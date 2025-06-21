В России МРОТ превысит 27 тысяч рублей с 2026 года
Соответствующие проектные документы уже готовят
21 июня 2025, 07:30, ИА Амител
В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2026 года будет выше 27 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", – рассказал глава ведомства на ПМЭФ.
Котяков уточнил, что повышение затронет около 4,6 миллиона человек, в настоящее время ведется подготовка проектных документов. Также величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.
К 2030 году президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда не менее чем до 35 тысяч рублей – до 48% от медианной зарплаты.
С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей.
08:00:21 21-06-2025
Говори постоянно халва, халва, халва.... можно поверить.
08:17:44 21-06-2025
на зарплатах россиян это не скажется, а вот пособия на коммуналку урежут многим.
10:01:45 21-06-2025
Замечательная зарплата!!!
11:10:27 21-06-2025
это все для штрафов фл там все к мроту привязано.
так себе новость
12:49:22 21-06-2025
Такая подачка должна была быть еще лет 10 назад, сейчас это хотябы тысяч 50 минимум.
12:55:27 21-06-2025
Вот и платите пенсию хотя бы МРОТ. А то пенсии по 15-20 тысяч.