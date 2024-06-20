НОВОСТИОбщество

В России может появиться "электросамокатная полиция"

Предложение сформулировали в Госдуме

20 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Самокат / Источник фото: unsplash.com
Самокат / Источник фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы предложили главе МВД создать "электросамокатную полицию", сообщает Baza.

Парламентарии обратили внимание, что 73% москвичей негативно относятся к электросамокатам в городе из-за опасений за свою безопасность.

Депутат Владислав Даванков считает, что главная проблема – недостаток контроля за самокатчиками, которые, в отличие от автомобилистов, пока слишком свободны.

В связи с этим он предлагает создать специальные патрули, которые будут следить за пользователями СИМ, чтобы те не нарушали ПДД.

депутаты инициативы самокаты

Комментарии 15

Avatar Picture
Максим

11:56:25 20-06-2024

и как это работать будет? стой стрелять буду? не остановлюсь дядя полицейский.
пиу пиу и дебил в больнице.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:15 20-06-2024

Просто не нужно ставить все с ног на голову - интересы индивида не могут быть выше интересов окружающих. А из этого следует - мамкиных гонщиков выпороть, родителям конский штраф, прокат самокатов тотально запретить до реализации прокатчиками эффективных мер контроля и ограничения доступа (рубить бабло на недееспособных и никак не отвечать за возможные последствия не получится, про социально ответственный бизнес слышали? - это как раз оно).

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гена

12:11:02 20-06-2024

ПолисмЭны за самокатчиками на электровеликах или электромопедах гоняться будут

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:09 20-06-2024

Ждём от Даванкова "пешеходной" полиции

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:09 20-06-2024

А на скейтах и роликах?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
пока слишком свободны.

12:39:12 20-06-2024

Это главная претензия проверяльщиков

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Фыф

12:50:18 20-06-2024

А ещё электро дебилам разрешить управление самокатами только на основании действующего в/у! И ввести непомерные штрафы за наезд на пешехода!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:55 20-06-2024

А мигалку им к уму прикручивать будут?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:33 20-06-2024

Гость (13:30:55 20-06-2024) А мигалку им к уму прикручивать будут?... можно без нее.. просто кричать миу-миу-миу

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:03:33 20-06-2024

Гость (13:30:55 20-06-2024) А мигалку им к уму прикручивать будут?...
Зачем сразу прикручивать? Как в фильме "Кин-дза-дза".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:14 20-06-2024

Гость (13:30:55 20-06-2024) А мигалку им к уму прикручивать будут?... Ну почему, сзади.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:38 20-06-2024

И смех и грех

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:03 20-06-2024

наверное тут не пройдет ссылка - наберите в поисковике - Погоня полицейских за самокатчиком на самокате... Это реально ржака)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:19:15 21-06-2024

Софтом можно бы было решить. Принудительно снижать скорость до 3 км/я на пешеходной, по gps отслеживается. Если закон проработать, можно и по мобильникам координаты пешеходов мониторить и предотвращать наезды.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:21:17 21-06-2024

учудил Даванков, так учудил, Зачем нужна особая полиция? Есть пешеход, есть транспортное средство (электросамокат). Неужели обычная полиция не справится с ДТП? Что только не услышишь порой от депутатов...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров