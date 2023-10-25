В России может появиться список недобросовестных производителей и поставщиков
В базу будут попадать компании, которые получили административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров
25 октября 2023, 10:30, ИА Амител
В России появится база данных, в которой будет находиться информация о недобросовестных производителях, поставщиках, импортерах промышленной продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг РФ, который поддержал создание перечня.
Согласно идее, в базу будут попадать компании, которые получили административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров. Для поставщиков не предусмотрено последствий от попадания в список – он должен стать лишь информационным ориентиром для добросовестных компаний и оздоровить конкурентную среду при обороте товаров на рынке.
Сейчас министерство собирает мнения других ведомств о необходимости такой базы, ее структуре, составе информации, перечне продукции, источников данных и прочего. Создание уже поддержали во множестве министерств, кроме Минсельхоза, Минцифры, ФАС и Росалкогольтабакконтроля. Также и Верховный суд пока не готов предоставлять информацию об уголовных приговорах и постановлениях об административных нарушениях, из-за чего работы над инициативой пока продолжаются.
10:41:45 25-10-2023
Зачем потребителям этот список? Потребителям нужны хорошие товары а не списки... Для борьбы с ними создано столько министерств и организаций но они ни хрена не делают
10:59:47 25-10-2023
Проще сделать список добросовестных производителей . Их можно по пальцам сощитать
11:24:57 25-10-2023
вообще-то, на госзакупки гов есть Реестр Недобросовестных Поставщиков...
14:25:19 25-10-2023
Список списков нужен.