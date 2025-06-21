Соответствующие проектные документы уже готовят

21 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2026 года будет выше 27 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

"С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей", – рассказал глава ведомства на ПМЭФ.

Котяков уточнил, что повышение затронет около 4,6 миллиона человек, в настоящее время ведется подготовка проектных документов. Также величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.

К 2030 году президент России Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда не менее чем до 35 тысяч рублей – до 48% от медианной зарплаты.

С 1 января 2025 года МРОТ в России составляет 22 440 рублей.