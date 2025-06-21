НОВОСТИЭкономика

В России МРОТ превысит 27 тысяч рублей с 2026 года

Соответствующие проектные документы уже готовят

21 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2026 года будет выше 27 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", – рассказал глава ведомства на ПМЭФ.

Котяков уточнил, что повышение затронет около 4,6 миллиона человек, в настоящее время ведется подготовка проектных документов. Также величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.

К 2030 году президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда не менее чем до 35 тысяч рублей – до 48% от медианной зарплаты.

С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей.

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

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НОВОСТИЭкономика
Экономика Россия

Комментарии 6

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Гость

08:00:21 21-06-2025

Говори постоянно халва, халва, халва.... можно поверить.

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Элен без ребят

08:17:44 21-06-2025

на зарплатах россиян это не скажется, а вот пособия на коммуналку урежут многим.

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Гость

10:01:45 21-06-2025

Замечательная зарплата!!!

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Гость

11:10:27 21-06-2025

это все для штрафов фл там все к мроту привязано.
так себе новость

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Гость

12:49:22 21-06-2025

Такая подачка должна была быть еще лет 10 назад, сейчас это хотябы тысяч 50 минимум.

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Гость

12:55:27 21-06-2025

Вот и платите пенсию хотя бы МРОТ. А то пенсии по 15-20 тысяч.

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