В России может появиться ответственный за грудное вскармливание
Потому что материнское молоко – залог формирования крепкого здоровья
02 ноября 2024, 10:24, ИА Амител
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась в Минздрав с предложением ввести в министерстве должность внештатного специалиста по грудному вскармливанию, чтобы создать систему поддержки кормления грудью в России, пишет "Парламентская газета".
"Сегодня непонятно, к какому врачу надо обращаться женщине, у которой есть проблемы с лактацией, а в роддомах порой матерям дарят рекламные пакетики с молочной смесью и подсаживают малышей на такое питание", – отмечает издание.
Буцкая подчеркнула, что материнское молоко – залог формирования крепкого здоровья, поскольку питание смесями, по ее словам, может привести к ожирению и аутизму у детей. Она указала, что производители заменителей грудного молока тратят на рекламу своей продукции 4 млрд рублей в год, и бороться с навязыванием этого товара достаточно сложно.
"В каждом регионе необходимо в детских поликлиниках на базе кабинетов здорового ребенка создавать центры поддержки грудного вскармливания, а в стандартах обучения медиков – врачей общей практики, акушеров и педиатров – предусмотреть соответствующие изменения", – отметила Буцкая.
Ранее сообщили, что матерям разрешат кормить грудью в общественных местах, а недовольных будут штрафовать.
10:32:51 02-11-2024
Полумеры. Просто запретить смеси, да и все. Дешево и сердито. А уж насколько забот меньше для государства. Наши прапра- вон, давали хлебный мякиш пососать. И ничего, все росли здоровыми и жили до трехсот лет. А тут им смеси, да еще специальные, если у ребенка там непереносимость лакотозы, например. Напридумывали себе болячек - то им молоко нельзя, то хлеб. Это все происки Запада, так не бывает. Ну а помрет младенчик - зато солнышко увидел, а не аборт. Вот реально уже зла не хватает - то пихают в ер тех, кто сам родить ну никак не сможет, ибо кесарево нипаприроди и дорого, то из гв священную корову делают.
10:47:39 02-11-2024
ооо.. новое министерство будет..
11:08:31 02-11-2024
Мда.... Теперь хотят ещё и указывать как кормить... А ничего, что у кого то молока нет, или непереносимость лактозы у ребёнка.... Но это мало кого будет волновать, ведь главное специалист этот будет только за грудное топить. Пусть голодает, но главное не давацте смееееесь. Ещё предложите у матерей, у которых молока нет, забирать детей, ага .
11:33:37 02-11-2024
Гость (11:08:31 02-11-2024) Мда.... Теперь хотят ещё и указывать как кормить... А ничег... Женщина в принципе сама должна выбирать, кормить грудью или нет. Даже если ей, о ужас, по какой-то причине кормить просто неудобно. Но такие свободы, видимо, скоро закончатся. Наверное, по новому закону ив тоже будет считаться пропагандой чайлдфри.
13:21:45 02-11-2024
Пора разобраться с недовольными - то одним недовольны, то другим. Мешают довольным радоваться.
«Умеешь радоваться — радуйся, не умеешь — так сиди» — цитата из книги Василия Шукшина «Калина красная»
13:25:40 02-11-2024
Тема сисек раскрыта. Продолжайте - о прикусе при сосании еще обсудить необходимо.
22:03:58 02-11-2024
Олег (13:25:40 02-11-2024) Тема сисек раскрыта. Продолжайте - о прикусе при сосании еще... Видео инструкции обяз.
17:19:57 02-11-2024
роддома сами всячески внушают на искусств вскармливание и докорм детей смесью !! вот там нужно разбираться с заведующими
22:48:49 02-11-2024
Шутки шутками - а проблема есть.