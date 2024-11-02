Потому что материнское молоко – залог формирования крепкого здоровья

02 ноября 2024, 10:24, ИА Амител

Мать с младенцем / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась в Минздрав с предложением ввести в министерстве должность внештатного специалиста по грудному вскармливанию, чтобы создать систему поддержки кормления грудью в России, пишет "Парламентская газета".

"Сегодня непонятно, к какому врачу надо обращаться женщине, у которой есть проблемы с лактацией, а в роддомах порой матерям дарят рекламные пакетики с молочной смесью и подсаживают малышей на такое питание", – отмечает издание.

Буцкая подчеркнула, что материнское молоко – залог формирования крепкого здоровья, поскольку питание смесями, по ее словам, может привести к ожирению и аутизму у детей. Она указала, что производители заменителей грудного молока тратят на рекламу своей продукции 4 млрд рублей в год, и бороться с навязыванием этого товара достаточно сложно.

"В каждом регионе необходимо в детских поликлиниках на базе кабинетов здорового ребенка создавать центры поддержки грудного вскармливания, а в стандартах обучения медиков – врачей общей практики, акушеров и педиатров – предусмотреть соответствующие изменения", – отметила Буцкая.

Ранее сообщили, что матерям разрешат кормить грудью в общественных местах, а недовольных будут штрафовать.