 регионах страны.
За прошедший год по фактам таких нарушений возбуждено 229 уголовных дел в 52 субъектах России. К уголовной ответственности привлечено 217 человек. Работа по выявлению и пресечению подобных схем продолжается.
19:31:25 06-01-2025
Ничего удивительного: буржуи противопоставили ленинско-сталинскому кодексу беспринципный культ денег, "предприниматели" вняли призыву и каждый куёт бабло, как может...
19:47:00 06-01-2025
Гость (19:31:25 06-01-2025) Ничего удивительного: буржуи противопоставили ленинско-стали... Послушайте, ну довольно уже. 35 лет прошло, а вы как будто Лунтик сейчас себя ведете. Это как сейчас переживать, что корабли Колумба открыли Америку - не открыли бы, и не было бы ее)
20:56:58 06-01-2025
Гость (19:31:25 06-01-2025) Ничего удивительного: буржуи противопоставили ленинско-стали...
Мозги прополосканы на поколения вперед. И передаваться это будет на уровне ДНК