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В России может появиться список недобросовестных производителей и поставщиков

В базу будут попадать компании, которые получили административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров

25 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России появится база данных, в которой будет находиться информация о недобросовестных производителях, поставщиках, импортерах промышленной продукции. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг РФ, который поддержал создание перечня. 

Согласно идее, в базу будут попадать компании, которые получили административные наказания и обвинительные приговоры по уголовным делам в сфере нелегального оборота товаров. Для поставщиков не предусмотрено последствий от попадания в список – он должен стать лишь информационным ориентиром для добросовестных компаний и оздоровить конкурентную среду при обороте товаров на рынке.

Сейчас министерство собирает мнения других ведомств о необходимости такой базы, ее структуре, составе информации, перечне продукции, источников данных и прочего. Создание уже поддержали во множестве министерств, кроме Минсельхоза, Минцифры, ФАС и Росалкогольтабакконтроля. Также и Верховный суд пока не готов предоставлять информацию об уголовных приговорах и постановлениях об административных нарушениях, из-за чего работы над инициативой пока продолжаются.

законопроекты бизнес

Комментарии 4

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...

10:41:45 25-10-2023

Зачем потребителям этот список? Потребителям нужны хорошие товары а не списки... Для борьбы с ними создано столько министерств и организаций но они ни хрена не делают

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Гость

10:59:47 25-10-2023

Проще сделать список добросовестных производителей . Их можно по пальцам сощитать

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Гость

11:24:57 25-10-2023

вообще-то, на госзакупки гов есть Реестр Недобросовестных Поставщиков...

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Олег

14:25:19 25-10-2023

Список списков нужен.

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