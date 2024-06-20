В России может появиться "электросамокатная полиция"

Предложение сформулировали в Госдуме

20 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Самокат / Источник фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы предложили главе МВД создать "электросамокатную полицию", сообщает Baza.

Парламентарии обратили внимание, что 73% москвичей негативно относятся к электросамокатам в городе из-за опасений за свою безопасность.

Депутат Владислав Даванков считает, что главная проблема – недостаток контроля за самокатчиками, которые, в отличие от автомобилистов, пока слишком свободны.

В связи с этим он предлагает создать специальные патрули, которые будут следить за пользователями СИМ, чтобы те не нарушали ПДД.