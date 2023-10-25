В России может появиться список недобросовестных производителей и поставщиков

В базу будут попадать компании, которые получили административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров

25 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России появится база данных, в которой будет находиться информация о недобросовестных производителях, поставщиках, импортерах промышленной продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг РФ, который поддержал создание перечня.

Согласно идее, в базу будут попадать компании, которые получили административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров. Для поставщиков не предусмотрено последствий от попадания в список – он должен стать лишь информационным ориентиром для добросовестных компаний и оздоровить конкурентную среду при обороте товаров на рынке.

Сейчас министерство собирает мнения других ведомств о необходимости такой базы, ее структуре, составе информации, перечне продукции, источников данных и прочего. Создание уже поддержали во множестве министерств, кроме Минсельхоза, Минцифры, ФАС и Росалкогольтабакконтроля. Также и Верховный суд пока не готов предоставлять информацию об уголовных приговорах и постановлениях об административных нарушениях, из-за чего работы над инициативой пока продолжаются.